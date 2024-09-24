Дрон "КУБ-БЛА". Разрушительные удары с небес от беспилотника концерна "Калашников"

Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России

3:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российский концерн "Калашников" продолжил держать на плаву беспилотные аппараты семейства "КУБ-БЛА".

Фото: wikimapia by Supercamaero, CC BY-SA 4.0

Уже немало было опубликовано кадров со спецоперации, где уничтожается техника Вооружённых сил Украины, среди которой артиллерия, РСЗО, бронетехника и живая сила.

На днях "Калашников" сообщил о массовых поставках "КУБ-БЛА" в войска армии РФ и применении этого дрона по всей протяженности линии боевого соприкосновения СВО. Кстати, в прошлом году беспилотный аппарат проходил модернизацию, учитывая пожелания российских военнослужащих.

О чём речь

"КУБ-БЛА" — это российский барражирующий боеприпас, разработанный концерном "Калашников". Он представляет собой малогабаритный беспилотный летательный аппарат, предназначенный для поражения наземных целей.

Ключевые характеристики

Компактность: небольшие размеры позволяют легко транспортировать и запускать "КУБ-БЛА" с различных платформ.

Высокая точность: система наведения дрона обеспечивает поражение целей с высокой точностью.

Автономность: беспилотный аппарат способен самостоятельно лететь к цели и выполнять боевую задачу.

Низкая стоимость: относительно невысокая стоимость делает "КУБ-БЛА" доступным для широкого круга пользователей.

Принцип работы

Запуск: беспилотник запускается с помощью катапульты. Полёт: "КУБ-БЛА" летит к цели по заданным координатам. Поражение цели: при достижении цели беспилотник атакует её, используя боевую часть.

Применение

Поражение наземных целей: "КУБ-БЛА" эффективно поражает различные наземные цели, включая легкобронированную технику и живую силу.

Разведка: беспилотник может использоваться для ведения разведки и наблюдения.

Электронная борьба: некоторые модификации могут нести средства радиоэлектронной борьбы.

Преимущества

Высокая эффективность: "КУБ-БЛА" является эффективным средством поражения целей на поле боя.

Гибкость: беспилотный летательный аппарат может использоваться в различных условиях и для решения широкого круга задач.

Простота использования: система управления "КУБ-БЛА" интуитивно понятна.

Ограничения

Дальность: дальность полёта "КУБ-БЛА" весьма ограничена.

Уязвимость: беспилотник уязвим для средств противовоздушной обороны.

Погода: погодные условия могут ограничивать применение "КУБ-БЛА".

Будущее "КУБ-БЛА"

"КУБ-БЛА" является перспективным направлением развития российских беспилотных систем. В будущем можно ожидать появления новых модификаций с улучшенными характеристиками, такими как увеличенная дальность полета, более мощная боевая часть и расширенный функционал.

Вывод

"КУБ-БЛА" — это современное оружие, которое находит всё более широкое применение в различных военных конфликтах. В концерне "Калашников" продолжают работы по дрону, и хотят модернизировать беспилотник "КУБ-БЛА". Как сообщил президент компании Алан Лушников, делается это с учетом пожеланий военнослужащих армии России, эксплуатирующих данный дрон в зоне специальной военной операции на Украине. Поэтому при доработке БПЛА получит обновлённую усиленную боевую часть — именно на недостаточную мощность этой части дрона были жалобы.

Среди других работ заявлены установка новых средств навигации и увеличение дальности полёта.

Уточнения

Группа компаний «Кала́шников» — многопрофильный холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения, предприятие в составе стрелкового сектора ОПК России, производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.



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