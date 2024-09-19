Комплекс РЭБ "Тетраэдр". Надёжный защитник российской бронетехники от сил НАТО

Система РЭБ "Тетраэдр". Российский глушитель дронов нового поколения

Современные FPV-беспилотники стали весьма серьёзной угрозой для тяжёлой техники.

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Эти дроны могут использовать как для разведки, атаки, так и для доставки взрывчатых веществ. А что же может предложить российский ВПК в ответ на такие угрозы?

Вот тут-то на сцену и выходит надёжный ответ на вызовы — система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тетраэдр".

О чём речь

РЭБ "Тетраэдр" — это современная российская система радиоэлектронной борьбы, специально разработанная для подавления сигналов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в частности, дронов. Она обеспечивает надежную защиту для тяжёлой бронетехники, например, для танков Т-90М, делая их практически невидимыми для атак с воздуха.

Данная система представляет собой эффективный инструмент для противодействия растущей угрозе, связанной с использованием дронов в военных и гражданских целях.

Принцип работы

"Тетраэдр" работает путём создания мощных радиопомех, которые блокируют сигналы управления дронами. Это приводит к потере связи между оператором и дроном и, как следствие, к потере контроля над аппаратом. Система способна эффективно подавлять сигналы в различных частотных диапазонах, что делает её универсальным инструментом для борьбы с различными типами дронов.

Основные характеристики и преимущества

Высокая эффективность: "Тетраэдр" успешно справляется с подавлением сигналов управления дронов различных производителей и моделей.

Широкий диапазон частот: система способна работать в широком диапазоне частот, что позволяет ей эффективно противодействовать современным дронам.

Надёжность и долговечность: "Тетраэдр" изготовлен из высококачественных материалов и обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий.

Мобильность: система может быть установлена на различных платформах, включая автомобили, стационарные объекты и даже на носимых устройствах.

Простота использования: система имеет интуитивно понятный интерфейс, что позволяет быстро освоить её управление.

Области применения

"Тетраэдр" находит широкое применение в различных областях:

Военная сфера: защита военных объектов от атак дронов, подавление разведывательных дронов противника. Гражданская сфера: защита объектов критической инфраструктуры (аэропорты, электростанции), охрана массовых мероприятий, борьба с незаконным использованием дронов.

Основные задачи

Подавление связи: "Тетраэдр" способен блокировать работу радио- и спутниковой связи противника, что нарушает координацию его действий.

Постановка помех: система может создавать активные помехи для радиолокационных станций (РЛС), снижая точность обнаружения и наведения оружия противника.

Обеспечение защиты: "Тетраэдр" помогает защищать собственные силы от радиолокационных и радиоэлектронных атак, затрудняя работу разведывательных и ударных систем противника.

Нейтрализация беспилотников: система может быть использована для вывода из строя беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) путём подавления их управления и навигации.

Вывод

Разработчики "Тетраэдра" постоянно работают над совершенствованием системы. В будущем можно ожидать появления новых модификаций с ещё более высокими характеристиками, способных противостоять дронам следующего поколения.

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