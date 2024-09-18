Дрон "Альбатрос М5". Внимательный разведчик российской армии отыщет всех неонацистов

Российская армия в СВО использует для разведки разные типы беспилотников. В 2023 году воздушный флот армии России пополнился первыми дронами типа "Альбатрос М5".
Данный БПЛА даёт возможность вести разведку позиций врага на большой глубине и выполняет задачи круглосуточно.
Разработку беспилотников серии "Альбатрос" ведет компания из подмосковного Королёва.
БПЛА "Альбатрос М5" — это многоцелевой беспилотный летательный аппарат, разработанный для выполнения различных задач, таких как разведка, мониторинг, и в некоторых случаях поддержка боевых действий.
Вот основные характеристики и возможности, которые можно ожидать от подобного БПЛА:
Лёгкий и маневренный корпус, который позволяет выполнять длительные полёты на значительных высотах.
Композитные материалы, обеспечивающие высокую прочность при небольшой массе.
Размах крыла и длина может варьироваться в зависимости от модификации, но предполагается, что аппарат среднего размера с размахом крыла от 3 до 5 метров.
В зависимости от двигателя и топливного запаса, "Альбатрос М5" может обеспечивать дальность полёта до нескольких сотен километров.
Время в воздухе может достигать нескольких часов (от 5 до 10 часов).
Средняя крейсерская скорость — около 100-150 км/ч, что позволяет эффективно покрывать большие территории за короткое время.
Оптико-электронные системы наблюдения (камеры высокого разрешения, тепловизоры, инфракрасные датчики).
Радиолокационные системы для картографирования и наблюдения в сложных погодных условиях.
Возможная интеграция с ударными системами (например, для доставки малых боеприпасов или использования в качестве корректировщика огня).
Современные системы управления с возможностью автономного выполнения миссий и возвращения на базу без участия оператора.
Способность работать в условиях радиоэлектронной борьбы, сохраняя связь с оператором или действуя по заранее запрограммированным маршрутам.
После начала спецоперации компания "Альбатрос" стала адаптировать собственную продукцию для боевых действий. Инженеры сразу стали решать вопросы упрощения, удешевления и ускорения выпуска дронов.
В 2023 году компания переехала в особую экономическую зону "Алабуга" в Республике Татарстан. Там она развернула новую сборочную линию с повышенной производительностью. Благодаря этому, удалось наладить поставку техники в ВС РФ в необходимом количестве.
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