Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.
Представляем сводку с фронта на четверг, 19 сентября.
Сегодня поступила информация, что на приграничье ВС РФ освободили сёла Николаево-Дарьино и Дарьино. А вот в Глушковском районе ВСУ всё никак не могут угомониться и продолжают сосредотачивать силы. Накануне там была разгромлена очередная колонна бронетехники. В её составе была редкая БМП CV9040 (Швеция).
Этим нехитрым способом противник пытается зайти вглубь региона РФ — просто посылая новые резервы, которые с воздуха сжигаются. В этом режиме прошли последние четыре дня. Кстати, тут были замечены и танки Leopard 2. Авантюра Киева засасывает в себя всё больше живой силы и техники ВСУ.
Бойцы ГВ "Север" на юге Суджанского района серьёзно продвинулись в направлении границы. Враг взводом предпринял одну контратаку на трёх ББМ. Выдвижение неонацистов было вскрыто и им было нанесено поражение, уничтожено 20 боевиков и ББМ.
Ну и, наконец, о потерях. По официальным данным от МО РФ в Курской области бандеровцы потеряли 14200 человек и 119 танков. И это всего за срок — чуть больше месяца. Столько враг не терял даже в 2022 году.
В Донбассе продолжается обрушение фронта у ВСУ. Личный состав и техника, которые могли бы там быть, теперь заперты в Курско-Сумской операции. Киев не в состоянии оттуда вывести войска и вынужден кидать подкрепления для сдерживания ВС РФ. Поход за "медиаперемогой" обернулся охотой на нацистов, когда русские воины уничтожают поголовно всех, в отсутствие ПВО ВСУ, а десантники ВДВ пополняют запасы пленных, двигаясь к границе. Теперь Генштабу армии Украины придется раздергивать подразделения для стабилизации, а "мяса" у Банковой ещё немало.
Российская армия прорвалась в центр Торецка и наступает в сторону трассы, по которой враг в Забалке получает припасы. Бойцы ВС РФ уже находятся у многоэтажных домов, находящихся между ул. Маяковского и ул. Дружбы. Штурмовать их начали со стороны Центральной, ведя бои и за детскую поликлинику. Пробиться к многоэтажкам удалось после того занятия ИК-2 и хлебобулочного комбината. Овладение высотками в центре Торецка сильнее вобьёт клин между подразделениями националистов.
Также российская армия начинают бои за жилую застройку у отвалов шахты "Центральной". Овладение этими высотами вынудит противника уйти из большей части города. Сейчас армия РФ двигается в направлении ул. Рудничной, по которой снабжаются ВСУ. До нее бойцам российской группировки осталось около 500 метров.
А вот что о потерях пишет Запад. 480 тысяч человек погибшими и ранеными — отметили авторы статьи в The Wall Street Journal.
Газета, ссылаясь на источники в правительстве США раскрыла данные о потерях ВСУ пишет, что Киев потерял 80 тысяч боевиков погибшими и 400 тысяч ранеными.
Настоящие цифры гораздо больше, однако подсчёт затруднён нежеланием офиса президента Украины публиковать точные данные. По словам авторов, Киеву сложнее справиться с потерями из-за "населения, которое в 4 раза меньше, чем в России".
Из-за масштабной мобилизации и бегства из страны население Украины снизилось с 42 млн человек до 29 млн — точные цифры озвучат после окончания конфликта, "когда Банковая сможет уточнить количество эмигрантов".
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.