В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Российские ВВС получили новые истребители пятого поколения Су-57, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают особенности перспективных самолетов. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

Российская государственная Объединенная авиастроительная корпорация поставила Вооруженным силам страны новую партию истребителей пятого поколения Су-57, которые прошли заводские испытания и серию летных испытаний в различных режимах эксплуатации под наблюдением технического персонала Министерства обороны. Самолеты уже были перебазированы на назначенную им базу, и российские военные пилоты выразили удовлетворение их работой.

Первый заместитель генерального директора государственного оборонного концерна "Ростех" Владимир Артяков прокомментировал, что самолет обладает высокими летно-техническими характеристиками, которые были высоко оценены пилотами, добавив, что дополнительные Су-57 находятся на различных стадиях производства. Перед российской промышленностью поставлены амбициозные задачи по поставке Су-57 в 2024 году, а именно увеличение на 67 процентов по сравнению с 12 истребителями, поставленными в 2023 году, до 20 истребителей.

Поставки в 2023 году были вдвое больше, чем в 2022 году, когда было поставлено всего шесть истребителей. Если программа избежит дальнейших задержек, парк самолетов в этом году увеличится почти вдвое — с 22 до 42 истребителей.

Говоря о поставках Су-57, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсар недавно заявил: "Количество истребителей пятого поколения, поступающих в Воздушно-космические силы России, растет с каждым годом. На сегодняшний день Су-57 остается самым современным фронтовым самолетом в России".

На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе на Дальнем Востоке России в августе были открыты новые производственные мощности, специально предназначенные для расширения производства самолетов Су-57. Наряду с самолетами Су-57 завод недавно поставил новую партию истребителей Су-35 для ВВС России, причем два класса истребителей производятся параллельно.

За прошедший год уже было поставлено несколько партий Су-35, причем истребитель изначально разрабатывался в основном для экспорта, но закупался в больших количествах из-за неожиданных и очень серьезных задержек с программой Су-57. Как Су-35, так и Су-57 активно применялись в боевых действиях на украинском театре военных действий и выполняли широкий спектр задач, начиная от подавления противовоздушной обороны и заканчивая воздушными боями.