В США обеспокоились угрозой НАТО из-за потери Киевом поставленных F-16

В США объяснили, почему потеря Украиной истребителей F-16 угрожает НАТО

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Поставка Украине истребителей F-16 не поможет Киеву одержать победу над Россией, однако изучение Москвой обломков потерянных украинской армии самолетов напрямую угрожает НАТО, заявил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вейхерт. В своей статье для издания он раскрывает нависшую над альянсом угрозу.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

Pravda.Ru публикует перевод фрагментов материала NI. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Приобретение Украиной нескольких устаревших истребителей F-16 вряд ли изменит траекторию конфликта с Россией. Ограниченная подготовка украинских пилотов по управлению этими современными самолетами в сочетании с небольшим количеством обещанных реактивных самолетов ставит под сомнение их эффективность.

- Без достаточного прикрытия с воздуха прошлые усилия, такие как развертывание танков M1 Abrams, потерпели неудачу.

- Истребители F-16 может постигнуть та же участь, особенно учитывая подавляющее присутствие России в воздухе и отсутствие опыта использования этих самолетов у Украины.

- Хотя прибытие F-16 является политическим сигналом о поддержке Запада, оно мало что дает для решения стратегических проблем, с которыми сталкивается Украина.

Поставка нескольких старых F-16 в Украину мало что изменит

Украине было обещано несколько старых F-16. Они должны прибыть в ближайшее время с обновлениями. Но вероятность того, что горстка устаревших F-16 сможет существенно помочь [...] смехотворна.

Как и в случае с танками, которые были предоставлены Украине НАТО, истребители F-16 будут встречены с большой радостью, а затем систематически уничтожаться. Украинские военные недостаточно подготовлены к боевым действиям на американских F-16. Кроме того, украинские стратеги, скорее всего, не будут знать, как эффективно их использовать.

Поскольку украинцы не очень хорошо разбираются в F-16, их тактика будет двухмерной. Украине будет не хватать базовых знаний для управления самолетами, что будет проблематично, если все они будут сбиты — а они будут.

Недостаточная подготовка по эксплуатации F-16

Украинским пилотам не дают обычного трехлетнего срока обучения на F-16. Они прошли упрощенную подготовку, и это ничем хорошим не закончится.

Украина хочет использовать свои F-16 в качестве воздушного прикрытия танков. Например, украинцы потеряли чрезмерное количество основных боевых танков M1 Abrams, которые они получили от Соединенных Штатов отчасти потому, что использовали их без прикрытия с воздуха. "Абрамсы" созданы для совместной работы с авиацией, а не отдельно.

Истребители F-16, о которых идет речь, прослужат недолго, тем более что их пилотируют украинцы, у которых нет необходимой подготовки и опыта в управлении этими птицами.

Украина также хочет использовать истребители F-16 для нанесения ударов по российским военным самолетам. Но воздушные бои могут оказаться проблематичными. Есть причина, по которой украинцы никогда не могли добиться господства в воздухе над русскими.

Опять же, количество истребителей F-16, предоставленных Украине, ничтожно мало по сравнению с тем, что русские выбрасывают на украинцев в недружественном небе. Но, полагаю, всем на Западе приятно чувствовать, что они "что-то делают". Не дай бог, если мы попытаемся закончить войну мирным путем.

Украинцы вопреки всякой логике считают, что кучка истребителей F-16 будет сдерживать Россию в воздухе. Но более важным аспектом F-16 для Украины является политический сигнал, который они посылают миру. Это показывает, что между западным альянсом и Украиной нет взаимопонимания. Это осложняет усилия по установлению мира.

Прекратите эскалацию

Кроме того, существует проблема с цепочкой поставок. F-16 — это не простые реактивные самолеты. Конечно, они не такие сложные, как F-35 Lightning II или F-22 Raptor. Но это сложные боевые самолеты четвертого поколения. Поддержание в рабочем состоянии этих реактивных самолетов иностранного производства потребует надежной цепочки поставок, которая, безусловно, не гарантирована.

Что касается рисков для безопасности НАТО, то, несмотря на то, что истребители F-16 устарели, они модернизируются с помощью новейших технологий НАТО, которые помогают им лучше выполнять свои задачи. Если эти "птицы" предназначены для уничтожения, русские, несомненно, захватят некоторых из них и узнают все технологические секреты, которые НАТО внедряет в более старые самолеты, чтобы сделать их более боеспособными.

Битва, в которой не победить

Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что ей нужно воздушное прикрытие для танков, а в том, что ей нужна авиация, чтобы утвердить господство в небе. (...) Киеву следует прекратить тратить время на попытки эскалации конфликта.

Стратегического пути к победе нет. Горстка истребителей F-16 доставит больше хлопот, чем они того стоят.