Уже сообщалось, что США планируют предоставить Украине крылатую ракету JASSM-XR.
Но сейчас появилась информация, что вместо дальнобойных ракет JASSM Пентагон может передать Киеву планирующие бомбы AGM-154 JSOW. Данное вооружение предназначается для самолётов F-16 с дальностью применения в 120 км.
Боевая часть базового варианта AGM-154A состоит из почти 150 суббоеприпасов BLU-97/B Combined Effects Bomb (кумулятивный заряд).
Боевая часть для AGM-154B — BLU-108 — высокоточный боеприпас для ударов по большим скоплениям техники. Это, скорее, противотанковая бомба с элементом самонаведения. AGM-154C очень похожа на Storm Shadow, однако по дальности применения в 2,5 раза ей уступает.
Но какой бы вид вооружения для поставок ни выбрали, для Украины есть две плохих новости. Первая — поставок немецких крылатых TAURUS не будет. А вторая — по всей вероятности, Киеву готовится садиться в глухую оборону и отражать атаки ВС РФ.
AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) — высокоточная планирующая авиационная бомба, разработанная для поражения широкого спектра стационарных и подвижных целей на значительном удалении от носителя. Она представляет собой мощный инструмент современной авиации, позволяющий наносить точные удары по противнику, минимизируя риск для собственных сил.
Принцип действия: бомба сбрасывается с самолёта и планирует к цели, корректируя свой курс по мере необходимости.
Существует несколько модификаций AGM-154 JSOW, каждая из которых обладает своими особенностями.
JSOW Block I: базовая модификация с инерциальной системой наведения и спутниковой коррекцией.
JSOW Block II: оснащена более совершенной системой наведения и может поражать подвижные цели.
JSOW Block III: кассетная бомба, способная поражать одновременно несколько целей.
AGM-154 JSOW широко используется различными странами мира для выполнения следующих задач:
AGM-154 JSOW — это мощное и эффективное оружие, которое играет важную роль в современной войне. Разработчики продолжают совершенствовать AGM-154 JSOW. В будущем можно ожидать появления новых модификаций с ещё большей дальностью полёта, точностью и возможностью поражения новых типов целей.
Кумулятивные боеприпасы — артиллерийские и прочие боеприпасы основного назначения с зарядом кумулятивного действия.
Кумулятивные боеприпасы могут применяться для уничтожения бронетехники и гарнизонов долговременных фортификационных сооружений путём создания узконаправленной струи продуктов взрыва с высокой пробивной способностью: при взрыве из материала облицовки специальной выемки во взрывчатом веществе формируется тонкая кумулятивная струя, находящаяся в состоянии сверхпластичности, направленная вдоль оси выемки. При встрече с препятствием струя создает большое давление и пробивает броню.
Стюардесса рассказала, что пассажирам следует переворачивать вкладыш с личными данными на обратную сторону.