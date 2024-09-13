Немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 (Pzh-2000) опять у ВСУ стоят без дела из-за повреждений и износа.
Бандеровцы-артиллеристы сетуют на крайний износ стволов, а их, как и запчастей для САУ явно недостаточно, чтобы хоть как-то ими воевать. Берлин поставлять стволы не торопится, ограничиваясь поставками несколько штук в неделю.
Пока Киев никого не подозревает, но крайне любопытно, как Олаф Шольц (он же "ливерная колбаса") умудряется удачно саботировать немецкие обязательства по поставкам военной техники Украине. Правда, с крупных поставок, к примеру, зенитных ракетных комплексов Patriot ФРГ соскочить не сможет, но национальные технологии (находящиеся в частных руках) отправляются так, что их боевое применение в полной мере фактически невозможно.
Остаётся надеяться, что в Германии начали понимать, что за все эти поставки придётся отвечать.
PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) — немецкая самоходная гаубица, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в конце 1990-х годов. Она считается одной из самых современных и мощных артиллерийских систем в мире благодаря высокой точности, скорострельности и дальности стрельбы. PzH 2000 используется вооружёнными силами Германии, Нидерландов, Греции, Италии и ряда других стран.
PzH 2000 была успешно применена в различных военных конфликтах, включая операции НАТО в Афганистане. В реальных боевых условиях она продемонстрировала высокую эффективность благодаря точности, дальности и быстроте смены позиций.
Высокая скорострельность и дальность стрельбы обеспечивают значительное преимущество на поле боя. Современные системы управления огнём позволяют эффективно работать по широкому спектру целей, включая передовые и движущиеся объекты.
Мобильность и способность быстро менять позиции делают PzH 2000 трудной целью для контрбатарейного огня. Защита экипажа и бронированная кабина повышают выживаемость на поле боя.
PzH 2000 считается одной из самых передовых самоходных гаубиц в мире. Она сочетает в себе высокую дальность и точность стрельбы, современную автоматизацию и защиту экипажа, что делает её незаменимой на современном поле боя.
Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG — немецкая машиностроительная компания, основным направлением деятельности которой является проектирование, разработка, производство, ремонт и торговля вооружением и военной техникой, в частности гусеничных и колесных бронированных машин.
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