F-35 против Ил-38: какие ракеты запустила Япония по разведчику ВКС РФ

Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун

3:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСС Японии не открывали огня по российскому самолету-разведчику Ил-38, как пишут многие издания — они выпустили тепловые ловушки, которые используются для обмана чужих ракет.

Фото: commons.wikimedia.org by Минобороны России, CC BY 4.0

Ранее международная и российская пресса сообщила, что истребители F-15 и F-35 самообороны Японии чуть ли не "открыли огонь" в сторону якобы нарушившего воздушное пространство российского самолета Ил-38.

"На каждом истребители есть ППИ (пиропатроны инфракрасные), они же "тепловые ловушки". Они используются для того, чтобы сбить своей температурой с толку вражеские ракеты, нацеленные на "горячие" места самолета (сопла). Вот их и выпустили японские самолеты вокруг себя", — рассказал Pravda. Ru экс-офицер ВВС СССР, подполковник Алексей Романов.

По словам лётчика, есть стандартный набор действий при опознавании и сопровождении в таких случаях, он одинаков во всех странах.

предупреждения по радиосвязи,

появление в зоне видимости и покачивание крыльями,

демонстрация ракет на подвесках,

режим наведения (радара) без пусков,

маневры рядом с чужим бортом для создания спутного турбулентного следа

очередь из бортовой пушки (если она есть) в направлении движения,

и т. д.

"Российскому самолету ничего не грозило, даже если японцы не врут и он действительно случайно зашел в воздушное пространство (Японии). Против безоружного большого самолета применять боевые ракеты, как пишут некоторые (дурацкие) СМИ — это война", — заключил бывший летчик.

По информации WSJ, российский патрульный самолет Ил-38 якобы трижды вторгался в воздушное пространство Японии у острова Ребун в период с 13:00 до 16:00 по местному времени.

Как заявил министр обороны Японии Минору Кихара, летчики "предприняли действия только после предупреждений противнику", также он признал, что "российский самолет не представлял опасности".

"Это первый случай применения сигнальных ракет Воздушными силами самообороны Японии с 1958 года", — пишет издание.

При этом ранее сигнальные ракеты были использованы КНР для предупреждения японские бортов, залетающих в китайское воздушное пространство.

"Судя по очень красивому треку маршрута Ил-38, задание (скорее всего поиск подлодок противника) было выполнено не смотря на приветственные салюты, но таки очень хочется надеятся, что уверенности действиям экипажа Ила придавали наши истребители сопровождения и он не был тут одинок", — пишет автор Telegram-канала Fighterbomber.

Кроме того, российские ВКС у Крыма выпустили боевую ракету в самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Как сообщали об инциденте мировые СМИ, сход ракеты был признан Пентагоном "случайным" якобы после общения с руководством ВС РФ.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.





Ил-38 (изделие «8», по кодификации НАТО: May) — советский противолодочный самолёт средней дальности, разработанный в ОКБ-240 Ильюшина на основе пассажирского Ил-18В. Самолёт предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок противника, морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки минных заграждений.

