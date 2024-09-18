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Дмитрий Плотников

Самолёт-разведчик Beech Shadow R.1. Британский борт для эскалации конфликтов по всему миру

Самолёт Beech Shadow R.1. Британский страж небесных секретов
Силовые структуры » Военные новости

Накануне у побережья Ливана работал самолёт радиоэлектронной разведки Великобритании Beech Shadow R.1. 

Самолёт Beech Shadow R.1. Британский страж небесных секретов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Некоторое время он был виден на экранах радаров, однако потом его идентификатор был отключён. ВВС Британии борты этого типа использовали для слежения за коммуникацией талибов после вторжения НАТО в Афганистан. Вероятно, что эту машину привлекали для аналогичных задач и на этот раз. 

О чём речь

Beech Shadow R.1 — британский самолёт радиоэлектронной разведки, основанный на платформе бизнес-джета Beechcraft King Air 350ER. Он используется Королевскими военно-воздушными силами Великобритании (RAF) для выполнения задач по сбору разведывательной информации, радиоэлектронной борьбы и наблюдения.

Основные характеристики

  • Производитель: Beechcraft (платформа), модернизация BAE Systems.
  • Тип самолета: самолёт радиоэлектронной разведки и наблюдения.
  • Экипаж: 5-7 человек, включая операторов систем разведки.
  • Двигатели: два турбовинтовых двигателя Pratt & Whitney PT6A-60A.
  • Дальность полёта: около 2 500 км (зависит от нагрузки и задач).
  • Максимальная скорость: до 580 км/ч.
  • Максимальная высота полёта: около 10 500 метров.

Оборудование

Shadow R.1 оснащён комплексом современного радиоэлектронного оборудования, которое позволяет вести перехват и анализ радиопереговоров, радиоизлучений и иных видов сигналов, а также выполнять наблюдение за полями боевых действий.

Основные задачи включают

Перехват радиосигналов: системы на борту позволяют отслеживать и анализировать радиочастоты противника.

Электронная разведка (ELINT): способен собирать информацию о радарах, системах ПВО и другой радиоэлектронной технике.

Оптико-электронное наблюдение: оснащён высокоточной оптико-электронной системой для ведения визуального наблюдения за местностью и объектами.

Коммуникационные системы: обеспечивают передачу разведывательной информации в реальном времени командным пунктам и другим подразделениям.

Задачи

  1. Радиоэлектронная разведка: основная задача самолёта — сбор разведывательных данных для анализа и использования в оперативной деятельности вооружённых сил.
  2. Обеспечение ситуационной осведомлённости: помогает командирам получать точные данные о действиях противника.
  3. Поддержка наземных войск: Shadow R.1 может работать в координации с наземными подразделениями, спецслужбами и другими самолётами для выполнения задач специального назначения. Shadow R.1 предоставляет актуальную информацию о радиоэлектронной обстановке и помогая наземным подразделениям в принятии решений.

Применение

Самолёты Shadow R.1 активно использовались британскими ВВС в различных конфликтах и операциях по всему миру, включая Афганистан, Ирак и Сирию. Благодаря своим многофункциональным разведывательным возможностям, они обеспечивают критически важные данные для командования.

Модернизация

Самолёты Shadow R.1 постоянно проходят модернизацию, чтобы соответствовать новым требованиям и вызовам в области радиоэлектронной борьбы и разведки. Это включает улучшение систем радиоэлектронного мониторинга, наблюдения и анализа данных.

Shadow R.1 — это ключевой элемент разведывательных операций Великобритании, обеспечивающий высокоточную информацию в условиях современных конфликтов.

Уточнения

«Бичкрафт» Бич Эйркрафт (англ. Beech Aircraft Corporation, бывш. Beechcraft Division of Raytheon) — американский производитель гражданских и военных самолётов, ныне подразделение компании Hawker Beechcraft. Самолёты марки Бичкрафт имеют репутацию очень надёжных самолётов, но вместе с ней являются одними из самых дорогих в своих классах.

RARE! | RAF Beech Shadow at RAF Valley
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ливан
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