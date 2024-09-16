Ракета JASSM-ХR. Американцы обещают мощный скрытный удар с большой дистанции

Похоже, что компания из США Lockheed Martin планирует представить крылатую ракету JASSM-XR.
Она является модифицированной версией AGM-158B JASSM-ER с увеличенной до 1600 км дальностью полёта. Боеприпасы предыдущего поколения имеют дальность полёта — 370 и 980 километров (JASSM ER). Версия на 360 км предлагалась в качестве потенциального оружия для поставок под самолёты F-16 ВВСУ.
JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range) — это высокоточная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная американской корпорацией Lockheed Martin. Она представляет собой дальнейшее развитие базовой модели JASSM и обладает существенно увеличенной дальностью поражения.
Ракета JASSM-ER может быть запущена с различных типов самолётов ВВС США, включая:
Ракета запускается с самолёта-носителя на большой высоте. После запуска она планирует на этой заданной высоте, используя систему инерциальной навигации и спутниковую коррекцию для достижения цели. На конечном участке траектории включается активная радиолокационная головка самонаведения, которая позволяет ракете точно поразить цель.
JASSM-ER используется для поражения высокоценных стационарных и подвижных целей, таких как командные пункты, узлы связи, склады боеприпасов и другие военные объекты. Благодаря своей дальности, ракета позволяет поражать цели, находящиеся глубоко в тылу противника.
JASSM-ER является одним из самых современных и эффективных видов высокоточного оружия. Она позволяет значительно повысить огневую мощь и точность поражения целей, что делает её незаменимым инструментом в современной войне.
Lockheed Martin Corporation — американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Возникла в 1995 году в результате слияния корпораций Lockheed и Martin Marietta. Штаб-квартира в городе Бетесда (Мэриленд), США.
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