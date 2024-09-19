В США высказались об испытании Китаем мощного истребителя

В США прокомментировали испытание Китаем мощного истребителя

3:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китайский истребитель FC-31 начал испытания на бору авианосца, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают боевые возможности машины. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Палубный вариант китайского истребителя пятого поколения FC-31 приступил к первым корабельным испытаниям на борту авианосца "Ляонин". "Ляонин" является одним из трех авианосцев в стране, способных принимать самолеты с неподвижным крылом, и одним из крупнейших в мире авианосцев за пределами Соединенных Штатов с водоизмещением около 65 000 тонн. Примечательно, что ранее предполагалось, что FC-31 будет использоваться исключительно с авианосца "Фуцзянь", который использует систему запуска с электромагнитной катапульты, и с будущих авианосцев с такими же системами.

Как для "Ляонина", так и для второго китайского авианосца "Шаньдун" требуется, чтобы истребители взлетали только с помощью собственных двигателей, используя систему трамплинов для прыжков с трамплина — ранее считалось, что FC-31 не предназначен для этого. Ранее на "Ляонине" и "Шаньдуне" использовались истребители четвертого поколения J-15 в качестве единственного боевого самолета с неподвижным крылом, а пятый FC-31 наряду с усовершенствованным J-15B поколения "4+" и специализированным самолетом радиоэлектронной борьбы J-15D, как ожидается, станет гораздо более мощным авиакрылом.

Старший унтер-офицер авианосца "Ляонин" Чжан Найган (Zhang Naigang) рассказал о развертывании FC-31 для операций на авианосце 11 сентября, заявив: "Новый боевой самолет приземлился на авианосце, поскольку моя служебная карьера подошла к концу".

FC-31 был разработан в двух известных вариантах, включая вариант для авианосцев, а также вариант для наземного базирования, который продается на экспорт. Этот истребитель является вторым разработанным в Китае истребителем пятого поколения и является продолжением гораздо более крупного истребителя превосходства в воздухе J-20, который поступил на вооружение в 2017 году.

Ожидается, что он получит преимущества от ряда технологий, применяемых на J-20, включая ультрасовременные функции скрытности и использование двигателей с монокристаллическими лопатками турбин для увеличения срока службы и производительности.

Считается, что последнее является важным фактором, обеспечивающим впечатляющие летно-технические характеристики истребителя. Примечательно, что FC-31, как ожидается, не поступит на вооружение военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые по-прежнему будут инвестировать в J-20, но военно-морской флот предпочитает его, поскольку его меньшие размеры позволяют легче размещать его на палубах авианосцев.

Уточнения

Наро́дно-освободи́тельная а́рмия Кита́я (НОАК, кит. трад. 中国人民解放军, пиньинь Zhōnggúo Rénmín Jiěfàng Jūn, палл. Чжунго Жэньминь Цзефан Цзюнь) — официальное название ВС КНР, крупнейших по численности в мире (2 млн человек на действительной службе).



Чэнду J-20 (кит. трад. 殲撃二十型, упр. 歼击二十型, пиньинь Jiān jī èr shí xíng, палл. Цзянь цзи эр ши син или 歼-20, Jiān-20, J-20, буквально Истребитель модель 20, также называют «Чёрный орёл»).



Ченду FC-1 Сяолун (англ. Chengdu FC-1 Xiaolong) — истребитель-бомбардировщик совместной китайско-пакистанской разработки.

