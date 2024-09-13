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Дмитрий Плотников

Где краснеют красные линии. Удары Киева по РФ дальнобойными ракетами спровоцирует страшный ответ

Удары по тылам РФ. Если войну начинают гнать на Восток, то она придёт и за Запад
Силовые структуры » Военные новости

Удары западным оружием по территории РФ будет означать прямое участие Запада в войне на Украине.

Удары по тылам РФ. Если войну начинают гнать на Восток, то она придёт и за Запад
Фото: Коллаж Midjourney 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Это чётко вчера сказал вчера президент России Владимир Путин. Он отметил, что это меняет саму суть конфликта, и означает, что страны НАТО воюют с Россией, и "мы будем принимать соответствующие решения".

Вчерашнее предупреждение отнюдь произвело впечатление на премьер-министра Британии Кира Стармера. По всей вероятности, после консультации с Вашингтоном, он заявил о нежелании воевать с РФ. Великобритания не собирается втягиваться в войну с Российской Федерацией на Украине, как это расценили в Кремле, но намерена "поддерживать право Киева на самооборону", сказал британцам премьер.

Где покраснеют красные линии?

Конечно, многих интересует, а какие "соответствующие решения" можно ожидать?

"Имеются в виду удары уже по территориям стран НАТО и Соединённых Штатов Америки, по их военной инфраструктуре. При этом не каким-то оружием таким, а более мощным оружием, но не ядерным. Такой вариант вполне возможен. В том числе атака и подводного и надводного флота армии США, Великобритании и других стран НАТО. Наверное, Турцию трогать не будем.

И если войну начинают гнать на Восток, то она и за Запад придёт. В первую очередь по Соединённым Штатам и тем, кто помогает — Великобритания, Франция. Может быть и Голландия сюда же", — в беседе с корреспондентом Pravda. Ru сказал член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

А Киеву неймётся

А тем временем, Банковая планирует ряд террористических атак по России. Появилась информация, что Киев прорабатывает план нанесения ракетного удара по российским аэродромам с применением дальнобойных ракет. Командование Украины рассматривает радиус поражения порядка 1,5 тысяч километров от границы Незалежной. Эти теракты должны произойти в самое ближайшее время и уже санкционированы Западом. Также есть договоренность, что поставщики этого вооружения берут на себя все издержки и техническое сопровождение.

Кстати, накануне российский президент и сказал, что полётные задания формируют натовские специалисты — никто до этого дела не допустит ВСУ. Корректировку на конечных этапах можно проводить лишь при помощи спутника — а их у Киева нет.

А непосредственно для запуска ракет необходимо просчитать ещё много вещей: маршрут, который обойдёт комплексы ПВО армии России — для этого надо вести постоянную разведку.

И к бабке не ходи — решения были уже давно приняты, шаги эта бандитская свора делает постепенно. Достаточно вспомнить страсти по ЗРК Patriot: говорилось, что когда их дадут, то всё изменится. Потом были танки, "Хаймарсы" и т. д. Теперь вот дальнобойные ракеты.

Вывод

Путин фактически сказал, что у Запада отвертеться уже не получится. Но он не собирается всё отменить — слишком завяз коготок. Но у НАТО тоже нет столько возможностей. Да и ракет. Конечно, есть ещё JASSM, которые несут F-16. Они опасны, поскольку бьют до 1 тыс. км. Их использование — вступление в войну по-настоящему.

Когда-то над Кубой СССР сбил американский самолёт. Это был повод для войны. Но американский президент тогда смекнул, чем это может закончиться. И это была точка, на которой все остановились. Но тогда там был президент, знавший, что такое война. А кто сейчас на Западе может оценить надвигающуюся катастрофу?

Уточнения

AGM-158 JASSM ([ʤæzm] «Джазм» сокр. англ. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух — поверхность», разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных высокозащищённых стационарных и перемещаемых целей (квазистационарных) в любых метеоусловиях и в любое время суток с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.

Что будет, если начнется ядерная война между США и РФ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу киев владимир путин александр перенджиев
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