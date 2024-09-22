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Дмитрий Плотников

ЗРК "Тор-М2". Ракетный комплекс, который уничтожает все натовские смертоносные боеснаряды

ЗРК "Тор-М2". Российский эффективный небесный щит ближнего боя
Силовые структуры » Военные новости

Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "ТОР М2" группировки войск "Центр" армии России, выполняя задачу спецоперации, сбил натовскую ракету "Storm Shadow".

ЗРК "Тор-М2". Российский эффективный небесный щит ближнего боя
Фото: commons.wikimedia.org by Пользователь, CC BY 3.0

Работа комплекса

Бойцы расчёта в ходе боевой работы успешно прикрыли расположение российского подразделения и освобождённые населенные пункты от воздушного нападения ВСУ.

Получив задачу, воины расчёта комплекса совершил марш в заданный район для прикрытия воздушного пространства. Прибыв на место, солдаты армии РФ выполнили перевод  ЗРК в боевое положение из походного и приступили к мониторингу ситуации.

О чём речь

ЗРК "Тор-М2" — это современный российский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны на тактическом уровне. Он способен эффективно поражать широкий спектр воздушных целей на малых и средних высотах, включая самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и другие угрозы.

Основные характеристики

  • Высокая мобильность: благодаря гусеничному шасси "Тор-М2" может быстро перемещаться по пересеченной местности, сопровождая войска на марше.
  • Всепогодность: комплекс способен работать в любых метеоусловиях, днем и ночью.
  • Высокая точность: современные системы управления и ракеты обеспечивают высокую вероятность поражения целей.
  • Автоматизация: многие процессы управления комплексом автоматизированы, что снижает нагрузку на экипаж.

Принцип работы

  1. Обнаружение цели: радиолокационная станция комплекса непрерывно сканирует воздушное пространство, обнаруживая воздушные цели.
  2. Сопровождение цели: после обнаружения цели, система автоматически начинает её сопровождение.
  3. Запуск ракеты: по команде оператора или автоматически, из пусковой установки запускается ракета.
  4. Поражение цели: ракета поражает цель, используя систему самонаведения.

Боевые возможности

Поражение различных целей: "Тор-М2" способен поражать широкий спектр воздушных целей, включая малоразмерные и высокоманёвренные.

Высокая скорострельность: комплекс может быстро реагировать на появление новых целей.

Эффективность в условиях помех: система способна эффективно работать в условиях интенсивных помех.

Модификации

Существует несколько модификаций ЗРК "Тор-М2", отличающихся дополнительным оборудованием и характеристиками. Например, "Тор-М2К" имеет колёсное шасси, что делает его более мобильным на дорогах общего пользования.

Роль в современных конфликтах

ЗРК "Тор-М2" активно используется в различных военных конфликтах и показал высокую эффективность в борьбе с современными средствами воздушного нападения. Его компактные размеры, высокая мобильность и мощное вооружение делают его незаменимым элементом системы противовоздушной обороны.

Итог

Совместная работа с военнослужащими расчёта комплекса обнаружения цели позволила оперативно выявить запуск западных ракет "Storm Shadow". При появлении целей российские бойцы взяли их на сопровождение и после подтверждения уничтожили их. Оперативная работа расчёта "Тора-М2" позволила предотвратить возможные угрозы.

"По разным целям приходилось работать — по беспилотникам, по крылатым ракетам. Крайняя цель была "Storm Shadow". Перед ударом она поднимается и в этот момент мы её захватили, произвели пуск и попали", — цитирует Минобороны РФ командира расчёта ЗРК с позывным "Саян".

Боевая работа расчетов ЗРК «Тор М2» в ходе специальной военной операции
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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