Новая охота. БПЛА "Иноходец" ("Орион") начинает уничтожать западную технику, оставшуюся без "зонтика"

Российский ударный дрон "Иноходец " в свой послужной список впервые внёс американскую MLRS M270.
Натовская РСЗО была уничтожена на границе Сумской и Курской областей, сообщило Минобороны РФ, из чего следует, что российская армия вновь начала применять на спецоперации ударные БПЛА "Иноходец" ("Орион").
Новое появление этих дронов и их применение для ударов по наземным целям говорит о плачевном состоянии противовоздушной обороны ВСУ в Курском приграничье. Ведь как раз ЗРК и РЛС армии Украины первыми попали под удары ракет "Искандер". А без "зонтика" западным ПВО в Сумской области ой как неуютно. Тем более, что ВС РФ немедленно стали использовать эту возможность — дронами стали уничтожать силы и средства технически отсталого противника.
Использование ударных БПЛА дат возможность сэкономить в СВО, поскольку цена беспилотника и его лётного часа сильно ниже, чем у вертолёта и самолёта.
БПЛА "Иноходец" ("Орион") — российский беспилотный летательный аппарат средней высоты и большой продолжительности полёта. Разработанный компанией "Кронштадт", этот дрон стал одним из ключевых элементов российской военной авиации.
БПЛА "Иноходец" ("Орион") обладает значительной грузоподъёмностью, что позволяет ему нести на борту разнообразное вооружение, превращая его в грозную ударную платформу. Точный состав вооружения может варьироваться в зависимости от конкретной модификации и поставленных задач.
Управляемые авиабомбы ОФСЭБ (осколочно-фугасные суббоеприпасы): эффективно поражают живую силу, небронированную технику и легкие укрепления.
Коррекционные авиабомбы: обладают более высокой точностью поражения, что позволяет эффективно уничтожать отдельные здания, транспортные средства и другие точечные цели.
Управляемые ракеты
Неуправляемые ракеты
"Иноходец" играет важную роль в модернизации российской армии. Он позволяет повысить эффективность разведки и наблюдения, а также нанести точные удары по противнику. БПЛА способствует снижению потерь среди личного состава, так как позволяет выполнять опасные задачи без риска для жизни людей.
Разработчики продолжают совершенствовать "Иноходец". В ближайшем будущем ожидается появление новых модификаций с улучшенными характеристиками и возможностями.
M270 MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System, также известна как SPLL (англ. Self-Propelled Loader/Launcher)) — американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.
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