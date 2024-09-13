Российское контрнаступление в приграничье. Курский провал психологически перетряхнёт всю Украину

В Курской авантюре ВСУ потеряли уже больше, чем изначально туда вводили

3:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Курская авантюра превратилась для Киева в головную боль.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

ВСУ уже потеряли там в боях больше военнослужащих, чем туда вторгалось.

Кровавая идея Зеленского

Сейчас русская армия выдавливает противника вовсю, а чтобы сохранить там своё присутствие, бандеровские командиры накачивают приграничье дополнительными силами, снимаемыми с других фронтов. И эти силы, наиболее дееспособные, с боевой техникой несут колоссальные потери.

Считая по уничтоженной живой силе, потери уже превышают исходный состав украинских войск, который вторгся на российскую территорию — а по технике уже весьма превысили. Получается, что для Запада и Владимира Зеленского это направление стало смертельным гамбитом, поскольку и в Донбассе проблемы, и бегство из Курской области будет признанием тяжёлого поражения. А чтобы этот фронт тащить на себе, необходимы резервы, которые там сгорают как в топке. Потери Киева там за последнюю неделю — 10 тысяч человек!

Надо сказать, что шансов построить там настоящую оборону, у националистов не было. Да, как можно сегодня наблюдать, они её и не выстроили. Мелькающие на тик-точных роликах окопы и ямки — в счёт не идут.

У ВСУ там нет материалов. Нет инженерной техники. Нет возможности всё это привезти с Украины по простреливаемым автотрассам. По этой же причине нет запаса боекомплекта. Как и нет шансов защищаться от круглосуточных ударов с воздуха, а также нет возможности что-то противопоставлять подавляющему огневому превосходству русской армии.

А самое главное, у Киева там в достаточном количестве нет войск (а мотивированных — особливо). Вот и выходит, что создать плотность и глубину обороны ВСУ не могут. Также дефицит личного состава у Киева ещё и потому, что боевики день ото дня истреблялись в локальных штурмах, а многие и просто не доезжали до "нулевой" линии. Перечислять "потому что" можно ещё долго.

Уничтожить врага, сохранив бойцов

И сегодня, на третий день российского контрнаступления в сводке по Курскому приграничью появился тезис, который в силу своего обязывающего характера не появился бы просто так: армия России продолжает действия по разгрому украинских войск. И темп продвижения ВС РФ определяется уже не столько силой сопротивления неонацистов, сколько боевыми задачами.

А одна из задач (я считаю, самой главной!) — обходиться наименьшими потерями российских воинов.

Можно много прогнозировать, каким будет дальнейший рисунок контрнаступления и сколько времени необходимо на достижение его целей. Но то, что результат в военном отношении, а также и в психологическом, перетряхнёт половину страны под названием "Украина", можно не сомневаться.

Вывод

Да, бешеная крыса, загнанная в угол сегодня может пойти на любую пакость, включая удар с нового направления (даже там, где перспектив наступать нет) или провокацию с Курской АЭС. Может это сделать просто, чтобы показать, что у Киева всё ещё существует возможность "наступать, когда, казалось бы, всё рушится". И это ещё от того, что для украинского военно-политического руководства "телевизионная картинка" всегда важнее военной составляющей, а сопутствующие потери тысяч солдат (которых ждут дома) никто серьёзно и не воспринимает.

И в этом самая главная гнусность альянса "Киев — Запад"…

Что будет, если начнется ядерная война между США и РФ