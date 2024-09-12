Сводка с фронта: Запад требует от Киева "плана Б" с реальными целями, у США кончаются ракеты ATACMS для ВСУ

ВСУ бессильны остановить контрудар российской армии в Курской области

3:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 12 сентября.

Курская битва

В приграничье Курской области ВСУ несут огромные потери. Например, в деревне Мартыновке уничтожены сотни единиц техники врага, отметил командир разведки спецназа "Аид". Противник не успевает завозить туда резервы и не может провести эвакуацию раненых.

"Они пытаются легковым транспортом высаживать десант, мы их тоже сжигаем", — заявил боец корреспонденту "Известий".

Киев не может остановить контрудар ВС РФ, уже идут бои за Обуховку и у Любимовки. Зеленский потребовал от главкома Сырского удержать ситуацию. В Киеве считают, что потеря инициативы под Курском будет означать поражение украинской стратегии и приведёт к сокращению западной помощи.

А тем временем, Запад требует от Киева "плана Б" с реалистичными целями военных действий. Банковой сказали, что для победы над РФ необходимы сотни миллиардов долларов, но Запад дать их не может, и он желает видеть убедительный план на следующий год, который можно показать своим избирателям, уставшим от войны.

Что можно считать победой и что надо для неё — основная тема визита на Украину главу МИД Великобритании Дэвида Лемми и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Покровское направление

ВСУ подтвердили утрату Лесовки. Это село используется русской армией как "ворота" в Украинск. Двигаются российские бойцы на ББМ, поскольку националисты не имеют сил для борьбы с бронетанковыми силами армии РФ. Идёт накопление сил в пригороде. В ближайшее время ожидаем динамичный штурм населённика.

Под напором штурмовиков ВС РФ бандеровцы оставляют посёлок Сухой Яр, идут бои в районе села Балка Солёная, где у ВСУ устроены фортификации и опорные пункты.

Буданов* снова утопил свой спецназ

Накануне ВСУ пытались в Чёрном море захватить буровую установку. 14 американских катеров Willard Sea Force вышли в море для пиратской операции.

Платформу, которая расположена между Одессой и Крымом, судя по всему, Киев хотел использовать как базу подскока, с которой можно производить запуски БЭКов. Также в составе группы могли быть операторы дронов. Однако лодочная флотилия была уничтожена ударом с воздуха. 8 катеров потоплены, 6 ушли обратно. Потери врага — около 80 человек.

Эти операции проводит глава ГУР Кирилл Буданов*, и он с маниакальным упорством каждые несколько месяцев посылает на гибель очередную группу спецназа. Скорее всего, он старается для британцев, у которых есть "идеи" внезапных "неотразимых" высадок. В любом случае, очередная группа подготовленных диверсантов ССО ушла на корм рыбам.

Дефицит ракет ATACMS

У США весьма ограниченный запас ракет ATACMS для обеспечения ВСУ. Предоставление разрешения ударов по РФ могут определять эти резервы, отмечают высокопоставленные чиновники в интервью CNN. И хотя официальные лица Белого дома и Киева обсуждают этот вопрос, изменений политики США в отношении ATACMS пока ждать не стоит.

Киеву было передано "несколько сотен" этих ракет, "и он уже использовал большинство.

*внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Уточнения

ATACMS (англ Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км.



Пограничникам Курска