В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29

В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины

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Украина теряет два последних истребителя Су-27 и МиГ-29 в новых воздушных боях, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы раскрывают последствия этой потери для ВСУ, называя ее невосполнимой. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0

В воздушных боях 15 сентября и, возможно, в последние часы предыдущего дня Военно-воздушные силы Украины потеряли в боях с российскими войсками три из немногих оставшихся у них истребителей. Министерство обороны России сообщило, что два истребителя Су-27 ВВС Украины были уничтожены российскими авиационными средствами, в то время как наземные средства ПВО сбили украинский МиГ-29. Тяжелый истребитель Су-27 и истребитель среднего веса МиГ-29 разрабатывались параллельно в Советском Союзе.

Более крупный Су-27 обладает гораздо большей дальностью полета, оснащен большим радаром и в целом является гораздо более эффективным истребителем для завоевания превосходства в воздухе. При испытаниях на Западе в 1990-х годах было неизменно установлено, что Су-27 и МиГ-29 способны значительно превосходить соответствующие F-15 и F-16, при этом Су-27 в целом считался лучшим в мире истребителем класса "воздух-воздух", который должен был поступить на вооружение в США.

Украина унаследовала оба класса истребителей в значительном количестве после распада СССР и с 2022 года получает большое количество МиГ-29 со всей Восточной Европы, поскольку в 1980-х и начале 1990-х годов этот класс широко экспортировался в страны Варшавского договора. Поскольку Советский Союз никогда не экспортировал Су-27, кроме как в Китай, эти самолеты недоступны в западных странах для пополнения поставок Украине.

С начала века репутация Су-27 как истребителя, обеспечивающего превосходство в воздухе, значительно снизилась, и сегодня этот самолет считается практически устаревшим. Истребители понесли тяжелые потери в многочисленных столкновениях с российскими войсками с февраля 2022 года, а 5 марта 2022 года сообщалось о крупнейшем на сегодняшний день воздушном сражении в этом классе, в результате которого четыре истребителя были потеряны в воздушном бою в районе города Житомир.

Оставшаяся часть флота недавно понесла значительные потери в результате российских ракетных ударов по их авиабазам. На кадрах, опубликованных 13 августа, видно, как был уничтожен один из самолетов на авиабазе "Миргород". На кадрах, опубликованных 2 июля с беспилотника, было видно, как два Су-27 были уничтожены российскими ракетными ударами, а еще два получили серьезные повреждения, которые, возможно, не подлежат ремонту, на том же объекте. Совсем недавно, 21 августа, в 18:12 по местному времени, российский зенитно-ракетный комплекс средней дальности "Бук-М3" сбил украинский самолет Су-27 после того, как пилот попытался сбросить управляемые планирующие бомбы на российские войска в Курской области.

Украина вряд ли в обозримом будущем получит истребитель с такими же впечатляющими летно-техническими характеристиками или высокой выносливостью, поскольку подержанные истребители F-16 и Mirage 2000, поставляемые европейскими странами, почти вдвое меньше Су-27 по габаритам, имеют значительно меньшую дальность полета и оснащены менее эффективными радарами. Таким образом, потери украинских Су-27 поистине невосполнимы для восточноевропейского государства.