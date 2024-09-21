В ходе выполнения задач на специальной военной операции артиллерийские подразделения группировки "Запад" армии России круглосуточно наносят удары по ВСУ.
Наши бойцы-разведчики выявляют замаскированные огневые позиции артиллерии украинских войск, удаленные от линии соприкосновения, склады боеприпасов, укрепленные опорные пункты и долговременные огневые точки, а также скопления личного состава врага.
В очередной раз бойцы расчётов 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона при выполнении задач уничтожили САУ — самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши и нанесли поражение националистам.
Средства разведки ВС РФ обнаружили замаскированные огневые позиции, координаты были переданы российским артиллеристам. В ходе задачи расчёты навели орудия и огнем нанесли удары по целям.
После попадания по врагу, у него началась детонация боекомплекта. По данным оператора разведывательного БПЛА, САУ и личный состав ВСУ, находившиеся на огневых позициях, уничтожены.
152-мм буксируемая пушка "Гиацинт-Б" — это легендарное орудие, которое долгое время служило основой советской и российской артиллерии. Её мощь, дальность стрельбы и точность сделали пушку одним из самых эффективных орудий своего класса.
Разработка "Гиацинта-Б" началась в СССР в 1968 году. Основной целью было создание орудия с повышенной дальностью стрельбы, которое могло бы эффективно поражать цели на больших расстояниях. Пушка была принята на вооружение в 1976 году и с тех пор неоднократно модернизировалась.
Пушка "Гиацинт-Б" имеет массивный ствол с многокамерным дульным тормозом, который значительно снижает отдачу при выстреле. Лафет пушки позволяет вести огонь как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.
Пушка "Гиацинт-Б" нашла широкое применение в различных военных конфликтах. Её мощь и дальность стрельбы позволяют эффективно поражать как наземные, так и воздушные цели. Пушка использовалась в ходе различных войн и конфликтов, включая Афганскую войну и войны в Югославии.
152-мм буксируемая пушка "Гиацинт-Б" — это легендарное орудие, которое оставило свой след в истории артиллерии. Несмотря на свой возраст, она до сих пор остается эффективным средством поражения в зоне СВО.
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