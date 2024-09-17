ПТРК "Корнет". Мощный ответ на современные натовские бронированные угрозы

Танки на Украине живут недолго. Например, хвалёные американские "Абрамсы" потеряли из своего состава две трети.
С самого начала спецоперации Киев опирается основным образом на помощь Запада — включая Abrams, поставленные Вашингтоном, пишут западные СМИ. И вот уже 20 танков из 31-го подбиты передовым российским оружием.
Тут-то на арену и выходит противотанковый ракетный комплекс "Корнет".
Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" — это высокоэффективное российское оружие, предназначенное для поражения широкого спектра бронированных целей, включая танки, боевые машины пехоты, вертолёты и инженерные сооружения. Комплекс обладает рядом уникальных характеристик, которые делают его одним из лучших в своём классе. Создан он тульским КБ приборостроения и является одной из последних разработок своего класса.
ПТРК "Корнет" состоит из пусковой установки, ракеты и системы управления. Пусковая установка оснащена оптико-электронным блоком, который обеспечивает обнаружение, сопровождение цели и наведение ракеты. Ракета оснащена тандемной боевой частью, двигателем и системой управления полетом.
Существует несколько модификаций комплекса "Корнет", отличающихся дальностью стрельбы, типами боевых частей и возможностью установки на различные платформы. Комплекс широко используется российскими вооруженными силами и экспортируется в ряд стран.
"Корнет" нашел широкое применение в различных военных конфликтах, демонстрируя высокую эффективность в борьбе с бронированной техникой противника.
Разработчики комплекса продолжают совершенствовать "Корнет", увеличивая его дальность стрельбы, точность и поражающую способность. В перспективе возможна интеграция комплекса с беспилотными летательными аппаратами, что позволит повысить его эффективность и живучесть.
Сегодня ПТРК "Корнет" является одним из самых современных и эффективных противотанковых средств, способным решать широкий спектр задач на современном поле боя.
M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Польши, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 «Абрамс» в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т. Положил начало использованию целого ряда новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнём и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.