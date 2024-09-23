В США порассуждали о самом сильном истребителе арабского мира

В США сравнили два самых мощных истребителя арабского мира

10:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) порассуждали о том, какой истребитель арабского мира является самым опасным. В рамках своей новой статьи они сравнили алжирский Су-30МКА и садовский F-15SA. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License

Страны арабского мира со времен холодной войны создали значительные возможности для ведения воздушной войны и лоббировали интересы крупных поставщиков, а именно Соединенных Штатов и Советского Союза, с тем, чтобы они могли приобретать наиболее эффективные классы боевых самолетов и самолетов поддержки, имеющиеся в наличии. Хотя возможности большинства ведущих арабских военно-воздушных сил той эпохи существенно подорвались, поскольку Ливия и Ирак были дестабилизированы в результате нападений Запада, Сирия была истощена поддерживаемыми Западом и Турцией повстанцами, а Египет на протяжении десятилетий соглашался ограничивать свои собственные возможности ведения воздушной войны, ряд арабских государств продолжают использовать конкурентоспособные воздушные вооружения с первоклассной военной техникой.

Хотя арабским государствам еще предстоит приобрести истребители пятого поколения, два сильно усовершенствованных истребителя четвертого поколения в тяжелом весе, поступившие на вооружение в 2000-х и 2010-х годах, сегодня считаются непревзойденными по своему превосходству в регионе. К ним относятся истребители Су-30МКА, впервые заказанные ВВС Алжира в 2006 году, последние из которых были заказаны в 2019 году, в результате чего количество заказов достигло 72 истребителей, и Королевские ВВС Саудовской Аравии F-15SA, которые были впервые заказаны в 2013 году и начали поставки в конце 2016 года. Оба самолета представляют собой сильно усовершенствованные варианты американских а также лучших советских истребителей для завоевания превосходства в воздухе времен холодной войны — Су-27 и F-15C/D — конструкции которых были значительно усовершенствованы в соответствии с требованиями экспорта.

Су-30 был разработан как двухместный вариант истребителя превосходства в воздухе Су-27 "Фланкер" с бортовым оборудованием нового поколения, гораздо большей дальностью полета и универсальностью. Вариант MKA, заказанный Алжиром, был значительно усовершенствован с использованием технологий, позаимствованных у отмененных истребителей Су-27М и Су-37 для обеспечения превосходства в воздухе, включая радар N011M на Су-37 - один из первых в мире радаров с антенной решеткой электронного сканирования, интегрированный в истребитель, а также управляемые "утки" на Су-27М, AL-Двигатели 31FP и сопла для изменения вектора тяги. Поскольку Су-27 считался лучшим в мире истребителем для завоевания превосходства в воздухе эпохи холодной войны, новый Су-30МКА значительно улучшил эти характеристики, обладая гораздо большей дальностью полета и гораздо более высоким уровнем маневренности, чем любой западный истребитель этого класса.

Су-30 был разработан как двухместная модификация истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27 Flanker с авионикой следующего поколения, гораздо большей дальностью полета и большей универсальностью. Вариант MKA, заказанный Алжиром, был значительно улучшен с использованием технологий отмененных истребителей завоевания превосходства в воздухе Су-27M и Су-37, включая радар N011M Су-37 — один из первых в истории радаров с электронным сканированием, интегрированных в истребитель, — а также управляемые рули Су-27M, двигатели AL-31FP и сопла с вектором тяги. Поскольку Су-27 считался ведущим истребителем завоевания превосходства в воздухе в эпоху холодной войны, новый Су-30MKA значительно улучшил эти характеристики, обладая гораздо большей дальностью полета и гораздо более высоким уровнем маневренности, чем любой западный класс истребителей.

F-15SA стал вторым вариантом F-15, оснащенным радаром с активной антенной решеткой электронного сканирования, после того, как радар AN/APG-63 был протестирован на экспериментальном самолете F-15C/D ВВС США в 2000 году, а затем был интегрирован в вариант F-15SG построен для военно-воздушных сил Сингапура. Разработка саудовского варианта F-15 стала важной вехой в истории истребительной программы. Наиболее заметным изменением стала интеграция цифровой системы управления fly-by-wire, которая заменила оригинальную гибридную электронно-механическую систему, значительно улучшив летно-технические характеристики самолета и позволив ему перевозить значительно больше груза на двух дополнительных подкрыльевых пилонах. На самолете также установлены новые двигатели General Electric F110-GE-129, цифровая система радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-239 и усовершенствованная кабина пилота, первоначально предложенная для F-15SE Silent Eagle, поставляемого в Южную Корею. Конструкция его крыла также была существенно пересмотрена.

Самолеты Су-30МКА и F-15SA стали бы крупным достижением авиационной промышленности своих стран. Вскоре после начала производства для Алжира Россия начнет закупать близкую к Су-30МКА модификацию — Су-30СМ, заказы на которую продолжаются и по сей день, и ожидается, что парк самолетов увеличится до более чем 150 истребителей.

Соединенные Штаты произведут 36 слегка усовершенствованных модификаций F-15SA, F-15QA, для военно-воздушных сил Катара, прежде чем инвестировать в еще один усовершенствованный вариант самолета, F-15EX, для своего собственного парка. F-15EX был первым истребителем четвертого поколения в США. ВВС получали самолеты с 2005 года, когда они прекратили закупки F-16, причем этот класс был приобретен в основном из-за серьезных недостатков истребителя пятого поколения F-22, которые вынудили Пентагон сократить 75 процентов запланированных заказов.

В обоих случаях экспортные заказы сыграли важную роль в поддержании рабочих линий по производству истребителей времен холодной войны и их модернизации, что позволило США и России вернуться к усовершенствованным вариантам этих самолетов, когда у них возникли проблемы со своими истребителями пятого поколения.

Сравнивая F-15SA и Су-30МКА, можно сказать, что эти два самолета обладают совершенно разными преимуществами. AN/APG-63 считается значительно более совершенным радаром, чем N011M, особенно с точки зрения возможностей радиоэлектронной борьбы и снижения радиолокационной заметности, что, пожалуй, является самым значительным преимуществом саудовского истребителя. Несмотря на то, что возможности AN/APG-63 по картографированию местности, как сообщается, особенно развиты, N011M широко считается сравнительно мощным радаром, особенно для ведения боевых действий класса "воздух-воздух", в основном из-за его гораздо больших размеров, почти на 50 процентов превышающих размеры радара, установленного на F-15.

Что касается вооружения, то Су-30МКА лучше вооружен, особенно для операций по подавлению противовоздушной обороны с использованием ракет класса "воздух-земля" Х-31, которые поражают цели на скоростях, близких к 3 Махам. Однако самым значительным преимуществом истребителя являются его летно-технические характеристики: двигатели с изменяемым вектором тяги обеспечивают самолету мало равных в маневренности на низких скоростях, а запас хода на собственном топливе значительно больше, чем у любого истребителя западного класса.

В то время как F-15SA и Су-30МКА имеют сопоставимые показатели, главное преимущество алжирского истребителя является результатом политических факторов, связанных с его приобретением, а именно того, что Россия не только не снижает качество поставляемого в страну оборудования, как это делают Соединенные Штаты в отношении истребителей, продаваемых странам Персидского залива, но Москва также накладывает очень небольшое количество ограничений на то, как может использоваться этот самолет.

Таким образом, самолет может действовать за пределами воздушного пространства Алжира, размещаться на новых базах или наносить удары по новым целям без необходимости информировать российский персонал или запрашивать разрешения. В отличие от этого, американские истребители, экспортируемые в арабский мир и в большинство незападных государств, очень сильно ограничены в том, как и где они могут быть использованы.

Таким образом, хотя Су-30МКА и F-15SA являются во многом сопоставимыми истребителями, причем первый имеет преимущество в летно-технических характеристиках, а второй — в авионике, преимущество Су-30МКА является подавляющим, учитывая гораздо большую свободу, с которой он может эксплуатироваться. Ожидается, что вслед за F-15SA и Су-30МКА Саудовская Аравия и Алжир станут первыми странами в арабском мире, которые приобретут истребители пятого поколения, при этом первая, как широко сообщалось, проявила большой интерес к китайскому истребителю FC-31, в то время как о последнем, как сообщалось, заявляли сообщается, что несколько источников уже разместили заказы на российские истребители Су-57.

Уточнения

Су-30 (по кодификации НАТО: Flanker-C — «Фланкер-Си») — советский и российский двухместный многоцелевой истребитель, поколения 4+.





F-15SE Silent Eagle (с англ. — «Бесшумный Орёл») — американский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4++ с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

