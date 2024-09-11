США и Британия дали добро на удары по РФ: бить или прятаться в ответ

ATM: ВСУ дают добро на бомбардировку Москвы. Что делать россиянам?

Украине фактически уже разрешено использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по городам России.

Фото: ArmyTimes is licensed under Common Creative: свободное использование материала

"Киеву осталось лишь формально получить это разрешение, а России — либо предотвратить такие удары, либо подготовить убежища для защиты от них", — считают военспецы.

Как сообщает издание Bloomberg, позиция Вашингтона относительно использования дальнобойного оружия изменилась из-за поставок Ираном баллистических ракет в Россию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран передал России партию своих ракет Fath-360, и за это Лондон и Вашингтон "рассмотрят и выслушают просьбу Украины о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия".

Тем временем в самой администрации президента США Джо Байдена произошёл раскол по вопросу получения Украиной разрешения на удары вглубь России с использованием дальнобойного оружия.

Как пишет издание Financial Times:

государственный департамент более восприимчив к аргументам Украины,

Пентагон и разведсообщество США предостерегают от использования оружия дальнего радиуса действия в российском тылу — можно получить "страшный ответ", да и самолёты от ATACMS Россия уже вывела подальше.

К слову, сам начавшийся визит в Украину британского и американского официальных лиц, анонсированный заранее, является событием "беспрецедентным" — ведь в большинстве случаев об их визитах заранее не объявляется из соображений безопасности.

Как сообщает американское издание Axios, Блинкен и его британский коллега точно разрешат бить по глубине России — издание ссылается на слова главы комитета палаты представителей по иностранным делам Майклу Макколу.

Украина сама решает, как действовать в конфликте с Россией — так "отвертелись" в посольстве США в Москве. И действительно, раньше западные политики и военные заявляли — дескать, как только оружие попадает на Украину, "оно становится не иностранным, а украинским".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский втягивает страны Запада в украинский конфликт, что приведёт к тому, что Россия будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие. Он добавил, что Зеленского "ждёт суд".

Про обещанное разрешение на массированный демонстрационный удар ATACMS, SCALP|Storm Shadow и после — ракетами JASSM — мировые СМИ уже писали.

Сейчас их страницы обходят карты с дальностью действия ракет ATACMS, AGM-158 JASSM и Storm Shadow — на них ракеты достают до Москвы и других мегаполисов России.

Как пишет ATM, список целей (которые будут вводить в ракеты западные офицеры США, Британии и НАТО) тоже уже озвучивали — это объекты от московских НИИ до заводов ВПК в регионах, от частей до управлений силовиков в городах, от развязок до складов, позиций ПВО, штабов.

"Пока наши города отбиваются от беспилотников "от Рязани до Казани", от Саратова и Пскова до Сочи. Не хотелось бы, чтобы наши земляки привыкали к ракетным тревогам и сигналам "Баллистика", знакомым приграничным регионам", — пишут в Telegram.

"Но для этого (кроме мастерства сил ПВО и РЭБ), видимо, надо что-то делать — не свалившись в ядерную эскалацию и наблюдение с балконов и крыш за падением вражеских ядерных боеголовок и стартов наших противоракет", — заключают комментаторы.

Уточнения

Энтони Джон Блинкен (англ. Antony John Blinken; род. 16 апреля 1962, Йонкерс, Нью-Йорк) — американский государственный деятель. Государственный секретарь США с 26 января 2021 года.

Родился в еврейской семье в Йонкерсе. Отец Дональд Блинкен (1925—2022) — дипломат, посол США в Венгрии (1994—1997). Мать Джудит Блинкен (в девичестве Фрем), менеджер танцевальной труппы Мерса Каннингема.









Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника. Находится по адресу: Арлингтон, Виргиния 22202, США.

