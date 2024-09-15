Не "Геранью" единой: Запад разузнал, что Россия уже год производит ударные дроны с дальностью полёта 1500 км

Российские оружейники уже год как производят ударные беспилотники с дальностью полёта на 1,5 тысячи километров.
Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на инсайдерские источники.
По данным западных журналистов, беспилотный летательный аппарат называется "Гарпия-А1". С лета прошлого года было произведено 2,5 тысячи таких БПЛА на заводе в Удмуртии. Также СМИ информируют, что этими дронами уже были атакованы украинские цели.
Одно из западных изданий сообщает, что у них есть снимок обломков данного беспилотника, однако не выкладывает их, потому что не может пока верифицировать.
Беспилотник-камикадзе "Гарпия-А1" — это ударный дрон, разработанный для выполнения задач по поражению наземных целей. Как и другие дроны-камикадзе, он предназначен для одноразового использования: после обнаружения цели он атакует её, разумеется, взрываясь при ударе. Этот тип вооружения представляет собой пример современного применения беспилотных технологий для точечных ударов по важным украинским целям, таким как техника, укрепления или логистические объекты противника.
Дрон "Гарпия-А1" предназначен для уничтожения важных целей на поле боя, таких как артиллерийские установки, командные пункты, танки и РЛС противника.
Его использование позволяет проводить точечные удары без необходимости непосредственного контакта с противником, что снижает потери среди личного состава.
Беспилотник-камикадзе "Гарпия-А1" является важным элементом в арсенале современной армии РФ. Он позволяет наносить точечные удары по стратегически важным целям с минимальными рисками для операторов, повышая эффективность боевых операций.
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