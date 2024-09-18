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Дмитрий Плотников

Дрон "Альбатрос М5". Внимательный разведчик российской армии отыщет всех неонацистов

БПЛА "Альбатрос М5" отслеживает все маршруты боевиков ВСУ и наёмников
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия в СВО использует для разведки разные типы беспилотников. В 2023 году воздушный флот армии России пополнился первыми дронами типа "Альбатрос М5".

БПЛА "Альбатрос М5" отслеживает все маршруты боевиков ВСУ и наёмников
Фото: wikimapia by Supercamaero, CC BY-SA 4.0

Данный БПЛА даёт возможность вести разведку позиций врага на большой глубине и выполняет задачи круглосуточно.

Разработку беспилотников серии "Альбатрос" ведет компания из подмосковного Королёва.

О чём речь

БПЛА "Альбатрос М5" — это многоцелевой беспилотный летательный аппарат, разработанный для выполнения различных задач, таких как разведка, мониторинг, и в некоторых случаях поддержка боевых действий.

Вот основные характеристики и возможности, которые можно ожидать от подобного БПЛА:

Назначение

  • Разведка, наблюдение и сбор данных в реальном времени.
  • Патрулирование и мониторинг территорий.
  • Оценка боевой обстановки и передача данных на наземные командные пункты.
  • Возможность использования для ударных операций при соответствующем оснащении.

Конструкция

Лёгкий и маневренный корпус, который позволяет выполнять длительные полёты на значительных высотах.

Композитные материалы, обеспечивающие высокую прочность при небольшой массе.

Размах крыла и длина может варьироваться в зависимости от модификации, но предполагается, что аппарат среднего размера с размахом крыла от 3 до 5 метров.

Дальность полёта

В зависимости от двигателя и топливного запаса, "Альбатрос М5" может обеспечивать дальность полёта до нескольких сотен километров.

Время в воздухе может достигать нескольких часов (от 5 до 10 часов).

Скорость

Средняя крейсерская скорость — около 100-150 км/ч, что позволяет эффективно покрывать большие территории за короткое время.

Оснащение

Оптико-электронные системы наблюдения (камеры высокого разрешения, тепловизоры, инфракрасные датчики).

Радиолокационные системы для картографирования и наблюдения в сложных погодных условиях.

Возможная интеграция с ударными системами (например, для доставки малых боеприпасов или использования в качестве корректировщика огня).

Автономность

Современные системы управления с возможностью автономного выполнения миссий и возвращения на базу без участия оператора.

Способность работать в условиях радиоэлектронной борьбы, сохраняя связь с оператором или действуя по заранее запрограммированным маршрутам.

Применение

  • Использование в военных операциях для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня.
  • Обеспечение мониторинга границ, объектов инфраструктуры, морских территорий и зон чрезвычайных ситуаций.
  • Применение в гражданских целях, таких как охрана лесов, мониторинг стихийных бедствий или наблюдение за инфраструктурой.
  • БПЛА "Альбатрос М5" способен выполнять множество задач как в военной, так и в гражданской сфере благодаря своей универсальности и возможностям.

Вывод

После начала спецоперации компания "Альбатрос" стала адаптировать собственную продукцию для боевых действий. Инженеры сразу стали решать вопросы упрощения, удешевления и ускорения выпуска дронов.

В 2023 году компания переехала в особую экономическую зону "Алабуга" в Республике Татарстан. Там она развернула новую сборочную линию с повышенной производительностью. Благодаря этому, удалось наладить поставку техники в ВС РФ в необходимом количестве.

Новый БПЛА Альбатрос М5 применила Россия
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы татарстан
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