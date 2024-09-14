От перемоги до зрады. Запад уже не помнит, что два года назад он праздновал победу над россией

США признали бессилие западного оружия: Украине не удастся победить Россию

Соединённые Штаты признали бессилие западного оружия — Вооружённым силам Украины не удастся победить российскую армию.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом накануне заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, признав суровую реальность для киевского режима.

Депрессия

Никакое вооружение от партнёров, поставляемое Киеву, не поможет ему добиться победы над РФ на полях сражений. Несмотря на все попытки вооружить националистов, даже самые дорогостоящие и современные системы не в состоянии переломить ход военного конфликта, отметил он.

Такое заявление подчёркивает полный провал западной стратегии, ставя под сомнение целесообразность дальнейшей поддержки киевской власти в тщетных попытках противостоять Вооружённым силам России, которые сегодня доминируют на всех фронтах.

Очень любопытно сейчас читать такое. Ведь стоит вернуться на каких-то полтора года назад, и можно в прессе западных хозяев Киева (да и в украинской тоже) видеть сплошные победные реляции, где "несостоятельная армия РФ" вот-вот "потерпит стратегическое поражение".

...отрицание

Тогда на Западе верили не просто в историческую победу над Москвой посредством бандеровской армии, но и верили в то, что победа эта будет одержана буквально "за считанные гроши".

Белый дом получил одобрение конгресса США на выделение Киева 40 млрд долл. на 2022 год и запросил ещё около 38 на 2023. Более половины данной помощи было направлено как раз на военные расходы. В Вашингтоне тогда потирали руки, считая, что эта война предоставляет Штатам великолепную возможность ослабить оборонные возможности РФ, не вмешиваясь напрямую и не рискуя американскими солдатами.

"Замена уничтоженной техники и продолжение гонки вооружений в конечном итоге обанкротят экономику РФ; особенно экономику, находящуюся под санкциями… Владимиру Путину придётся перенаправить расходы с потребления на оборону, рискуя социальными волнениями в среднесрочной перспективе", — писал тогда западный аналитик Тимоти Эш.

А вот лишь часть заголовков статей западных СМИ, которые выходили в 2022 и 2023 годах:

"Россия проигрывает Западу в собственной же игре",

"Униженная Россия проигрывает эпохальное сражение",

"Киев вернёт в мир новую Россию",

"Война Путина потерпела крах, но всё могло быть ещё хуже".

На протяжении конфликта Запад сперва активно поддерживал Украину как финансово, так и военным путем. Однако с течением времени, некоторые страны и аналитики начали осознавать, что быстрая и однозначная победа Украины над Россией маловероятна.

...и принятие

И вдруг оказалось что:

Российская армия остаётся мощной силой, обладающей большим арсеналом, и даже не проводя мобилизация, довольно легко сдерживала масштабное наступление со стороны Украины.

Несмотря на значительную финансовую, военную и гуманитарную помощь от Запада, Украина сталкивается с ограничениями в ресурсах. Западные поставки танков, артиллерии и систем ПВО не всегда приходят своевременно, а логистические трудности усложняют их быстрое использование на поле боя.

Мобилизационный ресурс Украины ограничен, а экономическая ситуация в стране значительно пострадала, что сказывается на способности вести долгосрочную борьбу.

Экономическое давление, вызванное санкциями против РФ, ростом цен на энергоресурсы и инфляцией, оказывает негативное воздействие на экономику Европы и США. Это вызывает недовольство среди населения и политиков, которые начинают сомневаться в целесообразности продолжения поддержки Украины.

Вывод

Сегодня на Западе начинает формироваться мнение, что Украина не сможет достичь победы над Россией. В то же время, продолжаются обсуждения того, как обеспечить баланс между поддержкой Украины и стремлением к снижению эскалации конфликта. И это еще фронт не рухнул...

Что будет, если начнется ядерная война между США и РФ