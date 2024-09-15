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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"

Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 15 сентября.

Курская битва

На этом участке противник потерял населённый пункт Снагость и окрестные сёла. Также армия РФ прорвалась в Любимовку. Это уже подтвердил и работающий на ГУР Украины аналитический портал. Сейчас в Любимовке идут ожесточённые бои, и её взятие создаст угрозу окружения ВСУ на северном фланге от Коренево.

Неонацисты также усиливают напор с нового направления, пытаясь взять Весёлое. Киев четвёртый день бросает туда бронегруппы и пехотинцев, пытаясь прорвать оборону ВС РФ в приграничных районах посёлков Новый Путь и Медвежье. Враг подтянул резервы и пытается расширить плацдарм для выхода к Глушково. С двух сторон работает артиллерия, со стороны РФ ещё и работает авиация.

Прорывающихся бандеровцев третий день встречают тульские и крымские полки ВДВ, уничтожая противника. По информации МО, за сутки русские бойцы отразили пять попыток прорыва. Потери ВСУ до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, БТР, пять боевых бронемашин, инженерная машина разграждения и грузовик.

По радиоперехватам и наблюдениям российских воинов, противник стал бояться передвигаться на технике, поскольку это "автоматом" делает боевиков приоритетной целью. Поэтому они отнимают транспорт у гражданского населения.

Также на смену подготовленным частям, в Курское приграничье были брошены "мобики-селюки", что весьма упрощает задачу армии России, и позволило совершать дерзкие результативные действия, но о них пока говорить нельзя. Но в любом случае, ситуация пока ещё сложная, однако армия РФ ведёт её к неминуемой развязке с полной зачисткой территории российской территории от националистов.

Террористические удары Киева

В течение сегодняшней ночи пресечена попытка украинской армии совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа. Большинство беспилотных аппаратов опять летели на Москву.

Как сообщает Минобороны России, дежурные средства ПВО уничтожили 29 украинских дронов, из которых: 15 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области; 5 дронов — над Курской областью; 4 беспилотника — над Смоленской областью; 2 БПЛА — над Орловской областью и по 1 дрону — над территориями Калужской, Белгородской и Ростовской областей.

Страхи Буданова*

Наращивание РФ производства "Искандеров" стало "огромной проблемой для передовой". Об этом заявил глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов*. Он отметил, что проблемы для ВСУ на фронте также создаёт увеличение производства Россией управляемых бомб и поставки боеприпасов из КНДР.

Российские удары по важной инфраструктуре Украины в 2024 году нанесли значительный ущерб энергетической системе страны, и привели к отключениям электроэнергии.

Экс-президент Украины Владимир Зеленский собирается лично ехать к Джо Байдену, чтобы выпросить разрешения бить американским оружием вглубь территории РФ. Он также намерен представить свою стратегию и кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис.

Ранее сообщалось, что США пытаются убедить Украину не использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам на территории России.

* внесён Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризм.

Уточнения

Снагость — село в Кореневском районе Курской области России;

  • Снагость — река в Кореневском районе Курской области России и в Сумской области Украины, приток Сейма.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу джо байден курская область владимир зеленский
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