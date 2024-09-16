Новая охота. БПЛА "Иноходец" ("Орион") начинает уничтожать западную технику, оставшуюся без "зонтика"

"Иноходец" ("Орион"). Российский беспилотный летательный аппарат работает по технике НАТО

4:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российский ударный дрон "Иноходец " в свой послужной список впервые внёс американскую MLRS M270.

Фото: Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho, CC BY-SA 3.0

Натовская РСЗО была уничтожена на границе Сумской и Курской областей, сообщило Минобороны РФ, из чего следует, что российская армия вновь начала применять на спецоперации ударные БПЛА "Иноходец" ("Орион").

Вновь стало возможным?

Новое появление этих дронов и их применение для ударов по наземным целям говорит о плачевном состоянии противовоздушной обороны ВСУ в Курском приграничье. Ведь как раз ЗРК и РЛС армии Украины первыми попали под удары ракет "Искандер". А без "зонтика" западным ПВО в Сумской области ой как неуютно. Тем более, что ВС РФ немедленно стали использовать эту возможность — дронами стали уничтожать силы и средства технически отсталого противника.

Использование ударных БПЛА дат возможность сэкономить в СВО, поскольку цена беспилотника и его лётного часа сильно ниже, чем у вертолёта и самолёта.

О чём речь?

БПЛА "Иноходец" ("Орион") — российский беспилотный летательный аппарат средней высоты и большой продолжительности полёта. Разработанный компанией "Кронштадт", этот дрон стал одним из ключевых элементов российской военной авиации.

Основные характеристики и возможности

Высокая выносливость: "Иноходец" способен находиться в воздухе длительное время, что позволяет осуществлять продолжительные разведывательные миссии и выполнять задачи по наблюдению за обширными территориями.

Большая грузоподъемность: Дрон может нести на борту разнообразное оборудование, включая различные датчики, системы связи, а также вооружение.

Автономность: "Иноходец" обладает высокой степенью автономности, что позволяет ему выполнять задания с минимальным участием оператора.

Многофункциональность: БПЛА может использоваться для широкого спектра задач, включая:

Разведку Наблюдение Целеуказание Ударные операции.

Технические характеристики

Размах крыла: около 20 метров

Максимальная взлетная масса: несколько тонн

Продолжительность полёта: до 24 часов

Дальность полёта: сотни километров

Высота полёта: несколько километров.

Вооружение БПЛА "Иноходец" ("Орион")

БПЛА "Иноходец" ("Орион") обладает значительной грузоподъёмностью, что позволяет ему нести на борту разнообразное вооружение, превращая его в грозную ударную платформу. Точный состав вооружения может варьироваться в зависимости от конкретной модификации и поставленных задач.

Управляемые авиабомбы ОФСЭБ (осколочно-фугасные суббоеприпасы): эффективно поражают живую силу, небронированную технику и легкие укрепления.

Коррекционные авиабомбы: обладают более высокой точностью поражения, что позволяет эффективно уничтожать отдельные здания, транспортные средства и другие точечные цели.

Управляемые ракеты

Противотанковые ракеты. Предназначены для поражения бронированной техники. Ракеты класса "воздух-поверхность". Могут использоваться для поражения широкого спектра наземных целей.

Неуправляемые ракеты

Снаряжаются осколочно-фугасными или кумулятивными боевыми частями. Используются для поражения небронированной техники и живой силы.

Вывод

"Иноходец" играет важную роль в модернизации российской армии. Он позволяет повысить эффективность разведки и наблюдения, а также нанести точные удары по противнику. БПЛА способствует снижению потерь среди личного состава, так как позволяет выполнять опасные задачи без риска для жизни людей.

Разработчики продолжают совершенствовать "Иноходец". В ближайшем будущем ожидается появление новых модификаций с улучшенными характеристиками и возможностями.

Уточнения

M270 MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System, также известна как SPLL (англ. Self-Propelled Loader/Launcher)) — американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.



Орион-Иноходец. Почему его перестали применять