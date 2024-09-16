Ракета JASSM-ХR. Американцы обещают мощный скрытный удар с большой дистанции

Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету

3:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Похоже, что компания из США Lockheed Martin планирует представить крылатую ракету JASSM-XR.

Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, CC BY-SA 4.0

Она является модифицированной версией AGM-158B JASSM-ER с увеличенной до 1600 км дальностью полёта. Боеприпасы предыдущего поколения имеют дальность полёта — 370 и 980 километров (JASSM ER). Версия на 360 км предлагалась в качестве потенциального оружия для поставок под самолёты F-16 ВВСУ.

О чём речь

JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range) — это высокоточная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная американской корпорацией Lockheed Martin. Она представляет собой дальнейшее развитие базовой модели JASSM и обладает существенно увеличенной дальностью поражения.

Ключевые особенности JASSM-ER

Высокая точность: ракета оснащена сложной системой наведения, которая позволяет поражать стационарные и подвижные цели с высокой точностью.

Большая дальность: благодаря усовершенствованному двигателю и аэродинамике, JASSM-ER может поражать цели на расстоянии до 980 километров.

Малая заметность: ракета имеет низкую радиолокационную и инфракрасную заметность, что затрудняет её обнаружение и перехват системами ПВО противника.

Мощная боевая часть: JASSM-ER оснащена мощной боевой частью, способной проникать в защищённые объекты и наносить значительные разрушения.

Универсальность: ракета может запускаться с различных типов самолётов, что делает её универсальным оружием.

Проникающая боеголовка: способна разрушать высокозащищённые и укреплённые объекты, включая бункеры и командные пункты.

Платформы для запуска

Ракета JASSM-ER может быть запущена с различных типов самолётов ВВС США, включая:

B-1B Lancer B-2 Spirit B-52 Stratofortress F-16 Fighting Falcon F-15E Strike Eagle F/A-18E/F Super Hornet и другие.

Принцип работы

Ракета запускается с самолёта-носителя на большой высоте. После запуска она планирует на этой заданной высоте, используя систему инерциальной навигации и спутниковую коррекцию для достижения цели. На конечном участке траектории включается активная радиолокационная головка самонаведения, которая позволяет ракете точно поразить цель.

Основные характеристики

Дальность: до 925 км (в три раза больше по сравнению с базовой версией JASSM)

Двигатель: турбореактивный, обеспечивающий большую дальность полёта

Боеголовка: 450 кг (осколочно-фугасная, проникающая для уничтожения укреплённых объектов)

Наведение: инерциальная система наведения с GPS, а также инфракрасная система для точного удара по цели

Скорость: дозвуковая, около 0,7 Маха

Масса: около 1020 кг

Размах крыльев: 2,7 метра.

Применение

JASSM-ER используется для поражения высокоценных стационарных и подвижных целей, таких как командные пункты, узлы связи, склады боеприпасов и другие военные объекты. Благодаря своей дальности, ракета позволяет поражать цели, находящиеся глубоко в тылу противника.

Значение для современной войны

JASSM-ER является одним из самых современных и эффективных видов высокоточного оружия. Она позволяет значительно повысить огневую мощь и точность поражения целей, что делает её незаменимым инструментом в современной войне.

Уточнения

Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Возникла в 1995 году в результате слияния корпораций Lockheed и Martin Marietta. Штаб-квартира в городе Бетесда (Мэриленд), США.



Американская крылатая ракета AGM-158 JASSM || Обзор