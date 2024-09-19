Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ

И это только официально. В Курской области Киев потерял 14 200 военнослужащих

4:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 19 сентября.

Курская битва

Сегодня поступила информация, что на приграничье ВС РФ освободили сёла Николаево-Дарьино и Дарьино. А вот в Глушковском районе ВСУ всё никак не могут угомониться и продолжают сосредотачивать силы. Накануне там была разгромлена очередная колонна бронетехники. В её составе была редкая БМП CV9040 (Швеция).

Этим нехитрым способом противник пытается зайти вглубь региона РФ — просто посылая новые резервы, которые с воздуха сжигаются. В этом режиме прошли последние четыре дня. Кстати, тут были замечены и танки Leopard 2. Авантюра Киева засасывает в себя всё больше живой силы и техники ВСУ.

Бойцы ГВ "Север" на юге Суджанского района серьёзно продвинулись в направлении границы. Враг взводом предпринял одну контратаку на трёх ББМ. Выдвижение неонацистов было вскрыто и им было нанесено поражение, уничтожено 20 боевиков и ББМ.

Ну и, наконец, о потерях. По официальным данным от МО РФ в Курской области бандеровцы потеряли 14200 человек и 119 танков. И это всего за срок — чуть больше месяца. Столько враг не терял даже в 2022 году.

Освобождение Донбасса

В Донбассе продолжается обрушение фронта у ВСУ. Личный состав и техника, которые могли бы там быть, теперь заперты в Курско-Сумской операции. Киев не в состоянии оттуда вывести войска и вынужден кидать подкрепления для сдерживания ВС РФ. Поход за "медиаперемогой" обернулся охотой на нацистов, когда русские воины уничтожают поголовно всех, в отсутствие ПВО ВСУ, а десантники ВДВ пополняют запасы пленных, двигаясь к границе. Теперь Генштабу армии Украины придется раздергивать подразделения для стабилизации, а "мяса" у Банковой ещё немало.

Российская армия прорвалась в центр Торецка и наступает в сторону трассы, по которой враг в Забалке получает припасы. Бойцы ВС РФ уже находятся у многоэтажных домов, находящихся между ул. Маяковского и ул. Дружбы. Штурмовать их начали со стороны Центральной, ведя бои и за детскую поликлинику. Пробиться к многоэтажкам удалось после того занятия ИК-2 и хлебобулочного комбината. Овладение высотками в центре Торецка сильнее вобьёт клин между подразделениями националистов.

Также российская армия начинают бои за жилую застройку у отвалов шахты "Центральной". Овладение этими высотами вынудит противника уйти из большей части города. Сейчас армия РФ двигается в направлении ул. Рудничной, по которой снабжаются ВСУ. До нее бойцам российской группировки осталось около 500 метров.

Цифры Запада

А вот что о потерях пишет Запад. 480 тысяч человек погибшими и ранеными — отметили авторы статьи в The Wall Street Journal.

Газета, ссылаясь на источники в правительстве США раскрыла данные о потерях ВСУ пишет, что Киев потерял 80 тысяч боевиков погибшими и 400 тысяч ранеными.

Настоящие цифры гораздо больше, однако подсчёт затруднён нежеланием офиса президента Украины публиковать точные данные. По словам авторов, Киеву сложнее справиться с потерями из-за "населения, которое в 4 раза меньше, чем в России".

Из-за масштабной мобилизации и бегства из страны население Украины снизилось с 42 млн человек до 29 млн — точные цифры озвучат после окончания конфликта, "когда Банковая сможет уточнить количество эмигрантов".

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