Украинская власть продолжает искать "чудо-оружие", которое предотвратило бы её поражение и переломило бы ситуацию в местах боевых действий.
Теперь в данном качестве Киев рассматривает "ракету-дрон" своей разработки. Назвали её украинцы тоже под стать незалежности — "Паляниця" (каравай). С помощью этого "хлебобулочного" изделия ВСУ планируют атаковать российские объекты в глубине территории РФ.
О "создании" нового оружия на Украине в первый раз сообщили в День независимости 24 августа. Данному проекту придаётся огромное значение (как и всем выдуманным там байкам), и о нём заговорили на высочайшем уровне, включая уже нелегитимного президента Владимира Зеленского.
Разработка "ракеты-дрона" якобы проводилась в течение последних 1,5 лет одной из местных организаций. Но разработчик и изготовитель проекта не раскрываются. Кстати, слово "Паляниця" в недавнем прошлом стало своего рода проверочным для распознавания "свой — чужой", то бишь лояльных режиму.
Ракета-дрон "Паляница" — это инновационная разработка украинского оборонного комплекса, сочетающая в себе характеристики беспилотного летательного аппарата и ракеты. Это оружие было создано в ответ на российскую мощь в вооружении и предназначено для поражения важных военных объектов на значительном расстоянии.
"Паляница" запускается с наземной установки и, достигнув заданной точки, атакует цель. Благодаря своей конструкции, она может находиться в воздухе длительное время, что позволяет осуществлять разведку и выбирать оптимальный момент для удара.
Разработка "Паляницы" имеет большое значение для укрепления обороноспособности Украины.
Это оружие позволяет
Снизить преимущество противника в артиллерии: "Паляница" может поражать артиллерийские системы противника на значительном расстоянии, предотвращая их эффективное использование.
Осложнить логистику: уничтожая склады боеприпасов и топлива, "Паляница" нарушает логистические цепочки.
Повысить моральный дух украинцев: применение "Паляницы" призвано продемонстрировать "высокий уровень" технологического развития украинского оборонного комплекса и повысить моральный дух украинских защитников.
Ракета-дрон "Паляниця" — это гипотетическая или пока не существующая боевая система, которая, возможно, была бы представлена как инновационная технология в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракетного вооружения. Сегодня "ракета-дрон" якобы прошла испытания и даже поступила в эксплуатацию. Зеленский утверждал, что в честь Дня независимости её применили по цели, и атака была успешной. Однако эта информация не подтверждается ничем, кроме слов самого экс-президента.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.