В России найдено противоядие против многих видов дронов — Герой Российской Федерации Сергей Липовой

Генерал Липовой: в нападении на нашу страну Запад использует тактику москитных укусов

17:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Дроны атаковали Москву и Московскую область, пострадали люди, есть жертвы, повреждена инфрастуктура, разрушены дома. О новом витке противостояния и его технической стороне главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Герой Российской Федерации Сергей Липовой.

Война дронов

— 10 сентября Подмосковье и Москва подверглись массированной атаке беспилотников. Всех волнует, когда же наступит адекватный ответ. Как вы это оцениваете? Что мы можем сделать?

— Во время атаки, которой подверглись пять регионов России, было запущено более 140 дронов в основном самолётного типа, дальнего радиуса действия, потому что квадрокоптерные на такие расстояния не летают с территории Украины. Эта атака была полностью срежиссирована из-за океана руками специалистов НАТО. Цели были внесены в карты навигаторов, установленные непосредственно на дронах. Атака каждого дрона согласовывается, и Украина практически слепо, тупо выполняет команды своих заокеанских хозяев.

Тактика нападения на нашу территорию — это тактика москитных укусов, москитная стая, которая запускается в большом количестве в надежде на то, что хоть один или два дрона прорвутся к своим целям и нанесут какой-то ущерб.

Атакуют, как правило, объекты гражданской инфраструктуры, нефтегазодобывающих комплексов. Это ещё раз подтверждает, что сейчас Украина перешла уже непосредственно к открытому террору населения с одной целью — вызвать недовольство, напряжение, недоверие к руководству страны, руководству наших вооружённых сил.

Но есть обратная сторона медали.

Наши вооружённые силы ежесуточно наносят десятки примерно таких же ударов, только более крупными калибрами, по военным стратегическим объектам, и практически все они достигают цели.

Почти на всех фронтах, и в том числе на территории Курской области, идёт уверенное продвижение, методичное уничтожение личного состава, боевой техники западного образца, которую киевский режим бросает бездумно только для того, чтобы хоть как-то доказать своим хозяевам из-за океана, что они ещё на что-то способны. Чем больше провалов у них на фронте, на линии боевого соприкосновения, тем более остервенело они начинают атаковать гражданские объекты, тем самым стараясь максимально нанести как политический, так и экономический урон именно нашей гражданской инфраструктуре.

Что делать? Тут за ответом далеко ходить не нужно.

Наша разведка выявляет:

логистические пути поставки дронов; места складирования дронов; площадки их запуска.

И как только они выявлены, по ним наносится удар нашими ракетами. Но так как в большом количестве идут поставки именно этого вида вооружения: дронов, беспилотников, квадрокоптеров, — естественно, не всё нам удаётся нейтрализовать, уничтожить на земле, что-то ещё успевает подняться в воздух. Поэтому я хочу всех успокоить: наши подразделения, наши специалисты над этим работают.

Но сегодня мы воюем против НАТО, которая применяет всю свою силу, всю свою мощь, для того чтобы нанести ущерб России, заставить её сесть за стол переговоров на условиях НАТО, на условиях США.

— Сергей Анатольевич, понятно, что идут поставки дронов. Но Украина ведь заявляла о том, что у неё большое количество своих дронов. Это правда?

— Все заявления киевского режима надо делить пополам, а может быть, ещё больше.

У них большое количество своих дронов, сделанных на коленке в гараже, примитивно, кустарным способом. И зачастую эти дроны представляют большую опасность для тех, кто их запускает, нежели для тех, к кому эти дроны прилетят.

Дело в том, что сделанные кустарным образом дроны выходят из-под контроля, летят в свои многоквартирные дома, в свои объекты, тем самым становясь из управляемых неуправляемыми. Такое на сегодняшний день вооружение есть, но серьёзной угрозы оно для нас не представляет.

— Серьёзная угроза — это дроны самолётного типа?

— Серьёзная угроза — это дроны с большим радиусом действия, которые могут поднимать большое количество взрывчатки, обладают своей собственной программой навигации, не имеющей каналов подавления.

Те дроны, которые долетели непосредственно до Подмосковья — именно заводского западного производства. Это дроны, которые летели к нам на предельно малой высоте и фактически вышли на высоту нанесения удара только непосредственно над целью. Такие дроны очень сложно обнаружить нашим средствам ПВО, потому что по маршруту движения очень много искусственных затенений: большие дома, большие конструкции, промышленные объекты, которые создают затенения.

И под прикрытием этих затенений дроны на предельно малой высоте проскакивают наши радиолокационные поля, оставаясь незамеченными. Я думаю, что после этого налёта наши подразделения сделают определённые выводы и поставят на этих маршрутах дополнительные средства ПВО, которые будут встречать и уничтожать подобные дроны.

Революция дронов

— Последние пять лет мы видим, что в военных противостояниях широко используются дроны. Например, в конфликте Азербайджана с Арменией у Баку было много дронов. Насколько с финансовой точки зрения целесообразно использовать дроны, если из двухсот достигнут цели два?

— Говоря непосредственно о сегодняшней тактике применения дронов, хочу отметить, что дроны — это оружие, которое сделало переворот в военном искусстве, переворот на современном поле боя. На сегодняшний день дронами можно заменить многие средства высокоточного оружия. Для того чтобы уничтожить, допустим, танк, укрытие, пункт управления, не обязательно теперь поднимать высокоточную ракету, которая стоит миллионы. Достаточно поднять этот трёхкопеечный дрон, который может долететь и с такой же эффективностью уничтожить любую цель на поле боя.

За дронами будущее. Это высокоточное оружие, которое на сегодняшний день заменяет многие виды вооружения. Сегодняшняя война — она, как и все предыдущие войны, начиналась с одним вооружением, а будет заканчиваться с другим.

Выводы, которые сегодня делают наши специалисты, целиком и полностью подтверждают, что высокоточное беспилотное оружие: дроны, коптеры вертолётного, самолётного типа, — это новый вид вооружения, который будет в ближайшее время принят, будет сделан отдельный род вооружения у наших вооружённых сил, на них будут возлагаться такие же задачи по уничтожению, разведке, ведению радиоэлектронной борьбы, как и на подразделения, в которых присутствует непосредственно человеческий фактор. Они заменят самолёты, бронетехнику, точнее, танки, артиллерию, реактивные системы залпования.

Мы очень быстро учимся. Мы уже нашли противоядие против многих видов дронов. Но не надо забывать, что каждый день этот парк, эта линейка обновляется.

Запад присылает всё новые и новые образцы, которые работают на новых принципах. Нам приходится подстраиваться, искать противоядие и потом дальше успешно его применять, для того чтобы обезопасить наши объекты и жизнь наших солдат.

На Западе эту тему разрабатывали очень давно, ещё, наверное, пять-десять лет назад, но это всё использовалось в качестве шоу, игрушек. Но настал тот момент, когда эти игрушки начали применяться уже непосредственно в военных целях, и они показали очень хорошую эффективность. Я думаю, что за ними будущее на поле боя.

— Значит ли это, что будет снижена роль стратегической военной авиации? Потому что там человеческий фактор, а человек может ошибаться, но в то же время он может принимать решения, не заложенные у него программой.

— Да, это примерно из той же области, когда оптимисты верят в то, что скоро роботы заменят человека. В данной ситуации мы стоим только в начале большого развития беспилотной техники, робототехники при наличии нейросетей, когда беспилотные летательные аппараты могут заменить летательные аппараты, пилотируемые человеком. Это будет не скоро, может быть, через 15-20 лет, но мы идём уверенно по этому пути. И не только мы, всё человечество, осознав, что при новом развитии нейросетей, компьютерной инженерии создаются новые виды робототехники, позволяющие замещать человека.

Всё движется к тому, что скоро будут беспилотные танки, артиллерийские системы, в том числе истребители, штурмовики, бомбардировщики. Но это будет в будущем.

А сегодня мы имеем очень коварного, опасного врага, который применяет всю техническую, инженерную мощь Запада, которая направлена на то, чтобы победить наши вооружённые силы, победить и уничтожить Россию. Но это им никогда не удастся. Надо просто учить историю. В XIX веке Наполеону объяснили, что он неправ, гоня его до самого Парижа. В XX веке то же самое объяснили Гитлеру. И в XXI веке мы точно так же объясним Европе, которая полностью стала уже фашистской, укрофашистской. Мы ещё раз вылечим Европу от фашистской чумы и ещё раз объясним, что не надо с нами так шутить, не надо на нас нападать. С нами выгоднее дружить, нежели воевать.

С кем договариваться на Западе

— Худой мир всегда лучше доброй ссоры...

— Как показала практика, договариваться на сегодняшний день бесполезно. Потому что на Западе договариваться не с кем, Запад давно находится на внешнем управлении из-за океана.

Если мы что-то хотим решить, нужно садиться либо в Москве, либо в Вашингтоне, больше нет точек для переговоров.

С Брюсселем, тем более с любой другой столицей Европы, это бесполезно, потому что они ничего не решают. О Киеве я вообще молчу, Киев абсолютно ничего не решает по понятным причинам.

Война началась не в Киеве, война началась именно в США, и в США она закончится.

Войну против нас развязали США руками НАТО на территории Украины. Россия начала специальную военную операцию, чтобы её прекратить. Европа за 80 лет стала фашистской с центром-рассадником на Украине. Европа давно ослепла и оглохла. Она не замечает, что на территории Украины бегают с нацистской свастикой, что танки, вся поставляемая бронетехника уже ездит с нацистской символикой. И всё это Европа усиленно не замечает. Это говорит о том, что ей запретили, о том, что она уже давно не самостоятельна. Ей запретили замечать подобного рода проявления фашизма.

Все эти проявления теперь называются борьбой за демократию. Когда Россия начала специальную военную операцию, Европа вместо того, чтобы осудить Украину и сказать: "До чего ты дошла, что теперь на твоей территории начали уничтожать фашизм", — кинулась спасать этот фашизм, называть его демократией. Спасать демократию, которую якобы Россия пришла задушить.

Если бы в Европе хоть один лидер хотел Украине счастья, процветания, первым делом он бы выступил за прекращение поставок оружия.

А они, наоборот, в этот костёр подбрасывают дрова. Фактически у Украины нет будущего ни в Евросоюзе, ни как у самостоятельного государства. Под руководством Запада она обречена. Единственное спасение Украины — если она вернётся в семью славянских государств. И чем быстрее она это поймёт, тем больше у неё шансов уцелеть и сохранить жизни наших братьев-славян, украинцев.

— Проблема в том, что там, кроме, может, Виктора Орбана, Роберта Фицо, нет людей, которые подумали бы о своих странах.

— В Европе есть здравомыслящие люди, которые желают только одного: мирно жить, чтобы их государство процветало, чтобы не было никаких войн, бряцания оружием. А есть политики, которые полностью зомбированы и выполняют тупо заокеанские команды, даже если они идут вразрез с благополучием собственного государства.

Простые люди действительно хотят мира, хотят, чтобы в Европе быстрее закончились шабаш и мракобесие, которые там процветают. Но они боятся, что как только они скажут слово в защиту своих ценностей, мира и поддержат Россию, на них сразу же повесят клеймо кремлёвского агента со всеми вытекающими последствиями.

Сегодня очевиден отток из Европы обратно в Россию тех эмигрантов, которые в 90-е годы уехали в поисках лучшей жизни. Особенно из Германии, они бегут от этой толерантной демократии.

— Да и иностранцы приезжают.

— И иностранцы приезжают, и наши соотечественники, и примерно у всех один и тот же ответ: "Нам страшно за будущее наших детей". То, что сейчас творится в Европе, — это не приснится в страшном сне. И они боятся, что из их детей сделают существа среднего пола с мозгами, с внешним физическим телом.

Они отлично поняли, до чего может довести толерантность, свобода слова, мысли, действий.

Они уже и рады бы повернуть это обратно, но поздно, потому что они полностью на управлении своих же политиков, которые выполняют бездумную волю заокеанских хозяев. Многие простые люди, общественники с вниманием следят за развивающимися событиями. Они молятся за нас, молятся за нашу победу, за то, чтобы Россия в очередной раз пришла в Европу и спасла её от той чумы, которой она сегодня заражена.

Какие проблемы у США

— Выгодно ли США вести какие-то мирные переговоры? В чём сегодня их проблема?

— Проблем у США больше, наверное, чем во всей Европе, вместе взятой. США находятся в стадии гражданской войны.

Проблема заключается в противоборстве двух политических структур, двух политических партий. Одна не хочет отдавать свою власть другой.

Сейчас республиканцы существенно потеснили демократов. Демократам это очень не нравится, они боятся, что придётся отвечать за те войны, которые они развязали по всему миру. За всеми войнами на планете стоят США. Потому что им выгодно, чтобы везде были конфликты, войны. США поставляют туда различные виды вооружения, тем самым давая заказы своим оборонно-промышленным комплексам, оружейным лобби, поднимая экономику и создавая рабочие места. США от любой войны только выигрывают.

Фирменный стиль США — это развязывание войн, уничтожение противников, таких как Китай, Россия, Сирия, не своими, а чужими руками. Так и сейчас. США, чтобы разобраться с Россией, поставить её обратно, как они считали, в стойло, в один ряд с другими европейскими государствами, выбрали для этой цели Украину. Для того, чтобы руками украинцев с территории Украины напасть на Россию и дальше постараться Россию поставить на колени.

Война для США — допинг для роста экономики, создания дополнительных рабочих мест, прибыли и т. д.

США на сегодняшний день переживают не самые лучшие времена. Гражданское общество очень наэлектризовано, оно видит то, что его используют, как разменную монету, что богатые становятся богаче, а бедные — беднее.

Для правящей верхушки, которой глубоко наплевать на сами США и на американцев, самое главное — удержаться в Белом доме, на Олимпе власти. Они идут на все ухищрения, на подкупы, на фальсификацию для того, чтобы свалить своих политических оппонентов и удержаться у власти.

В США на руках оружия больше, чем самого населения США. Это говорит о том, что в любой момент может вспыхнуть гражданская война с очень серьёзными последствиями.

Поэтому США бы разобраться со своими проблемами и не учить весь мир, особенно Россию, как нам дальше жить.

Я думаю, что рано или поздно это оружие внутри США заговорит. И тогда они поймут, каково быть в этой роли, они почувствуют на собственной шкуре, каково, когда у тебя в стране идёт полномасштабная война.

Наша страна в данных ситуациях всегда сохраняла холодный ум, трезвый подход к оценке этих ситуаций. Всегда выступала за мирный диалог и никогда не посылала никуда свои контингенты только для того, чтобы свергнуть чью-то власть. Если и были единичные случаи, то это было на международном уровне, с объявлением, как положено в международном праве, согласовывая с ООН.

Политика США загнала в тупик и их, и Европу, превратившуюся в их колонию. Из этого кризиса придётся долго выбираться.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту

БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам. Управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или непрерывно (в том числе в режиме «вида от первого лица»), в последнем случае БПЛА называют дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом (ДПЛА).



