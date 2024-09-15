Не "Геранью" единой: Запад разузнал, что Россия уже год производит ударные дроны с дальностью полёта 1500 км

"Гарпия-А1". Россия удивит ударным дроном с огромной дальностью полёта

3:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские оружейники уже год как производят ударные беспилотники с дальностью полёта на 1,5 тысячи километров.

Фото: Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho, CC BY-SA 3.0

Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на инсайдерские источники.

По данным западных журналистов, беспилотный летательный аппарат называется "Гарпия-А1". С лета прошлого года было произведено 2,5 тысячи таких БПЛА на заводе в Удмуртии. Также СМИ информируют, что этими дронами уже были атакованы украинские цели.

Одно из западных изданий сообщает, что у них есть снимок обломков данного беспилотника, однако не выкладывает их, потому что не может пока верифицировать.

О чём речь

Беспилотник-камикадзе "Гарпия-А1" — это ударный дрон, разработанный для выполнения задач по поражению наземных целей. Как и другие дроны-камикадзе, он предназначен для одноразового использования: после обнаружения цели он атакует её, разумеется, взрываясь при ударе. Этот тип вооружения представляет собой пример современного применения беспилотных технологий для точечных ударов по важным украинским целям, таким как техника, укрепления или логистические объекты противника.

Основные характеристики беспилотника "Гарпия-А1"

Конструкция и аэродинамика: беспилотный аппарат "Гарпия-А1" имеет лёгкую и маневренную конструкцию, что позволяет ему преодолевать большие расстояния и достигать труднодоступных целей. Благодаря современным аэродинамическим решениям, дрон может находиться в воздухе длительное время, выжидая подходящий момент для атаки.

Боеголовка: оснащённая взрывчатым зарядом, боеголовка дрона "Гарпия-А1" разработана для уничтожения целей при контакте. Этот тип боевого заряда эффективен против небронированной или же легкобронированной техники, а также пехотных позиций неприятеля.

Система наведения: беспилотник оснащён системой самонаведения, которая позволяет ему отслеживать цели на финальном этапе полёта.

Он может быть использован в условиях электронной борьбы, так как его система работает автономно после запуска.

Он может быть использован в условиях электронной борьбы, так как его система работает автономно после запуска. Дальность и продолжительность полёта: беспилотник "Гарпия-А1" способен преодолевать значительные расстояния, что позволяет его запускать далеко от передовой, снижая риски для операторов. Время нахождения в воздухе позволяет дрону патрулировать район, ожидая появления цели.

Применение в боевых действиях

Дрон "Гарпия-А1" предназначен для уничтожения важных целей на поле боя, таких как артиллерийские установки, командные пункты, танки и РЛС противника.

Его использование позволяет проводить точечные удары без необходимости непосредственного контакта с противником, что снижает потери среди личного состава.

Преимущества

Высокая точность за счёт использования современных систем наведения.

Способность атаковать цели на значительном расстоянии и в сложных боевых условиях.

Малозаметность для ПВО благодаря небольшим размерам и низкому радиолокационному профилю.

Вывод

Беспилотник-камикадзе "Гарпия-А1" является важным элементом в арсенале современной армии РФ. Он позволяет наносить точечные удары по стратегически важным целям с минимальными рисками для операторов, повышая эффективность боевых операций.