Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку

У ВС РФ в Курской области есть все шансы сделать с ВСУ такое, что не снилось их гарнизону в Угледаре

3:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на среду, 11 сентября.

Курская битва

Началось масштабное контрнаступление армии России на этом направлении. 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ТОФ продолжает уничтожать ВСУ и двигаться вперед вместе с десантниками 51-го полка ВДВ. Они единолично менее чем за 12 часов выбили противника из населённых пунктов: Бяхово, Внезапное, Викторовка, Гордеевка и Снагость. Бойцы сообщают о "куче пленных и куче ликвидированного врага".

Также Крымский десант атаковал всушников в Вишневке и выбил их. Освобождено село 10-е Октября, а соседняя Апанасовка очищена от бандеровцев наполовину. Перед этим неонацисты были выбиты из Комаровки и Шептуховки. Помимо этого ВС РФ атакуют у Борок, Погребков и Мартыновки. Сообщают, что во всех населённиках продолжается зачистка и закрепление, потом МО объявит о полном освобождении.

Кроме озвученного, армия РФ активно действует в районе Малой Локни. Правда, сюда Киев стянул значительные силы, работает артиллерией, чем мешает 11-й одшбр. На помощь приходят ВКС РФ, уничтожая противника ФАБами.

По большому счёту, резвились националисты в Курской области только первые 3-4 суток. Тогда ВСУ почувствовали близкий успех, вытянули немало резервов, бросили в прорыв всё. Теперь у русских бойцов есть все шансы сделать с нацистами такое, что не снилось гарнизону в Угледаре.

Большой вклад в зачистку приграничья вносят уничтожение украинских средств ПВО и вытекающая отсюда работа тяжёлых дронов с ракетами при параллельных ударах ФАБами и артиллерии.

Тем временем, Генштаб ВСУ признаёт, что ВС РФ воспользовались ситуацией с переброской резервов на Покровское направление и перешли в контратаку в Курской области, где смогли сосредоточить более 40 тысяч солдат. Главком Александр Сырский предупреждал экс-президента Владимира Зеленского, что из-за отсутствия резервов и техники армия Украины не сможет долго удерживать темп, теперь ситуация может усугубиться и на Покровском, и на Курском фронтах.

Ситуация для Киева на левом фланге ухудшилась, сообщил уже и аналитический ресурс Deep State. Российская армия переправила бронетехнику через реку Сейм и начала штурмовые действия. Один из ударов был нанесён в направлении Снагости из Коренево. А Красногоровка полностью зачищена от ВСУ, признаёт портал врага.

Покровское направление

С мест рассказывают, что они ещё до Покровска ожидают схлопывания "котла" по реке Волчей по правому берегу южнее и с востока от села Красногоровка. ВСУ попали в оперативное окружение между ним и Украинском. И что будет с Покровском, теперь увидят все.

Часть батальонов враг успел вывести, частично противник и наёмники попали в плен, и продолжают активно сдаваться.

Оперативно-тактическая обстановка здесь для армии Украины весьма сложная, российские бойцы за ночь предприняли активные штурмы на рубеже Лысовка — Сухой Яр, а так же в населённых пунктах Селидово и Горняк. В последнем "шторма" уже идут "через квартиры" на северных флангах, освобождая дом за домом. Сопротивления от бандеровцев нет, но мешает огромное количество дронов.

Уточнения

Красного́ровка (укр Красного́рівка) — город в Марьинской городской общине Покровского района Донецкой области Украины. До укрупнения в 2020 году Покровского (ранее Красноармейского) района входил в его состав, будучи городом районного значения. Входит в Донецкую агломерацию. Расположен в центральной части области, на реке Лозовой (приток Волчьей, бассейн Самары). С 2024 года город находится под оккупацией ВС РФ.



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