Дрон "КУБ-БЛА". Разрушительные удары с небес от беспилотника концерна "Калашников"

Российский концерн "Калашников" продолжил держать на плаву беспилотные аппараты семейства "КУБ-БЛА".
Уже немало было опубликовано кадров со спецоперации, где уничтожается техника Вооружённых сил Украины, среди которой артиллерия, РСЗО, бронетехника и живая сила.
На днях "Калашников" сообщил о массовых поставках "КУБ-БЛА" в войска армии РФ и применении этого дрона по всей протяженности линии боевого соприкосновения СВО. Кстати, в прошлом году беспилотный аппарат проходил модернизацию, учитывая пожелания российских военнослужащих.
"КУБ-БЛА" — это российский барражирующий боеприпас, разработанный концерном "Калашников". Он представляет собой малогабаритный беспилотный летательный аппарат, предназначенный для поражения наземных целей.
Поражение наземных целей: "КУБ-БЛА" эффективно поражает различные наземные цели, включая легкобронированную технику и живую силу.
Разведка: беспилотник может использоваться для ведения разведки и наблюдения.
Электронная борьба: некоторые модификации могут нести средства радиоэлектронной борьбы.
"КУБ-БЛА" является перспективным направлением развития российских беспилотных систем. В будущем можно ожидать появления новых модификаций с улучшенными характеристиками, такими как увеличенная дальность полета, более мощная боевая часть и расширенный функционал.
"КУБ-БЛА" — это современное оружие, которое находит всё более широкое применение в различных военных конфликтах. В концерне "Калашников" продолжают работы по дрону, и хотят модернизировать беспилотник "КУБ-БЛА". Как сообщил президент компании Алан Лушников, делается это с учетом пожеланий военнослужащих армии России, эксплуатирующих данный дрон в зоне специальной военной операции на Украине. Поэтому при доработке БПЛА получит обновлённую усиленную боевую часть — именно на недостаточную мощность этой части дрона были жалобы.
Среди других работ заявлены установка новых средств навигации и увеличение дальности полёта.
Группа компаний «Кала́шников» — многопрофильный холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения, предприятие в составе стрелкового сектора ОПК России, производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.