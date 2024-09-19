Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ

И это только официально. В Курской области Киев потерял 14 200 военнослужащих
4:15
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

И это только официально. В Курской области Киев потерял 14 200 военнослужащих
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 19 сентября.

Курская битва

Сегодня поступила информация, что на приграничье ВС РФ освободили сёла Николаево-Дарьино и Дарьино. А вот в Глушковском районе ВСУ всё никак не могут угомониться и продолжают сосредотачивать силы. Накануне там была разгромлена очередная колонна бронетехники. В её составе была редкая БМП CV9040 (Швеция).

Этим нехитрым способом противник пытается зайти вглубь региона РФ — просто посылая новые резервы, которые с воздуха сжигаются. В этом режиме прошли последние четыре дня. Кстати, тут были замечены и танки Leopard 2. Авантюра Киева засасывает в себя всё больше живой силы и техники ВСУ.

Бойцы ГВ "Север" на юге Суджанского района серьёзно продвинулись в направлении границы. Враг взводом предпринял одну контратаку на трёх ББМ. Выдвижение неонацистов было вскрыто и им было нанесено поражение, уничтожено 20 боевиков и ББМ.

Ну и, наконец, о потерях. По официальным данным от МО РФ в Курской области бандеровцы потеряли 14200 человек и 119 танков. И это всего за срок — чуть больше месяца. Столько враг не терял даже в 2022 году.

Освобождение Донбасса

В Донбассе продолжается обрушение фронта у ВСУ. Личный состав и техника, которые могли бы там быть, теперь заперты в Курско-Сумской операции. Киев не в состоянии оттуда вывести войска и вынужден кидать подкрепления для сдерживания ВС РФ. Поход за "медиаперемогой" обернулся охотой на нацистов, когда русские воины уничтожают поголовно всех, в отсутствие ПВО ВСУ, а десантники ВДВ пополняют запасы пленных, двигаясь к границе. Теперь Генштабу армии Украины придется раздергивать подразделения для стабилизации, а "мяса" у Банковой ещё немало.

Российская армия прорвалась в центр Торецка и наступает в сторону трассы, по которой враг в Забалке получает припасы. Бойцы ВС РФ уже находятся у многоэтажных домов, находящихся между ул. Маяковского и ул. Дружбы. Штурмовать их начали со стороны Центральной, ведя бои и за детскую поликлинику. Пробиться к многоэтажкам удалось после того занятия ИК-2 и хлебобулочного комбината. Овладение высотками в центре Торецка сильнее вобьёт клин между подразделениями националистов.

Также российская армия начинают бои за жилую застройку у отвалов шахты "Центральной". Овладение этими высотами вынудит противника уйти из большей части города. Сейчас армия РФ двигается в направлении ул. Рудничной, по которой снабжаются ВСУ. До нее бойцам российской группировки осталось около 500 метров.

Цифры Запада

А вот что о потерях пишет Запад. 480 тысяч человек погибшими и ранеными — отметили авторы статьи в The Wall Street Journal.

Газета, ссылаясь на источники в правительстве США раскрыла данные о потерях ВСУ пишет, что Киев потерял 80 тысяч боевиков погибшими и 400 тысяч ранеными.

Настоящие цифры гораздо больше, однако подсчёт затруднён нежеланием офиса президента Украины публиковать точные данные. По словам авторов, Киеву сложнее справиться с потерями из-за "населения, которое в 4 раза меньше, чем в России".

Из-за масштабной мобилизации и бегства из страны население Украины снизилось с 42 млн человек до 29 млн — точные цифры озвучат после окончания конфликта, "когда Банковая сможет уточнить количество эмигрантов".

лавком Сырский бросил в Курскую область бригаду ВСУ на танках Leopard
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу торецк курская область
Обсудить
Новости Все >
Как в России воры нацеливаются на домашних собак премиум-пород
Профессиональные процедуры увлажнения: что выбрать для своей кожи
Путешествие по России на машине: маршруты и советы для автопутешествий
Япония увеличила экспорт компьютеров в Россию
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Самые эффективные способы, которые избавят вас от надоедливых колорадских жуков
Экономист Гольдфайн: высокая ключевая ставка создала угрозу стагнации и кризиса
В России увеличили штраф для водителей за отказ останавливаться
Как правильно выбрать мебель для маленькой гостиной
Эксперты составили рейтинг самых недорогих авиаперелётов за лето
Сейчас читают
Самолёт Beech Shadow R.1. Британский страж небесных секретов
Военные новости
Самолёт Beech Shadow R.1. Британский страж небесных секретов Аудио 
5 коварных ошибок, которые совершают водители при доливке антифриза в машину
Авто
5 коварных ошибок, которые совершают водители при доливке антифриза в машину
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Как использовать бархатцы после цветения
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
И это только официально. В Курской области Киев потерял 14 200 военнослужащих Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Последние материалы
Япония увеличила экспорт компьютеров в Россию
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Самые эффективные способы, которые избавят вас от надоедливых колорадских жуков
Экономист Гольдфайн: высокая ключевая ставка создала угрозу стагнации и кризиса
В России увеличили штраф для водителей за отказ останавливаться
Как правильно выбрать мебель для маленькой гостиной
Эксперты составили рейтинг самых недорогих авиаперелётов за лето
Основные ошибки при приготовлении курицы и как их избежать
НОК Грузии под давлением МОК не пригласит Россию на зимние соревнования
Россия планирует расширить инвестиции в добычу золота в Судане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.