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Дмитрий Плотников

AGM-154 JSOW. Точность и дальность на поле боя от американских милитаристов

Вместо крылатой ракеты JASSM-XR Пентагон обещает Киеву AGM-154 JSOW
Силовые структуры » Военные новости

Уже сообщалось, что США планируют предоставить Украине крылатую ракету JASSM-XR.

Вместо крылатой ракеты JASSM-XR Пентагон обещает Киеву AGM-154 JSOW
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org, CC BY 3.0

Но сейчас появилась информация, что вместо дальнобойных ракет JASSM Пентагон может передать Киеву планирующие бомбы AGM-154 JSOW. Данное вооружение предназначается для самолётов F-16 с дальностью применения в 120 км.

Боевая часть базового варианта AGM-154A состоит из почти 150 суббоеприпасов BLU-97/B Combined Effects Bomb (кумулятивный заряд).

Боевая часть для AGM-154B — BLU-108 — высокоточный боеприпас для ударов по большим скоплениям техники. Это, скорее, противотанковая бомба с элементом самонаведения. AGM-154C очень похожа на Storm Shadow, однако по дальности применения в 2,5 раза ей уступает.

Но какой бы вид вооружения для поставок ни выбрали, для Украины есть две плохих новости. Первая — поставок немецких крылатых TAURUS не будет. А вторая — по всей вероятности, Киеву готовится садиться в глухую оборону и отражать атаки ВС РФ.

О чём речь

AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) — высокоточная планирующая авиационная бомба, разработанная для поражения широкого спектра стационарных и подвижных целей на значительном удалении от носителя. Она представляет собой мощный инструмент современной авиации, позволяющий наносить точные удары по противнику, минимизируя риск для собственных сил.

Основные характеристики и принцип действия

  • Дальность полёта: от 22 до 120 километров, в зависимости от модификации и условий полёта.
  • Точность: обеспечивается системой инерциальной навигации, спутниковой навигацией и в некоторых модификациях лазерным наведением.
  • Боевая часть: может нести различные типы боевых частей, включая осколочно-фугасные, термобарические и кассетные.

Принцип действия: бомба сбрасывается с самолёта и планирует к цели, корректируя свой курс по мере необходимости.

Существует несколько модификаций AGM-154 JSOW, каждая из которых обладает своими особенностями.

JSOW Block I: базовая модификация с инерциальной системой наведения и спутниковой коррекцией.

JSOW Block II: оснащена более совершенной системой наведения и может поражать подвижные цели.

JSOW Block III: кассетная бомба, способная поражать одновременно несколько целей.

Преимущества

  • Высокая точность: позволяет поражать отдельные здания или единицы техники, минимизируя ущерб для гражданских объектов.
  • Большая дальность: обеспечивает возможность поражения целей на значительном удалении от линии фронта.
  • Многофункциональность: благодаря различным типам боевых частей может использоваться для решения широкого спектра задач.
  • Низкая заметность: малая эффективная площадь рассеяния (ЭПР) затрудняет обнаружение и перехват бомбы.

Применение

AGM-154 JSOW широко используется различными странами мира для выполнения следующих задач:

  1. Поражение командных пунктов, узлов связи и других важных объектов.
  2. Уничтожение бронированной техники и артиллерийских систем.
  3. Подавление средств ПВО.
  4. Поддержка наземных войск.

Вывод

AGM-154 JSOW — это мощное и эффективное оружие, которое играет важную роль в современной войне. Разработчики продолжают совершенствовать AGM-154 JSOW. В будущем можно ожидать появления новых модификаций с ещё большей дальностью полёта, точностью и возможностью поражения новых типов целей.

Уточнения

Кумулятивные боеприпасы  — артиллерийские и прочие боеприпасы основного назначения с зарядом кумулятивного действия.
Кумулятивные боеприпасы могут применяться для уничтожения бронетехники и гарнизонов долговременных фортификационных сооружений путём создания узконаправленной струи продуктов взрыва с высокой пробивной способностью: при взрыве из материала облицовки специальной выемки во взрывчатом веществе формируется тонкая кумулятивная струя, находящаяся в состоянии сверхпластичности, направленная вдоль оси выемки. При встрече с препятствием струя создает большое давление и пробивает броню.

Американская ракета AGM-154 JSOW || Обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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