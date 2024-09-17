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Дмитрий Плотников

ПТРК "Корнет". Мощный ответ на современные натовские бронированные угрозы

Противотанковый "Корнет". Убийца натовских "Абрамсов" почуял запах жертвы
Силовые структуры » Военные новости

Танки на Украине живут недолго. Например, хвалёные американские "Абрамсы" потеряли из своего состава две трети.

Противотанковый "Корнет". Убийца натовских "Абрамсов" почуял запах жертвы
Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, CC BY-SA 3.0

С самого начала спецоперации Киев опирается основным образом на помощь Запада — включая Abrams, поставленные Вашингтоном, пишут западные СМИ. И вот уже 20 танков из 31-го подбиты передовым российским оружием.

Тут-то на арену и выходит противотанковый ракетный комплекс "Корнет".

О чём речь

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" — это высокоэффективное российское оружие, предназначенное для поражения широкого спектра бронированных целей, включая танки, боевые машины пехоты, вертолёты и инженерные сооружения. Комплекс обладает рядом уникальных характеристик, которые делают его одним из лучших в своём классе. Создан он тульским КБ приборостроения и является одной из последних разработок своего класса.

Основные характеристики и преимущества

  • Высокая точность и дальность стрельбы: "Корнет" способен поражать цели на расстоянии до 10 километров, что значительно превосходит возможности многих других противотанковых систем.
  • Тандемная боевая часть: обеспечивает эффективное поражение как динамической, так и статической брони. Первая ступень боевой части преодолевает динамическую защиту, а вторая пробивает основную броню.
  • Полуавтоматическое наведение: оператор выбирает цель, а система наведения автоматически сопровождает её до попадания ракеты.
  • Всепогодное применение: ПТРК "Корнет" может использоваться в любых метеоусловиях, днём и ночью.
  • Высокая мобильность: комплекс может быть установлен на различных платформах, включая автомобили, бронетранспортеры и вертолёты.

Конструкция и принцип работы

ПТРК "Корнет" состоит из пусковой установки, ракеты и системы управления. Пусковая установка оснащена оптико-электронным блоком, который обеспечивает обнаружение, сопровождение цели и наведение ракеты. Ракета оснащена тандемной боевой частью, двигателем и системой управления полетом.

Принцип работы комплекса

  1. Оператор обнаруживает цель и наводит на неё пусковую установку.
  2. После пуска ракеты система наведения автоматически сопровождает цель.
  3. При подлёте к цели срабатывает первая ступень боевой части, преодолевая динамическую защиту.
  4. Вторая ступень пробивает основную броню и поражает цель.

Модификации и применение

Существует несколько модификаций комплекса "Корнет", отличающихся дальностью стрельбы, типами боевых частей и возможностью установки на различные платформы. Комплекс широко используется российскими вооруженными силами и экспортируется в ряд стран.

"Корнет" нашел широкое применение в различных военных конфликтах, демонстрируя высокую эффективность в борьбе с бронированной техникой противника.

Будущее ПТРК "Корнет"

Разработчики комплекса продолжают совершенствовать "Корнет", увеличивая его дальность стрельбы, точность и поражающую способность. В перспективе возможна интеграция комплекса с беспилотными летательными аппаратами, что позволит повысить его эффективность и живучесть.

Сегодня ПТРК "Корнет" является одним из самых современных и эффективных противотанковых средств, способным решать широкий спектр задач на современном поле боя.

Уточнения

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Польши, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 «Абрамс» в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т. Положил начало использованию целого ряда новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнём и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей.

Российский ПТРК Корнет || Обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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