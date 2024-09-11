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Дмитрий Плотников

И вдруг! Западные кураторы пришли к выводу, что Киев растерял всю подаренную тяжёлую технику

Армия киевского режима больше не имеет современной техники
4:00
Силовые структуры » Военные новости

Украинская армия больше не имеет современной военной техники для передачи новым частям, мобилизованным и резервам.

Армия киевского режима больше не имеет современной техники
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

В этом вдруг "осенило" западные СМИ, а в частности, издание Forbes.

Из мехбригады в егеря

Примером авторы статьи приводят 154-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Новым подразделением эту бригаду назвать весьма сложно (формирование началось в октябре 2023 года), но как и другие, 154-я омбр столкнулась с огромной проблемой и из-за отсутствия нужной военной техники, и в принципе, какой-то мало-мальской техники. К примеру, её менее удачливые коллеги из 152-й бригады из-за этого как раз и стали "егерями" (новой техники страны нет, поэтому из отловленных на улицах создают пехотные или близкие к ним боевые части). Самым везучим достались целые "болгарские" БТР-60.

154-я бригада сохранила свой статус "механизированной", получив французские VAB, советские БМП-1 и американские M1117. Но издание переживает, что они очень слабо бронированы.

Танковый батальон бригады использует Т-62, правда, эти машины могут вовсе и не числиться в 154-й. Они могут принадлежать инструкторам и танкисты, подготовленные на них, или перейдут на иные машины, или отправятся в пехоту.

Объясняя сложившуюся ситуацию, автор статьи приводит слова главкома ВСУ Сырского, где "генерал Катафалк" сетует, что после провального контрнаступа в 2023 году, поставки техники замедлились.

С одной стороны Запад понял, что нет смысла вкладываться в оснащение ВСУ, поскольку бандеровцы не могут пользоваться даже современными танками Leopard, с другой стороны — даже если найти тяжёлую технику для передачи Киеву, то приведение их в боевое состояние обойдётся дорого. Значит, нужно бросать на "ноль" мясо, которого у киевского режима ещё немало — швырять "мобиков" на передовую без техники можно ещё долго. А самое главное — это очень дёшево, и продолжать так воевать можно ещё долгие годы.

Вот и эту "бригаду-валидол" бросят на фронт с одной задачей — собственными жизнями задерживать движение российской армии на максимальный срок. Ни о какой выживаемости в этих формированиях и речи нет. Киевская власть продолжает решать украинский вопрос, бросая на верную погибель всё более и более возрастные отряды.

Магура

Также Forbes вспомнил и про "элитное" подразделение ВСУ — 47-ю бригаду "Магура". Пока Покровский фронт трещит, американские кураторы киевского режима вопрошают: а где, собственно говоря, "подразделение, созданное по натовским стандартам и лекалам" и чем оно занято?

Ответ прост. Оказывается, бригада "Магура" так "повоевала" в Донбассе, что сейчас необходимы новые Брэдли" и пополнение живой силой.

47-я ОМБр очень рассчитывает на очередной пакет западной помощи, которая прибудет из Штатов (в котором обещают новые БМП M2 Bradley), без которого дальнейшее функционирование "Магуры" (в прежнем формате) больше не представляется возможным.

Вывод

Подытоживая убогое состояние бандеровских формирований, Forbes пишет, что "вот ужо "Магура" передохнёт, быстренько получит новенькие Bradley, и сразу же ринется побеждать на Покровском направлении".

Но останется ли Покровск к моменту, когда 47-я бригада будет в состоянии сопротивляться, или это уже будет город Красноармейск (по прежнему названию) в составе РФ, таинственно умалчивается.

Уточнения

M2 Брэдли (M2 Bradley) — боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Создана во второй половине 1970-х годов на основе прототипа XM723 с учётом опыта боевого применения советской БМП-1, конструктивных особенностей германской БМП Мардер в качестве лучше защищённой и вооружённой замены бронетранспортёрам M113.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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