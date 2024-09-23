Сводка с фронта: ВСУ вывезли несколько детей Курской области за пределы РФ, Киев хочет вернуться к планам прорыва

Американские гастроли Зеленский по обыкновению начал с попрошайничества

Российские бойцы продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на понедельник, 23 сентября.

Курская битва

Продолжается концентрация частей армии Украины южнее Глушково и в районе Глухова. Это говорит о вероятном замысле ВСУ вернуться к планам прорыва в тыл наступающим российским войскам и в сторону Глушково, и открыть новый фронт с нанесением очередного удара на этом направлении с прицелом на Рыльск.

При этом Киев абсолютно не считается с потерями, за время боевых действий в Курской области враг потерял свыше 16 тысяч солдат.

Вооружённые силы Украины вывезли часть жителей Курской области за пределы России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Их судьба сейчас пока неизвестна, отметила она. По последней информации, среди них не менее десяти детей и подростков возрастом от нескольких месяцев до 16 лет.

Освобождение Донбасса

Покровск уже можно назвать потерянным для Киева, об этом со ссылкой на офицера ВСУ пишет The Washington Post. Хотя Покровск пока остаётся под украинским контролем, его уже можно называть потерянным как узел логистики, поскольку армия России уже перекрыла три основные дороги и продвинулась до точки, где оно может контролировать передвижения бандеровцев артиллерией и дронами.

А до центра Торецка российской армии осталось около километра. Наши бойцы сейчас зачищают здания и подвалы. Также быстро сжимаются клещи и вокруг Угледара. Укроресурсы уже опубликовали карту, где обозначены успехи армии РФ на этом участке.

И не успел главком ВСУ Александр Сырский собраться на Покровске, как "такое себе" началось в Угледаре. Заштопал в Угледаре — рвётся в Торецке. Теперь вот Запорожье.

И пока Зеленский разъезжает "по Америкам", под шумок армия Украины ещё из Курской области побежит, под "Искандеры"и ФАБы.

Российская группировка сейчас стремительно продвигается из района освобождённой Пречистовки в восточном направлении, прорываясь в лесопосадки западнее Угледара, чтобы ударить на север, перерезая логистику. На правом фланге у шахты "Южнодонбасская № 3" и севернее посёлка Водяное ВС РФ тоже атакуют, двигаясь вперёд.

Кстати, российские ФАБы теперь долетают и до Запорожья. Накануне мощнейший прилёт управляемых авиабомб пришёлся по городскому объекту энергетики, а после этого начались проблемы с электричеством. Меняются векторы направления активизации фронта. Видимо на юге Украины что-то начнётся на днях.

Американские гастроли Зеленского

Американское турне комика Владимира Зеленского началось с старинного украинского народного концертного номера од названием "Дай!". Он прибыл в Нью-Йорк на борту военно-транспортного самолёта ВВС США из Жешува. Ему по старой песне нужны деньги, вооружение, членство в НАТО. Также Зеленский везёт Джо Байдену "план победы", но у того уже есть свой.

В январе будущего года Байден покинет Овальный кабинет Белого дома. И именно до этого Банковой надо получить от Вашингтона приглашение в НАТО. Но по мнению аналитиков, Штаты не заинтересованы в спасении Незалежной. У США есть проблемы поважнее, к примеру, развал альянса НАТО. Вашингтон ведёт войну на истощение с РФ, а киевскую власть поддерживает в умеренном режиме.

Главком Сырский бросил в Курскую область бригаду ВСУ на танках Leopard