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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"

В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов"
3:56
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов"
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, PDM

Представляем сводку с фронта на субботу, 21 сентября.

Курская битва

Продолжающееся контрнаступление российской армии поставило врага в Кореневском районе в очень тяжёлое положение. Фактически русская группировка взяла контроль дорогу на Суджу, и теперь засевшие между сёлами Погребки и Ольговка боевики ВСУ могут получать снабжение лишь из посёлка Малая Локня по полевым трассам, что весьма увеличивает логистическое плечо.

Под Коренево ВСУ под угрозой обвала фронта решили пойти ва-банк и начали новые атаки у населёнников Весёлое и Обуховка. Однако вместо лобового штурма неонацисты решили обойти их с востока. Цель манёвра — прорваться к Глушково для атаки в тыл группировке ВС РФ, наступающей к селу Зелёный Шлях. Однако враг, несмотря на потуги, пробиться так и не смог.

В ходе ожесточенных боёв бойцы "Севера" нанесли серьёзный урон бандеровцам в приграничных районах. Ряд элитных украинских подразделений, таких как 92-я ошбр и 95-я одшбр выводятся на восполнение потерь. На фоне неудач Генштаб Украины бросает в Курское приграничье новые силы. Потери в людях и технике у них громадные. Ну и вечером пришла информация об освобождении посёлка Русская Конопелька. Ждём подтверждений.

Ну и очень позитивная новость — армия РФ освободила Любимовку и пробивается и в Плехово. Цель — выйти к границе южнее Суджи, начать наступление от сёл Горналь и Гордеевка к Юнаковке.

Денацификация через демилитаризацию

Накануне ближе к полуночи по территории Днепропетровского университета внутренних дел был нанесён ракетный удар. В районе наблюдается чрезвычайная активность карет "скорой" и пожарных, сообщают с места.

Местный гауляйтер Филатов уже успел сообщить о прилёту по "образовательному учреждению" — по аналогии, когда в Полтаве были денацифицированы сотни специалистов связи и дроноводы. И судя по крикам в Интернете, улов в Днепропетровске хороший.

"План победы" от Зеленского

В киевских кулуарах ходят слухи, что в "плане победы" Владимира Зеленского важные пункты — не более, чем пшик.

  1. Дайте больше денег для мотивации ВСУ и народа.
  2. Дайте больше оружия для наступления (единоразово 200 танков, 200 разных РСЗО, установки и ракеты для ПВО, 100 самолётов и ракеты, около 400 единиц артиллерии, 600 единиц БТР и бронемашин, грузовые машины и пикапы, сразу 100 000 разных БПЛА).
  3. Ещё больше санкций против РФ.

Также источники с Украины сообщают, что бывший президент продемонстрирует Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу отличные друг от друга варианты этого "плана победы". Кстати, Трампу будет показана урезанная версия.

Также офис президента имеет намерение подставить Трампа, когда ему покажут этот план, а вскоре он появится у прессы (его сольют сами офисные), но все будут обвинять команду Трампа в работе на Кремль, что даст некоторые балы команде Харрис и демократам.

Все наши источники уверены, что вся игра ведётся только для того, чтобы попытаться дискредитировать Трампа. Нет никакого "плана победы". Вся формула простая: "дайте денег и оружия", остальное "мышиная возня" и создания шума.

Главком Сырский бросил в Курскую область бригаду ВСУ на танках Leopard
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу камала харрис
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