В США назвали самый ненадежный в мире западный истребитель

В США раскрыли название самого аварийного западного самолета-истребителя

4:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Французские истребители Mirage-2000 получили статус самых аварийных истребителей в мире, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о последнем инциденте с этим самолетом. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://www.defenseimagery.mil/imagery.html#guid=c76db9cff7064d8452c34c1dfbac9a249119c522 by Staff Sgt. Michael B. Keller, USAF, PDM

Военно-воздушные силы Китайской Республики со штаб-квартирой в Тайбэе потеряли истребитель Mirage 2000 10 сентября, который разбился во время учений над водами уезда Синьчжу в 8:35 вечера. Пилот Се Пей-Хсун успешно катапультировался и был спасен. Местные источники на Тайване сообщили, что во время учений у самолета отключился двигатель. Этот истребитель — восьмой "Мираж-2000", потерянный в результате авиакатастроф из парка, насчитывающего всего 60 истребителей, что делает этот самолет одним из самых аварийных и наименее надежных в мире.

Хотя ряд европейских источников пытались отвести вину от эксплуатационных характеристик самолетов французского производства, утверждая, что частично за это могут быть ответственны методы технического обслуживания на Тайване, Военно-воздушные силы Китайской Республики используют два других класса истребителей четвертого поколения, F-16 и F-CK Ching Kuo, оба из которых имеют очень низкий уровень аварийности, несмотря на то, что они были приобретены примерно в то же время, что и "Миражи". Такая частота аварий была важным фактором, определившим приоритетность ВВС при выводе "Миражей" из эксплуатации, поскольку в самолетах регулярно появлялись трещины, в то время как на F-16 или Ching Kuo подобных проблем не возникало.

Первоначально предполагалось, что парк истребителей четвертого поколения ВВС Китайской Республики будет почти полностью сформирован из отечественных истребителей Ching Kuo, прежде чем в начале-середине 1990-х годов Соединенные Штаты и Франция договорились о поставке 140 F-16 и 60 Mirage 2000 соответственно. Ранее продажи не ожидались из-за международного статуса Китайской Республики, поскольку у Тайбэя нет дипломатических отношений с какой-либо крупной страной или места в Организации Объединенных Наций, что привело к тому, что продажи оружия в Китай стали широко приравниваться к продажам негосударственному субъекту.

В частности, F-16 считался более экономичным самолетом, чем Ching Kuo, поскольку его боевые характеристики были выше, а эксплуатационные расходы ниже. В 1990-х годах Mirage 2000 считался самым элитным классом истребителей на вооружении и на сегодняшний день был самым дорогостоящим, хотя его статус значительно снизился из-за модернизации парка самолетов F-16 и Ching Kuo. Как американские, так и местные истребители будут оснащены новыми поколениями ракет класса "воздух-воздух" с активным радиолокационным наведением AIM-120 и Sky Sword II соответственно.

С середины 2010-х годов парк самолетов F-16 был модернизирован до стандарта F-16V поколения "4+", который включал в себя интеграцию радара с активной антенной решеткой электронного сканирования AN/APG-83. Центр развития аэрокосмической промышленности Китайской Республики поставил первые 62 истребителя F-16V в ноябре 2021 года. Наряду с приобретением истребителей F-16V, Военно-воздушные силы получат 66 новых истребителей F-16 Block 70/72, заказанных в 2019 году, что, как ожидается, позволит им полностью вывести Mirage 2000 из эксплуатации. В отличие от Соединенных Штатов, которые предложили заказчикам пакет модернизации F-16V, Франция не предлагала предложений по модернизации Mirage 2000. Китайская Республика, базирующаяся в Тайбэе, и Китайская Народная Республика, базирующаяся в Пекине, в настоящее время официально находятся в состоянии гражданской войны, и каждая из них по конституции претендует на то, чтобы быть единственным правительством китайской нации.