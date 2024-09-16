Сводка с фронта: Киев продолжит спасать обвалы на фронтах "мясом", наёмники массово бегут из рядов ВСу

Боевики ЧВК из США и Британии сбежали из Курской области уже через неделю

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 16 сентября.

Курская битва

На этом фронте российская армия в ходе контрнаступления освободила Обуховку, Снагость и Борки. Но главное — она создала предпосылки к оперативному окружению врага у Коренево путем выхода к дороге Рыльск — Суджа. Понимая это, ВСУ атакуют в Глушковском районе и пытаются пробиться в тыл наступающей группировке ВС РФ.

Бандеровцы дважды контратаковали силами до взвода на двух ББМ. Наскоки врага отбиты, потери врага — 10 боевиков, сожжена одна ББМ.

На южном фланге Суджанского района "северяне" после освобождения села Борки отразили атаку врага (численностью до 10 человек) в районе Малой Локни, половина группы уничтожена. Продолжаются попытки прорыва бандеровцев на участке границы — за сутки "Север" отразил три атаки на посёлки Весёлое (которое, кстати, некоторые "блогеры" уже сдали врагу) и Медвежье. ВСУ задействовали до 70 солдат, танки и ББМ. Уничтожено до 30 националистов, танк и пять ББМ.

А тем временем, боевики ЧВК из США и Великобритании, воевавшие в Курской области, сбежали оттуда уже через неделю боёв. Об этом заявили разведчики спецназа "Ахмат".

"Здесь были "серьёзные" ЧВК, так называемые FOG (американская частная военная компания Forward Observation Group) и иностранные компании Великобритании. Но они отсюда дружно свалили", — рассказывают российские бойцы.

В конце лета американская ЧВК подтвердила, что её боевики участвуют в атаках на Курское приграничье.

Планы Киева

Появилась информация, что Владимиру Зеленскому Запад поставил условия, что армия Украины должна перейти ко второму этапу "наступления-2024" до поездки к президенту США Джо Байдену. А для хороших козырей, чтобы убедить американцев поддерживать Киев, у него должен быть план продолжения войны до сентября 2025 года. Иначе Белый дом даст заднюю и начнёт мягкий слив Украины, что приведёт к мирному договору с Москвой уже будущей весной.

Есть ещё запасной вариант для киевского режима. Он заключён в том, чтобы перед турне в Штаты устроить провокацию или трагедию — запустить так называемого "чёрного лебедя".

В связи со всем этим, пошли слухи, что Киев продолжит использовать тактику "тушения обвалов на фронте" — огромным количеством "мобилизантов". А если об этом стали говорить публично, то ясно, что проблема катастрофичная. Ну а офис президента Украины уже делает во всём этом акцент на то, что априори виноват главком Александр Сырский, а не кровавая связка Ермак — Зеленский.

Также ходят слухи, что из стран Европы для боевых действий хотят скоро выдворять украинцев призывного возраста. ВСУ выдохлись, а зима положит конец киевскому режиму.

Освобождение Донбасса

На фланге Угледара российские бойцы снесли башню шахты "Южнодонбасская №3", которая была форпостом укрепрайона ВСУ. Накануне армия РФ зашла в укреп противника на шахте №3 и закрепилась там.

При зачистке шахты выяснилось, что противник заминировал главный ствол, а разминировать его было нереально, и поэтому он был подорван. С падением шахты судьба Угледара предрешена — обратный отсчёт пошёл.

Также русские воины полностью заняли территорию населённого пункта Нью-Йорк (Новгородское) и Фенольного завода, где ВСУ ранее провели серию контратак, тщетно пытаясь вернуть себе позиции.

Уточнения

Угледа́р (укр. Вугледа́р) — город в Волновахском районе Донецкой области, административный центр Угледарской городской общины. До 2020 года был городом областного значения.



Армия России уничтожила башню шахты «Южнодонбасская-3» в ходе штурма