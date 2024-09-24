Сводка с фронта: русские вошли в Угледар, в Запорожье ФАБы начинают "активные действия",

Штурмовые группы армии России закрепились в восточной части Угледара

Российские бойцы продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 24 сентября.

Освобождение Донбасса

Армия России вышла на окраины Угледара, ситуация по словам боевиков ВСУ, у них тяжёлая, поскольку ВС РФ "пользуются истощением армии Украины". Тем временем сообщается, что армия РФ уже действует в черте города, войдя в Угледар через ул. Десантников и ул. Магистральную.

Украинские уже бьют бьют тревогу:

"Положение на Угледаре уже критическое. Российские войска его просто окружат, а нашему гарнизону под этой угрозой придется отойти", — отмечают эксперты из Киева.

Последний форпост ДНР, который был за киевским режимом ещё с 2014 года, скоро падёт. Оперативный охват города уже приводит к тому, что остававшиеся там националисты стали мелкими группами выходить в Богоявленку. Основные усилия армии РФ направлены на смыкание клещей: Водяное — Богоявленка и Пречистовка — Богоявленка. ВСУ могут двигаться по грунтовкам, но этой возможностью им осталось пользоваться недолго.

Также известно, что ВКС России ударом по посёлку Доброволье уничтожила военную администрацию, которую Киев вывел из города. Освобождение Угледара высвободит большие силы ВС РФ, которые могут быть использованы на рубеже Селидово — Курахово, а также для атаки на Запорожье.

На Покровском участке группировка "О" охватывает Горняк и Селидово, а также перерезала дорогу Селидово — Цукурино.

"Западнее Украинска российские войска продвинулись вдоль балки и заняли террикон шахты "Селидовская", после чего при поддержке бронетехники атаковали восточную лесополосу железной дороги, расположенную западнее террикона", — отметили всё те же украинские аналитики.

Курская битва

Продолжаются атаки бандеровцев в Глушковском районе, ВСУ накапливают живую силу в лесополосе, по которой летят ФАБы. На Медвежьем враг сбавил обороты, в связи с большими потерями. 83-я бригада ВДВ ВС РФ уничтожила батальон 95-й одшбр ВСУ, много пленных. В районе Любимовки продолжаются бои.

Наступление русских воинов

На Купянском участке российская группировка расширяет контроль, прорываясь к городу. ВС РФ в нескольких районах отодвинула неонацистов, а особенно большой рывок они сделали в районе Песчаного. Появился клин, с помощью которого армия РФ может отрезать дорогу на Боровую. Это создаст угрозу группировке ВСУ по части снабжения, что может заставить их отступить за Оскол.

А тем временем, в Запорожье началось движение. Вторые сутки боевая авиация России гасит энергетику и украинские пункты временной дислокации. Удары здесь по аналогии схожи с Харьковом. Промзона, энергетика, склады со снарядами и расположением ВСУ — всё будет попадать по "Искандеры" и ФАБы.

Киевская "дипломатия"

Турне по США Владимира Зеленского будет разочарованием, поскольку Западу важно продолжать войну - их всё устраивает, об этом уже заявляют в кулуарах на Банковой. Плюс для запада Израиль сейчас важнее, чем Украина, а на Ближнем Востоке назревает заварушка.

Есть данные, что Запад в курсе, что если он разрешит бить западными дальнобойными ракетами по российскому тылу, то РФ нанесёт серию ударов (скорее всего, ТЯО) по Западной Украине. Будут уничтожены полигоны, мосты, туннели аэродромы, промобъекты, энергетическая и газовая инфраструктура.

Это будет иметь проблемы и для Запада, так и для Киева. Миру будет грозить война, которую спровоцировали действия русофобов на Западе. Начнётся масштабный кризис.

Поэтому сегодня там задумались, а стоит ли рисковать.

Уточнения

Угледа́р (укр. Вугледа́р) — город в Волновахском районе Донецкой области, административный центр Угледарской городской общины. До 2020 года был городом областного значения.

Рождаемость — 7,9 на 1000 человек, смертность — 10,2, естественная убыль — −2,3, сальдо миграции отрицательное (−17,8 на 1000 человек). Численность работоспособного населения — 5,42 тыс. человек (2008).



Главком Сырский бросил в Курскую область бригаду ВСУ на танках Leopard