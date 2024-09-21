152-мм буксируемый "Гиацинт-Б". Российская пушка уничтожающая наёмников и натовскую технику

152-мм пушка "Гиацинт-Б". Мощный голос российской артиллерии

4:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе выполнения задач на специальной военной операции артиллерийские подразделения группировки "Запад" армии России круглосуточно наносят удары по ВСУ.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Бэк-граунд

Наши бойцы-разведчики выявляют замаскированные огневые позиции артиллерии украинских войск, удаленные от линии соприкосновения, склады боеприпасов, укрепленные опорные пункты и долговременные огневые точки, а также скопления личного состава врага.

В очередной раз бойцы расчётов 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона при выполнении задач уничтожили САУ — самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши и нанесли поражение националистам.

Средства разведки ВС РФ обнаружили замаскированные огневые позиции, координаты были переданы российским артиллеристам. В ходе задачи расчёты навели орудия и огнем нанесли удары по целям.

После попадания по врагу, у него началась детонация боекомплекта. По данным оператора разведывательного БПЛА, САУ и личный состав ВСУ, находившиеся на огневых позициях, уничтожены.

О чём речь

152-мм буксируемая пушка "Гиацинт-Б" — это легендарное орудие, которое долгое время служило основой советской и российской артиллерии. Её мощь, дальность стрельбы и точность сделали пушку одним из самых эффективных орудий своего класса.

История создания и развития

Разработка "Гиацинта-Б" началась в СССР в 1968 году. Основной целью было создание орудия с повышенной дальностью стрельбы, которое могло бы эффективно поражать цели на больших расстояниях. Пушка была принята на вооружение в 1976 году и с тех пор неоднократно модернизировалась.

Характеристики

Калибр: 152 мм,

Дальность стрельбы: до 33,5 км,

Скорострельность: до 6 выстрелов в минуту,

Угол возвышения: от -2 до +57 градусов,

Масса снаряда: до 46 кг.

Конструкция

Пушка "Гиацинт-Б" имеет массивный ствол с многокамерным дульным тормозом, который значительно снижает отдачу при выстреле. Лафет пушки позволяет вести огонь как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.

Боеприпасы

Пушка "Гиацинт-Б" может использовать широкий спектр боеприпасов, включая:

Осколочно-фугасные снаряды: для поражения живой силы и небронированной техники,

Кумулятивные снаряды: для пробивания брони,

Осветительные снаряды: для подсветки целей в ночное время,

Дымовые снаряды: для создания дымовых завес.

Применение

Пушка "Гиацинт-Б" нашла широкое применение в различных военных конфликтах. Её мощь и дальность стрельбы позволяют эффективно поражать как наземные, так и воздушные цели. Пушка использовалась в ходе различных войн и конфликтов, включая Афганскую войну и войны в Югославии.

Преимущества

Высокая огневая мощь: способна поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью, Универсальность: может использовать широкий спектр боеприпасов, Надёжность и долговечность: простая конструкция и качественные материалы обеспечивают длительный срок службы.

Недостатки

Большие габариты и масса: затрудняют транспортировку и развертывание, Низкая скорострельность по сравнению с современными системами, Уязвимость к противобатарейной борьбе.

Вывод

152-мм буксируемая пушка "Гиацинт-Б" — это легендарное орудие, которое оставило свой след в истории артиллерии. Несмотря на свой возраст, она до сих пор остается эффективным средством поражения в зоне СВО.

Советская пушка Гиацинт-Б || Обзор