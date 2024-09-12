В США рассказали о дорогостоящей потере на Ближнем Востоке

Стало известно о дорогостоящей потере США на Ближнем Востоке

3:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Йеменские силы "Ансурулла" (хуситы) сбили восемь американских беспилотников MQ-9 Reaper стоимостью 150 миллионов долларов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают особенности этой потери США. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Wikipedia.org/wiki/MQ-9_Reaper by Lt. Col. Leslie Pratt. is licensed under Авторство: Lt. Col. Leslie Pratt. MQ-9 Reaper UAV.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68095681

Йеменские силы коалиции "Ансарулла" сбили восьмой американский беспилотник MQ-9 Reaper, спустя почти одиннадцать месяцев после начала боевых действий с вооруженными силами США.

"Американский беспилотник MQ-9 был сбит во время выполнения вражеской миссии в небе над провинцией Мариб. Этот беспилотник стал восьмым самолетом этого типа, сбитым во время битвы и священного джихада в поддержку Газы", - сообщили йеменские источники.

Ранее лидер коалиции Абдул Малик Аль-Хуси пригрозил расширить атаки на Израиль и западные страны, подчеркнув, что "враги будут застигнуты врасплох на суше точно так же, как они были застигнуты врасплох на море, с помощью новых технологий, которые помогут нанести им вред". Аль-Хуси также заявил, что его армия будет продолжать наносить удары по Израилю и западным странам. Военно-морским силам США было особенно трудно подавить боеспособность йеменской коалиции, несмотря на почти десятимесячные операции и расходы на сумму более миллиарда долларов, включая использование дорогостоящих противоракет в значительных количествах для перехвата ударов Йеменцев.

Коалиционные силы "Ансаруллы" в прошлом публиковали кадры, на которых видно, как были сбиты беспилотники MQ-9 Reaper, при этом американские источники ранее оспаривали, находились ли самолеты в воздушном пространстве Йемена в момент нападения. Дроны Reaper эксплуатируются Военно-воздушными силами США и корпусом морской пехоты, а некоторые подразделения также эксплуатируются НАСА и ЦРУ. С начала войны в Йемене в 2015 году силы Ансаруллы уничтожили множество вражеских самолетов, в том числе несколько истребителей F-15 и Tornado Королевских ВВС Саудовской Аравии, несколько ударных вертолетов Apache, марокканские и бахрейнские F-16, ударный истребитель Су-24 ВВС Судана, а также истребители MQ США.

Беспилотники Reaper составляют основу американских воздушных операций на различных театрах военных действий и неоднократно участвовали в столкновениях с российскими самолетами, базирующимися в Сирии, причем в одном из таких столкновений беспилотник был поврежден истребителем Су-35. Они также участвовали в операциях против России в Черном море и в учениях, направленных против китайских вооруженных сил в Южно-Китайском море. Стоимость каждого самолета составляет около 150 миллионов долларов, включая сопутствующую инфраструктуру технического обслуживания, запасные части, обучение, вооружение и подсистемы.