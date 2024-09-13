Немецкие политики одумались? Как Олаф Шольц саботирует поставку Pzh-2000 Украине

Немецкая САУ Pzh-2000 в ВСУ. Износ, запчасти, два ствола

Немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 (Pzh-2000) опять у ВСУ стоят без дела из-за повреждений и износа.

Фото: Flickr by Heinrich-Böll-Stiftung, CC BY-SA 2.0

Бандеровцы-артиллеристы сетуют на крайний износ стволов, а их, как и запчастей для САУ явно недостаточно, чтобы хоть как-то ими воевать. Берлин поставлять стволы не торопится, ограничиваясь поставками несколько штук в неделю.

Пока Киев никого не подозревает, но крайне любопытно, как Олаф Шольц (он же "ливерная колбаса") умудряется удачно саботировать немецкие обязательства по поставкам военной техники Украине. Правда, с крупных поставок, к примеру, зенитных ракетных комплексов Patriot ФРГ соскочить не сможет, но национальные технологии (находящиеся в частных руках) отправляются так, что их боевое применение в полной мере фактически невозможно.

Остаётся надеяться, что в Германии начали понимать, что за все эти поставки придётся отвечать.

О чём речь

PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) — немецкая самоходная гаубица, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в конце 1990-х годов. Она считается одной из самых современных и мощных артиллерийских систем в мире благодаря высокой точности, скорострельности и дальности стрельбы. PzH 2000 используется вооружёнными силами Германии, Нидерландов, Греции, Италии и ряда других стран.

Основные характеристики PzH 2000

Калибр и дальность стрельбы: PzH 2000 вооружена 155-мм гаубицей с длиной ствола 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы составляет до 30-40 км при использовании стандартных снарядов и до 60-70 км при использовании активно-реактивных снарядов. Гаубица может применять как осколочно-фугасные, так и управляемые снаряды, такие как «Смарт» (SMArt 155), предназначенные для поражения бронированных целей.

Скорострельность: одна из ключевых особенностей PzH 2000 — высокая скорострельность. Она может производить до 3 выстрелов за 9 секунд или до 10 выстрелов в течение минуты. Благодаря автоматической системе заряжания гаубица способна вести длительный огонь с высокой интенсивностью.

Автоматизированная система управления огнём: PzH 2000 оснащена современными системами управления огнём и навигации, что обеспечивает высокую точность стрельбы. Система может автоматически рассчитывать координаты целей и корректировать стрельбу в реальном времени. Возможность работы в режиме MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), когда несколько снарядов, выпущенных под разными углами, достигают цели одновременно.

Мобильность и защита: САУ построена на бронированном шасси с высокой проходимостью, обеспечивающем ей способность передвигаться по пересечённой местности со скоростью до 60 км/ч. Броня обеспечивает защиту экипажа (5 человек) от осколков, стрелкового оружия и мин. Машина имеет двигатель мощностью 1000 л. с., что позволяет быстро менять позиции, избегая ответного огня.

Боекомплект: PzH 2000 может перевозить до 60 снарядов и зарядов. Автоматическая система подачи боеприпасов позволяет заряжать орудие с минимальным участием экипажа, что увеличивает боевую эффективность и снижает время подготовки к стрельбе.

Использование в боевых действиях

PzH 2000 была успешно применена в различных военных конфликтах, включая операции НАТО в Афганистане. В реальных боевых условиях она продемонстрировала высокую эффективность благодаря точности, дальности и быстроте смены позиций.

Преимущества PzH 2000

Высокая скорострельность и дальность стрельбы обеспечивают значительное преимущество на поле боя. Современные системы управления огнём позволяют эффективно работать по широкому спектру целей, включая передовые и движущиеся объекты.

Мобильность и способность быстро менять позиции делают PzH 2000 трудной целью для контрбатарейного огня. Защита экипажа и бронированная кабина повышают выживаемость на поле боя.

Вывод

PzH 2000 считается одной из самых передовых самоходных гаубиц в мире. Она сочетает в себе высокую дальность и точность стрельбы, современную автоматизацию и защиту экипажа, что делает её незаменимой на современном поле боя.

Уточнения

Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG — немецкая машиностроительная компания, основным направлением деятельности которой является проектирование, разработка, производство, ремонт и торговля вооружением и военной техникой, в частности гусеничных и колесных бронированных машин.



Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) || Обзор