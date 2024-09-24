Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США восхитились новым иранским дроном-камикадзе

В США оценили новый иранский дрон-камкадзе с повышенной дальностью полеа
5:23
Силовые структуры » Военные новости

Новый иранский беспилотник-камикадзе с дальностью полета 4000 километров меняет стратегические правила игры, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). По их словам, Shahed 136B обеспечит досягаемость ключевых баз по всей Европе. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США оценили новый иранский дрон-камкадзе с повышенной дальностью полеа
Фото: Foundation for Defense of Democracies is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

21 сентября Вооруженные силы Ирана представили новый класс одноразовых беспилотных летательных аппаратов-камикадзе Shahed 136B, который обещает революционизировать способность страны наносить высокоточные удары на большие расстояния с очень низкой стоимостью. Такие беспилотники прошли обширные боевые испытания на Ближнем Востоке, в том числе не только против джихадистских группировок, поддерживаемых Западом, Израилем и Турцией, в Сирии, но и, возможно, в Саудовской Аравии, где, как предполагалось, они были нацелены на нефтяные объекты в 2019 году.

Удар по Саудовской Аравии привел к тому, что несколько эшелонов поставляемой Западом противовоздушной обороны стали фактически бесполезными, и стал значительной демонстрацией силы. Shahed 136 — это одноразовый беспилотник, предназначенный для использования в качестве оружия, за что он получил название "камикадзе" или "дроны-самоубийцы", поскольку по своей концепции эти дроны представляют собой гибрид беспилотного летательного аппарата и крылатой ракеты. Такие самолеты значительно дешевле крылатых ракет.

Если базовый беспилотник Shahed 136 имел дальность полета 2500 километров, то вариант Shahed 136B может похвастаться значительно увеличенной дальностью полета в 4000 километров и значительно большей боеголовкой. Беспилотник также использует турбореактивный двигатель, что делает его более похожим на крылатую ракету, и может похвастаться улучшенными возможностями скрытности.

Способность поражать цели на расстоянии до 4000 километров позволяет Ирану поражать цели в глубине европейской территории, включая военные базы США и союзников и другую ключевую инфраструктуру. Примерами целей, находящихся в пределах досягаемости, являются авиабаза Рамштайн в Германии, Кэмп Бондстил в бывшей Югославии и авиабаза Михаила Когэлничану в Румынии, которые являются ключевыми для способности западного блока демонстрировать мощь.

Важность такого охвата становится еще более очевидной, если учесть, что это может быть сделано с помощью очень недорогих средств, которые могут быть развернуты в огромном количестве, и что это стратегически меняет ситуацию в способности Ирана сдерживать потенциальные атаки Запада и при необходимости принимать ответные меры.

Ранее считалось, что Иран приобрел ударный потенциал средней дальности благодаря приобретению ранних вариантов северокорейской баллистической ракеты "Хвасон-10" в середине 2000-х годов, и с тех пор при поддержке КНДР разрабатывает ракеты большей дальности. Однако подавляющее большинство ее ракетного арсенала может поражать только региональные цели, такие как базы США в Персидском заливе или склады оружия в Израиле.

Одноразовый беспилотник дальностью действия 4000 километров потенциально может быть весьма привлекательным для широкого круга клиентов. В случае развертывания Северной Кореей он дополнит ее существующие возможности по нанесению ударов баллистическими ракетами по Гуаму. Учитывая, что новый беспилотник имеет мало общего с оригинальным Shahed 136, остается большая вероятность того, что использование обозначения Shahed 136B предназначено для того, чтобы извлечь выгоду из значительной известности, которую более старый и гораздо меньший по размерам беспилотный летательный аппарат получил в результате своей эксплуатации с целью более эффективного продвижения нового класса для экспорта.

Поскольку Иран не имеет возможности нанести удар по материковой части Соединенных Штатов, как это могут сделать Россия и Северная Корея, способность наносить удары по целям в Европе особенно важна для сдерживания возможных нападений Запада. После военных нападений Запада на Ирак, Ливию, Сирию и другие государства по всему миру, не входящие в сферу его влияния, которые неизменно приводили к опустошению стран-мишеней, сдерживание Запада стало центральным направлением иранского военного планирования. Хотя оборонному сектору Ирана неизменно не удавалось наладить крупномасштабное производство обещанных новых обычных систем, таких как танки и истребители, беспилотные летательные аппараты зарекомендовали себя как особая сила промышленности страны.

Наряду с беспилотными летательными аппаратами-камикадзе, передовые малозаметные возможности боевых, разведывательных и транспортных беспилотников "летающее крыло" произвели особенно сильное впечатление на противников страны.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы иран
Обсудить
Новости Все >
В "Союзе пчеловодов России" рассказали о подорожании мёда на 30-50 процентов
Инфекционист назвал признаком классического гриппа острое начало
Адвокат Добровинский нашёл для бизнесмена Абрамова команду из лондонских юристов
Западные спонсоры Киева переживают из-за растущей в ВСУ ненависти к режиму Зеленского
Неизвестные обстреляли ювелирный магазин Кёльна
Как и когда лучше всего просить повышение в бизнес-класс: советы стюардесс
Дочь певицы Славы колола "Оземпик" ради похудения после родов
Замминистра иностранных дел РФ: пожелание Трейси непонятно кому адресовано
Росийские ученики устраивают нападения с оружием на своих одноклассников
Почему бензин АИ-100 не решит проблему загрязнений топливной системы
Сейчас читают
Почему шарлотка не поднимается: ошибки на этапе замеса
Еда и рецепты
Почему шарлотка не поднимается: ошибки на этапе замеса Аудио 
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Домашние животные
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином Аудио 
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Последние материалы
Как и когда лучше всего просить повышение в бизнес-класс: советы стюардесс
Дочь певицы Славы колола "Оземпик" ради похудения после родов
Замминистра иностранных дел РФ: пожелание Трейси непонятно кому адресовано
Росийские ученики устраивают нападения с оружием на своих одноклассников
Почему бензин АИ-100 не решит проблему загрязнений топливной системы
67-летний пенсионер загадочно пропал в Тюменской области
Эксперт Жгутова: запрет пропаганды чайлдфри поможет вернуть общество к традиционным нормам
В Одессе поймали группу, которая собиралась захватить власть в городе
Устроившего взрыв у воинской части в Екатеринбурге пока не задержали
Алаудинов заявил, что ВСУ создают концлагеря для жителей Курской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.