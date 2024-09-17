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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Зеленский "стоял на коленях" перед США из-за ракет, Сырский передумал наступать на ЗАЭС

За двое суток российская армия в Курской области освободила больше десятка сёл
3:47
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

За двое суток российская армия в Курской области освободила больше десятка сёл
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 17 сентября.

Курская битва

Успешное наступление ВС РФ на этом фронте и забуксовавший прорыв ВСУ в Глушковском районе вынуждает командование врага пересматривать планы. Киев уже отказался от удара в тыл армии России, наступающей к дороге Коренево — Суджа, и создаёт небольшой плацдарм в приграничье. Это происходит отчасти также и из-за того, что пройти дальше села Весёлое у бандеровцев не вышло.

Смысл этого плацдарма — оттянуть на себя силы армии РФ. Так противник хочет снизить давление русских бойцов на позиции вдоль трассы. Секрет же неудачи ВСУ кроется и в малочисленности сил, так и в их качественном составе: это группа частей теробороны и батальонов 78-го десантно-штурмового полка, а значит, их возможности весьма ограничены.

К исходу 16 сентября ВС РФ выбивали неприятеля из окрестностей Коренево (из Ольговки), зачищали местность, прилегающую к Кремяному. Южнее бойцы штурмовали взятую в охват Любимовку, форсировали р. Снагость и заняли н. п. Дарьино, создав угрозу логистике неонацистов в Свердликово.

Штурмовики "Севера" освободили село Снагость, используя захваченный БТР "Козак". А за последние двое суток российская армия освободила больше десятка сёл в Курской области. Среди них Апанасовка, 10-й Октябрь, Бяхово, Викторовка, Внезапное, Вишневка, Гордеевка, Краснооктябрьское и Обуховка.

Враг атаковал у села Медвежье и пос. Краснооктябрьский. После неудавшегося прорыва в тыл ВС РФ, наступающим к Зелёному Шляху, ВСУ решили сформировать тут стабильную линию фронта.

Паника Генштаба ВСУ и Зеленского

Главком ВСУ Александр Сырский стал выводить резервы из Запорожской области и перебрасывать их под Сумы и Покровск. Армия Украины из-за больших потерь потеряла возможности начать наступление на ЗАЭС. Сейчас Сырский пытается удержать позиции на Курском приграничье и стабилизировать восточный фронт.

Великобритания не разрешит Киеву использовать ракеты Storm Shadow по территории РФ без согласия США. Издание The Times утверждает, что Владимир Зеленский "стоял на коленях", чтобы Вашингтон и Лондон проявили решительность в данном вопросе, но Британия ответила, что не собирается "действовать в одиночку", без США. Причина — системы наведения Соединённых Штатов являются решающим фактором попадания по целям.

Освобождение Донбасса

Российские войска прорвали оборону противника и продвигаются за каналом на фланге города Часов Яр. Вооружённые силы РФ продолжают наступать у Артёмовска. Бойцы российской армии подняли боевые знамёна своих подразделений в лесопосадках западнее канала "Северский Донец — Донбасс" — у глиняного карьера.

Также зафиксировано продвижение российских воинов на более чем три километра южнее Часова Яра.

"На южном фланге от Часов Яра русские имели продвижение в лесном массиве, находятся они на подступах к глиняному карьеру, новые позиции замечены западнее канала "Северский Донец — Донбасс", — вчера написали украинские источники.

Армия России уничтожила башню шахты «Южнодонбасская-3» в ходе штурма
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сумы покровск курская область владимир зеленский
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