Комплекс РЭБ "Тетраэдр". Надёжный защитник российской бронетехники от сил НАТО

Современные FPV-беспилотники стали весьма серьёзной угрозой для тяжёлой техники.
Эти дроны могут использовать как для разведки, атаки, так и для доставки взрывчатых веществ. А что же может предложить российский ВПК в ответ на такие угрозы?
Вот тут-то на сцену и выходит надёжный ответ на вызовы — система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тетраэдр".
РЭБ "Тетраэдр" — это современная российская система радиоэлектронной борьбы, специально разработанная для подавления сигналов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в частности, дронов. Она обеспечивает надежную защиту для тяжёлой бронетехники, например, для танков Т-90М, делая их практически невидимыми для атак с воздуха.
Данная система представляет собой эффективный инструмент для противодействия растущей угрозе, связанной с использованием дронов в военных и гражданских целях.
"Тетраэдр" работает путём создания мощных радиопомех, которые блокируют сигналы управления дронами. Это приводит к потере связи между оператором и дроном и, как следствие, к потере контроля над аппаратом. Система способна эффективно подавлять сигналы в различных частотных диапазонах, что делает её универсальным инструментом для борьбы с различными типами дронов.
"Тетраэдр" находит широкое применение в различных областях:
Подавление связи: "Тетраэдр" способен блокировать работу радио- и спутниковой связи противника, что нарушает координацию его действий.
Постановка помех: система может создавать активные помехи для радиолокационных станций (РЛС), снижая точность обнаружения и наведения оружия противника.
Обеспечение защиты: "Тетраэдр" помогает защищать собственные силы от радиолокационных и радиоэлектронных атак, затрудняя работу разведывательных и ударных систем противника.
Нейтрализация беспилотников: система может быть использована для вывода из строя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) путём подавления их управления и навигации.
Разработчики "Тетраэдра" постоянно работают над совершенствованием системы. В будущем можно ожидать появления новых модификаций с ещё более высокими характеристиками, способных противостоять дронам следующего поколения.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.