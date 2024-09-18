Самолёт-разведчик Beech Shadow R.1. Британский борт для эскалации конфликтов по всему миру

Самолёт Beech Shadow R.1. Британский страж небесных секретов

Накануне у побережья Ливана работал самолёт радиоэлектронной разведки Великобритании Beech Shadow R.1.

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Некоторое время он был виден на экранах радаров, однако потом его идентификатор был отключён. ВВС Британии борты этого типа использовали для слежения за коммуникацией талибов после вторжения НАТО в Афганистан. Вероятно, что эту машину привлекали для аналогичных задач и на этот раз.

О чём речь

Beech Shadow R.1 — британский самолёт радиоэлектронной разведки, основанный на платформе бизнес-джета Beechcraft King Air 350ER. Он используется Королевскими военно-воздушными силами Великобритании (RAF) для выполнения задач по сбору разведывательной информации, радиоэлектронной борьбы и наблюдения.

Основные характеристики

Производитель: Beechcraft (платформа), модернизация BAE Systems.

Тип самолета: самолёт радиоэлектронной разведки и наблюдения.

Экипаж: 5-7 человек, включая операторов систем разведки.

Двигатели: два турбовинтовых двигателя Pratt & Whitney PT6A-60A.

Дальность полёта: около 2 500 км (зависит от нагрузки и задач).

Максимальная скорость: до 580 км/ч.

Максимальная высота полёта: около 10 500 метров.

Оборудование

Shadow R.1 оснащён комплексом современного радиоэлектронного оборудования, которое позволяет вести перехват и анализ радиопереговоров, радиоизлучений и иных видов сигналов, а также выполнять наблюдение за полями боевых действий.

Основные задачи включают

Перехват радиосигналов: системы на борту позволяют отслеживать и анализировать радиочастоты противника.

Электронная разведка (ELINT): способен собирать информацию о радарах, системах ПВО и другой радиоэлектронной технике.

Оптико-электронное наблюдение: оснащён высокоточной оптико-электронной системой для ведения визуального наблюдения за местностью и объектами.

Коммуникационные системы: обеспечивают передачу разведывательной информации в реальном времени командным пунктам и другим подразделениям.

Задачи

Радиоэлектронная разведка: основная задача самолёта — сбор разведывательных данных для анализа и использования в оперативной деятельности вооружённых сил. Обеспечение ситуационной осведомлённости: помогает командирам получать точные данные о действиях противника. Поддержка наземных войск: Shadow R.1 может работать в координации с наземными подразделениями, спецслужбами и другими самолётами для выполнения задач специального назначения. Shadow R.1 предоставляет актуальную информацию о радиоэлектронной обстановке и помогая наземным подразделениям в принятии решений.

Применение

Самолёты Shadow R.1 активно использовались британскими ВВС в различных конфликтах и операциях по всему миру, включая Афганистан, Ирак и Сирию. Благодаря своим многофункциональным разведывательным возможностям, они обеспечивают критически важные данные для командования.

Модернизация

Самолёты Shadow R.1 постоянно проходят модернизацию, чтобы соответствовать новым требованиям и вызовам в области радиоэлектронной борьбы и разведки. Это включает улучшение систем радиоэлектронного мониторинга, наблюдения и анализа данных.

Shadow R.1 — это ключевой элемент разведывательных операций Великобритании, обеспечивающий высокоточную информацию в условиях современных конфликтов.

Уточнения

«Бичкрафт» Бич Эйркрафт (англ. Beech Aircraft Corporation, бывш. Beechcraft Division of Raytheon) — американский производитель гражданских и военных самолётов, ныне подразделение компании Hawker Beechcraft. Самолёты марки Бичкрафт имеют репутацию очень надёжных самолётов, но вместе с ней являются одними из самых дорогих в своих классах.



RARE! | RAF Beech Shadow at RAF Valley