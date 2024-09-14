Соединённые Штаты признали бессилие западного оружия — Вооружённым силам Украины не удастся победить российскую армию.
Об этом накануне заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, признав суровую реальность для киевского режима.
Никакое вооружение от партнёров, поставляемое Киеву, не поможет ему добиться победы над РФ на полях сражений. Несмотря на все попытки вооружить националистов, даже самые дорогостоящие и современные системы не в состоянии переломить ход военного конфликта, отметил он.
Такое заявление подчёркивает полный провал западной стратегии, ставя под сомнение целесообразность дальнейшей поддержки киевской власти в тщетных попытках противостоять Вооружённым силам России, которые сегодня доминируют на всех фронтах.
Очень любопытно сейчас читать такое. Ведь стоит вернуться на каких-то полтора года назад, и можно в прессе западных хозяев Киева (да и в украинской тоже) видеть сплошные победные реляции, где "несостоятельная армия РФ" вот-вот "потерпит стратегическое поражение".
Тогда на Западе верили не просто в историческую победу над Москвой посредством бандеровской армии, но и верили в то, что победа эта будет одержана буквально "за считанные гроши".
Белый дом получил одобрение конгресса США на выделение Киева 40 млрд долл. на 2022 год и запросил ещё около 38 на 2023. Более половины данной помощи было направлено как раз на военные расходы. В Вашингтоне тогда потирали руки, считая, что эта война предоставляет Штатам великолепную возможность ослабить оборонные возможности РФ, не вмешиваясь напрямую и не рискуя американскими солдатами.
"Замена уничтоженной техники и продолжение гонки вооружений в конечном итоге обанкротят экономику РФ; особенно экономику, находящуюся под санкциями… Владимиру Путину придётся перенаправить расходы с потребления на оборону, рискуя социальными волнениями в среднесрочной перспективе", — писал тогда западный аналитик Тимоти Эш.
А вот лишь часть заголовков статей западных СМИ, которые выходили в 2022 и 2023 годах:
На протяжении конфликта Запад сперва активно поддерживал Украину как финансово, так и военным путем. Однако с течением времени, некоторые страны и аналитики начали осознавать, что быстрая и однозначная победа Украины над Россией маловероятна.
И вдруг оказалось что:
Сегодня на Западе начинает формироваться мнение, что Украина не сможет достичь победы над Россией. В то же время, продолжаются обсуждения того, как обеспечить баланс между поддержкой Украины и стремлением к снижению эскалации конфликта. И это еще фронт не рухнул...
Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.