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Петр Ермилин

В США высказались о появлении у Северной Корее новой мощной ракеты

В США оценили мощь новой баллистической ракеты КНДР
2:49
Силовые структуры » Военные новости

Северная Корея представила новую баллистическую ракету с 900% стандартной полезной нагрузкой: развернута колоссальная боеголовка массой 4500 килограммов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о боевом потенциале KN-23. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США оценили мощь новой баллистической ракеты КНДР
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Северная Корея представила новую модификацию своей баллистической ракеты KN-23 с увеличенной боеголовкой весом 4500 килограммов — одной из самых больших боеголовок, когда-либо встроенных в баллистическую ракету. По словам местных чиновников, испытательный пуск ракеты был произведен 18 сентября в ответ на "серьезную угрозу со стороны внешних сил", причем запуск был произведен с восточного побережья страны.

Председатель правящей Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын лично руководил испытанием и сообщили о его проведении: "Такие испытания и постоянное улучшение оружия и снаряжения через них напрямую связаны с серьезной угрозой со стороны внешних сил государственной безопасности Корейской Народно-Демократической Республики. (...) Только когда у нас будет сильная мощь, мы сможем сдержать и расстроить стратегические просчеты врагов”, — добавил председатель, подчеркнув необходимость дальнейшей модернизации ракетного арсенала.

Ракета, получившая местное обозначение Hwasong-11-Da-4.5, по некоторым данным, ранее была испытана один раз, 1 июля. Хотя базовая KN-23 имеет дальность поражения более 700 километров, новый вариант с увеличенной боеголовкой, как сообщается, может поражать цели только на расстоянии около 350 километров. 

Размер новой боеголовки в классе баллистических ракет позволяет ей доставлять боеприпасы, для которых обычно требуются целые ракетные заграждения, при этом 500 килограммов считаются стандартной полезной нагрузкой для систем баллистических ракет, таких как северокорейский "Хвасон-6".

Эта полезная нагрузка позволит новой ракетной системе поражать сильно укрепленные цели и оптимизирует ее для нанесения ударов по скоплениям сил противника.

Способность новой северокорейской ракеты поражать цели с на 50% большей полезной нагрузкой и делать это с приличной дальности для класса тактических баллистических ракет имеет значительные последствия для потенциальных противников страны, а именно Соединенных Штатов, Южной Кореи и их союзников по западному блоку. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы кндр
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