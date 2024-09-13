Сводка с фронта: в ВСУ растёт количество раненых и дезертиров с передовой, главком Сырский пропал

После провалов на Донбасском участке начался обвал Курской авантюры

4:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Представляем сводку с фронта на пятницу, 13 сентября.

Курская битва

Российские войска пошли в контрнаступление, но "всё идёт по нашему украинскому плану". Именно так экс-президент Владимир Зеленский шокировал мир новым бредом. В стиле комедийного шоу он оправдал потерянные десять посёлков, а также уничтоженных и взятых в плен всушников и их уничтоженную западную технику.

Тем временем западная пресса с прискорбием сообщает о переломе в Курском приграничье. А перед этим МО РФ впервые подтвердило начало наступления армии России, сообщив, что за два возвращён контроль над десятью населенными пунктами. Банковая потери этих населёнников стыдливо умалчивает, но у них "всё идёт по плану".

После попытки врага остановить наступление ВС РФ, они возобновили его в Кореневском районе по северному берегу р. Снагость. Русские бойцы заняли н. п. Толстый Луг и Николаево-Дарьино, идёт зачистка. Идёт штурм Любимовки. Её потеря для врага будет означать фактический провал операции по захвату приграничья РФ. Восточнее неё располагается Зелёный Шлях, через который проходит трасса, по которой снабжается противник, пробивавшийся к Коренево.

ВСУ второй день перебрасывают бронегруппы и пехоттнцев для прорыва границы у Медвежьего и Нового Пути. С помощью инженерной техники враг стал преодолевать "зубы дракона" и минные поля, а за ними запускать боевые бронемашины и танки, чтобы отвлечь подразделения армии РФ. Вблизи госграницы продолжается движение украинской техники. Националисты продолжают накапливать силы для атак, по ним работают артиллерия и БПЛА.

Аналитики Запада внезапно для себя пришли к выводу, что ВС РФ могли специально выжидать момент, когда Киев накопит достаточно резервов за ленточкой.

Битва за Донбасс

Армия РФ после освобождения Красногоровки активизировалась на Кураховском направлении. Атаки начались с линии Марьинка — Красногоровка в направлении села Острое. В ходе наступления бронегруппы ВС РФ прорвали оборону бандеровцев и вошли в посёлок, заняв восточную часть. ВСУ огнём артиллерии и беспилотниками пытался остановить русских воинов, но украинские аналитики сообщили, что Южнее Нетайлово армия России заняла обширную территорию.

На востоке Торецка войска армии РФ взломали оборону и заняли многоэтажки микрорайона № 1, терриконы шахты "Новая" и ИК № 2. Они составляли укрепрайон, который не давал русским воинам наступать вглубь. У врага там людей мало и на защиту каждой улицы их не хватит. Поэтому ВСУ попытаются создать линию обороны по ул. Центральной с опорой на высотки и иные капитальные здания.

Тут армии России открывается несколько путей: попытаться с наскока выбить неонацистов из многоэтажек или можно пробиться и дальше по ул. Центральной, взяв пр. Шахтёров — единственной дорогой, которая соединяет самый южный мкр. города — Забалку с основной частью Торецка.

Сегодня приходят сообщения, что Украинск взят российской армией. Информация уточняется.

Сводка

После провалов в Донбассе, начался обвал и Курской авантюры Киева. Растёт количество раненых в госпиталях и дезертирства солдат с передовой. За сентябрь, по прогнозам - 3-4 тысячи боевиков ВСУ могут попасть в плен при формировании "котлов" и обвале линий обороны.

В США вчера заявили, что они пока не готовы объявить о снятии ограничений на удары по территории России.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что "главком ВСУ Александр Сырский пропал". Он задаётся вопросом, какой план есть у Зеленского, когда постоянно сообщается о гибели солдат ВСУ в Курской области.

"Сырский пропал, нету Сырского. Он постоянно был на связи, а теперь исчез. Это очень нехороший знак", — подытожил Соскин.

Уточнения

Оле́г И́горевич Со́скин (укр. Олег Ігорович Соскін; род. 30 апреля 1954, Киев, УССР) — украинский политический деятель, экономист и политолог. В 1992—1993 годах О. Соскин был старшим консультантом действующего президента Украины Леонида Кравчука.



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