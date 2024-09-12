В США рассказали о мощи китайского истребителя J-20

В США заявили, что производство истребителя КНР J-20 вышло на новый уровень

5:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Программа Китая по созданию истребителя-невидимки выходит на новый этап: двигатели WS-15 с монокристаллическими лопастями станут мощным двигателем J-20, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о характеристиках разрабатываемого самолета. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Недавно в интернете появилось изображение, на котором наиболее четко изображен китайский истребитель пятого поколения J-20B, оснащенный турбовентиляторными двигателями следующего поколения WS-15. Примечательно, что изображение впервые появилось в середине июля, но широкое распространение получило только в последние дни. Хотя поставки J-20B военно-воздушным силам Народно-освободительной армии Китая (НОАК) еще не начались и могут начаться более чем через год, истребитель на снимке был прототипом под номером 2052 — моделью, предназначенной для тестирования различных аспектов конструкции J-20B, включая запуск первого истребителя в этом классе. полет с двумя сконфигурированными WS-15.

Вслед за базовым самолетом J-20, который впервые поступил на вооружение в марте 2017 года с российскими двигателями, в 2021 году был принят на вооружение вариант J-20A с постепенной модернизацией конструкции и внедрением отечественных двигателей WS-10C, которые считались более надежными и обеспечивали большую тягу, что облегчало сверхзвуковой полет без форсажа - более известный как суперкруиз. С тех пор производство J-20A резко возросло, а поставки в 2024 году, как ожидается, превысят 100 самолетов. J-20B основан на постепенной модернизации конструкции с некоторыми важными фундаментальными изменениями.

В недавно опубликованной первой книге о программе J-20 "J-20 "Сильный Дракон": первый в Азии истребитель-невидимка в эпоху военного подъема Китая" подчеркивается, что у J-20B "был гораздо более плоский фонарь кабины с характерным низким профилем, сочетающимся с рельефной спинкой истребителя и носовой обтекатель с небольшими геометрическими изменениями. Изменения, по-видимому, были направлены на улучшение аэродинамических характеристик, а также, как ожидается, увеличенная задняя часть будет вмещать больше топлива или, возможно, новую авионику".

Однако, на сегодняшний день самым значительным известным изменением в новом варианте является двигатель. Что касается WS-15, то в книге отмечается, что по сравнению с предыдущими двигателями новая силовая установка может похвастаться "гораздо более высоким соотношением тяги к массе, которое оценивается в 10:1 или 11:1, требует меньшего технического обслуживания, улучшает терморегулирующие свойства и значительно продлевает срок службы". Предполагалось, что его ультрасовременные монокристаллические турбинные лопатки, хотя и оказались особенно сложными в массовом производстве, почти вдвое увеличат срок службы двигателя по сравнению с WS-10B и значительно снизят потребность в техническом обслуживании”.

Впервые WS-15 был интегрирован в J-20 в одиночной конфигурации для испытательного полета в январе 2022 года, а затем впервые был поднят в воздух в двухместной конфигурации в июне 2023 года, а именно на прототипе 2052. Сам J-20B впервые был замечен в декабре 2022 года, а его серийное производство, как сообщалось, началось в марте 2023 года. J-20A считается технологически непревзойденным среди всех истребителей в мире, за исключением американского F-35, поскольку их отличают ключевые особенности как в авионике, так и в конструкции истребителей.

В американском истребителе F-22, который был запущен в производство в 1990-х годах, заметно отсутствие современных композитных материалов в конструкции планера и авионики, которая считается устаревшей. В то время как F-35, который был разработан с одним двигателем для снижения затрат на эксплуатацию за счет значительно худших летных характеристик по всем параметрам, J-20 с двумя двигателями и WS-15 будут претендовать на звание истребителя с лучшими летно-техническими характеристиками в мире. Двигатели обеспечивают сверхмощный полет на высоких скоростях, возможно, до 2 Махов, обеспечивая при этом истребителю большую тягу, чем любому другому в мире.

Их гораздо большая мощность по выработке энергии также позволит J-20 использовать гораздо более мощный комплекс авионики и в будущем потенциально может стать источником энергии для оружия направленного действия. Ожидается, что несоответствие в характеристиках будет только увеличиваться, в основном из-за недавней отмены ВВС США планов по разработке усовершенствованного двигателя для F-35 в рамках программы Adaptive Versatile Engine Technology, после того как ранее также был отменен перспективный двигатель F136.