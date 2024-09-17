ПТРК "Корнет". Мощный ответ на современные натовские бронированные угрозы

Противотанковый "Корнет". Убийца натовских "Абрамсов" почуял запах жертвы

Танки на Украине живут недолго. Например, хвалёные американские "Абрамсы" потеряли из своего состава две трети.

Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, CC BY-SA 3.0

С самого начала спецоперации Киев опирается основным образом на помощь Запада — включая Abrams, поставленные Вашингтоном, пишут западные СМИ. И вот уже 20 танков из 31-го подбиты передовым российским оружием.

Тут-то на арену и выходит противотанковый ракетный комплекс "Корнет".

О чём речь

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" — это высокоэффективное российское оружие, предназначенное для поражения широкого спектра бронированных целей, включая танки, боевые машины пехоты, вертолёты и инженерные сооружения. Комплекс обладает рядом уникальных характеристик, которые делают его одним из лучших в своём классе. Создан он тульским КБ приборостроения и является одной из последних разработок своего класса.

Основные характеристики и преимущества

Высокая точность и дальность стрельбы: "Корнет" способен поражать цели на расстоянии до 10 километров, что значительно превосходит возможности многих других противотанковых систем.

Тандемная боевая часть: обеспечивает эффективное поражение как динамической, так и статической брони. Первая ступень боевой части преодолевает динамическую защиту, а вторая пробивает основную броню.

Полуавтоматическое наведение: оператор выбирает цель, а система наведения автоматически сопровождает её до попадания ракеты.

Всепогодное применение: ПТРК "Корнет" может использоваться в любых метеоусловиях, днём и ночью.

Высокая мобильность: комплекс может быть установлен на различных платформах, включая автомобили, бронетранспортеры и вертолёты.

Конструкция и принцип работы

ПТРК "Корнет" состоит из пусковой установки, ракеты и системы управления. Пусковая установка оснащена оптико-электронным блоком, который обеспечивает обнаружение, сопровождение цели и наведение ракеты. Ракета оснащена тандемной боевой частью, двигателем и системой управления полетом.

Принцип работы комплекса

Оператор обнаруживает цель и наводит на неё пусковую установку. После пуска ракеты система наведения автоматически сопровождает цель. При подлёте к цели срабатывает первая ступень боевой части, преодолевая динамическую защиту. Вторая ступень пробивает основную броню и поражает цель.

Модификации и применение

Существует несколько модификаций комплекса "Корнет", отличающихся дальностью стрельбы, типами боевых частей и возможностью установки на различные платформы. Комплекс широко используется российскими вооруженными силами и экспортируется в ряд стран.

"Корнет" нашел широкое применение в различных военных конфликтах, демонстрируя высокую эффективность в борьбе с бронированной техникой противника.

Будущее ПТРК "Корнет"

Разработчики комплекса продолжают совершенствовать "Корнет", увеличивая его дальность стрельбы, точность и поражающую способность. В перспективе возможна интеграция комплекса с беспилотными летательными аппаратами, что позволит повысить его эффективность и живучесть.

Сегодня ПТРК "Корнет" является одним из самых современных и эффективных противотанковых средств, способным решать широкий спектр задач на современном поле боя.

Уточнения

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Польши, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 «Абрамс» в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т. Положил начало использованию целого ряда новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнём и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей.



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