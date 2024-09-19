Ракета-дрон "Паляниця": Новая мифическая "зброя" украинских военных инженеров

Ракета-дрон "Паляниця". Очередная "вундервафля" от армии Украины?

3:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинская власть продолжает искать "чудо-оружие", которое предотвратило бы её поражение и переломило бы ситуацию в местах боевых действий.

Фото: Foundation for Defense of Democracies is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Теперь в данном качестве Киев рассматривает "ракету-дрон" своей разработки. Назвали её украинцы тоже под стать незалежности — "Паляниця" (каравай). С помощью этого "хлебобулочного" изделия ВСУ планируют атаковать российские объекты в глубине территории РФ.

О чём речь

О "создании" нового оружия на Украине в первый раз сообщили в День независимости 24 августа. Данному проекту придаётся огромное значение (как и всем выдуманным там байкам), и о нём заговорили на высочайшем уровне, включая уже нелегитимного президента Владимира Зеленского.

Разработка "ракеты-дрона" якобы проводилась в течение последних 1,5 лет одной из местных организаций. Но разработчик и изготовитель проекта не раскрываются. Кстати, слово "Паляниця" в недавнем прошлом стало своего рода проверочным для распознавания "свой — чужой", то бишь лояльных режиму.

Что же это такое

Ракета-дрон "Паляница" — это инновационная разработка украинского оборонного комплекса, сочетающая в себе характеристики беспилотного летательного аппарата и ракеты. Это оружие было создано в ответ на российскую мощь в вооружении и предназначено для поражения важных военных объектов на значительном расстоянии.

Основные характеристики и особенности

Многофункциональность: "Паляница" может использоваться для точных ударов по наземным целям, таким как командные пункты, склады боеприпасов, системы ПВО и другие стратегические объекты.

Большая дальность: благодаря своим характеристикам, "Паляница" способна поражать цели на значительном расстоянии, что позволяет наносить удары по глубоким тылам.

Высокая точность: современные системы наведения обеспечивают высокую точность поражения целей, минимизируя риск повреждения гражданских объектов.

Маневренность: "Паляница" может менять траекторию полёта, уклоняясь от средств противовоздушной обороны.

Скорость: высокая скорость полёта позволяет "Палянице" достигать цели в кратчайшие сроки.

Принцип работы

"Паляница" запускается с наземной установки и, достигнув заданной точки, атакует цель. Благодаря своей конструкции, она может находиться в воздухе длительное время, что позволяет осуществлять разведку и выбирать оптимальный момент для удара.

Значение для украинской армии

Разработка "Паляницы" имеет большое значение для укрепления обороноспособности Украины.

Это оружие позволяет

Снизить преимущество противника в артиллерии: "Паляница" может поражать артиллерийские системы противника на значительном расстоянии, предотвращая их эффективное использование.

Осложнить логистику: уничтожая склады боеприпасов и топлива, "Паляница" нарушает логистические цепочки.

Повысить моральный дух украинцев: применение "Паляницы" призвано продемонстрировать "высокий уровень" технологического развития украинского оборонного комплекса и повысить моральный дух украинских защитников.

Вывод

Ракета-дрон "Паляниця" — это гипотетическая или пока не существующая боевая система, которая, возможно, была бы представлена как инновационная технология в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракетного вооружения. Сегодня "ракета-дрон" якобы прошла испытания и даже поступила в эксплуатацию. Зеленский утверждал, что в честь Дня независимости её применили по цели, и атака была успешной. Однако эта информация не подтверждается ничем, кроме слов самого экс-президента.

Ракета-дрон Паляниця показан на Украине