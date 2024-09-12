Наступление на Угледар. А не пора ли нам там замахнуться на применение бомбы ФАБ-3000?

На Угледарском направлении пора применять тяжёлые ФАБы

3:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сейчас многие гадают, каким будут штурмовые действия российских войск на Покровском фронте.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

После того, как лобовые удары были исключёны экспертами Запада, самые популярные точки зрения — обход с флангов и рассечение всех прилегающих логистических маршрутов ВСУ.

А анализируя движение армии России на западном направлении Покровского фронта — в сторону Пречистовки, многие эксперты отмечают, что сегодня сложились чуть ли не идеальные условия, чтобы применять ФАБ-3000 с новым комплектом унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК).

Почему именно сегодня

Во-первых, значительные украинские силы выведены под Покровск, Волчанск, ев Курское приграничье, а также создают видимость наступления на Запорожском участке, а с ними и комплексы противовоздушной обороны, которые собирались Киеву со всех фронтов.

Во-вторых, укрепрайон на Уледарском участке нужно держать в тонусе, пока главная группировка работает западнее и южнее в районе села Пречистовка. Опорник, состоящий из десятков железобетонных строений хоть и теряет способность к обороне, но гарнизон там ещё огрызается, и об этом нужно помнить при планировании работы на земле.

Опыт Волчанска

Прошлые удары применения ФАБ-3000 по городу Волчанску показали, что если грамотно распланировать боевые вылеты и бесперебойно работать электронике в УМПК, бомбы (значительно дешёвые относительно, к примеру, "Искандеров") могут замечательно обнулять ротные и взводные опорники в укреплённых застройках (в Угледаре они есть, и некоторые размещены непосредственно в домах, даже не в подвалах). А при необходимости и получении разведывательных данных могут потерять и штаб батальона. А уже без него в современном бою армия будет воевать вслепую. Один точный прилёт — и управление обороной на расстоянии в десяток километров будет полностью нарушено.

Да, можно ответить, что угледарская промзона — это не деревянные дома, а железобетонные стены, подвалы-бункера и много каких укреплений. Постоянно поливать всё это авиационными бомбами — дело дорогое и нерациональное. Но сброс немалого числа ФАБ-500 (или ФАБ-1500) по данной промке показал, что данные боеприпасы работают, а если уметь этими бомбами "жонглировать" от большего размера к меньшему и наоборот, то полезность бетонных укреплений для спрятавшегося там гарнизона будет максимальной при не очень больших затратах.

При гибком подходе, такой район можно для ВСУ превратить во вторую "серию" Крынок с сидением в погребах и очень редкими вылазками. А изучая особенности укрепрайона в Угледаре, можно прогнозировать, что если бы "трёхтонки" начали тут свою работу с самого начала боевых действий, (конечно, если бы сама бомба и УМПК к ней были бы заранее готовы к применению), то есть подозрение, что всё плато от Угледара и "Южнодонбасской №1" до населённого пункта Великая Новосёлка было бы зачищено давно.

Вывод

Конечно, "каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека", а значит анализировать всё происходящее "опосля" всегда проще, чем распланировать наперёд, но одним из знаменателей победы всегда было умение делать быстрые выводы и корректировать действия. Армия Украины своими действиями даёт ВС РФ уникальнейшую возможность опрокинуть шахматную доску и вывести войну на ранее недосягаемый уровень.

Это значит, решить проблему в тех направлениях, где долго решить её было тяжеловато…

Уточнения

Авиационные бомбы Название состоит из типа бомбы (ФАБ-250М-46), её калибра в килограммах (ФАБ-250М-46), модели по году принятия на вооружение (ФАБ-250М-46 — модель 1946 года) и дополнительно (не всегда) указания её массы — если она существенно отличается от калибра (ОФАБ-250-270, ФАБ-1500-2600ТС) и/или конструктивной особенности бомбы либо технологии её производства (ФАБ-500Т — термостойкая, ФАБ-1500-2600ТС — толстостенная, ФАБ-100сч — сталистый чугун, ФАБ-1000сл — стальное литьё), либо коммерческого назначения (КАБ-500С-Э — экспортная).



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