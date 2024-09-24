В США восхитились новым иранским дроном-камикадзе

В США оценили новый иранский дрон-камкадзе с повышенной дальностью полеа

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Новый иранский беспилотник-камикадзе с дальностью полета 4000 километров меняет стратегические правила игры, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). По их словам, Shahed 136B обеспечит досягаемость ключевых баз по всей Европе. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Foundation for Defense of Democracies is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

21 сентября Вооруженные силы Ирана представили новый класс одноразовых беспилотных летательных аппаратов-камикадзе Shahed 136B, который обещает революционизировать способность страны наносить высокоточные удары на большие расстояния с очень низкой стоимостью. Такие беспилотники прошли обширные боевые испытания на Ближнем Востоке, в том числе не только против джихадистских группировок, поддерживаемых Западом, Израилем и Турцией, в Сирии, но и, возможно, в Саудовской Аравии, где, как предполагалось, они были нацелены на нефтяные объекты в 2019 году.

Удар по Саудовской Аравии привел к тому, что несколько эшелонов поставляемой Западом противовоздушной обороны стали фактически бесполезными, и стал значительной демонстрацией силы. Shahed 136 — это одноразовый беспилотник, предназначенный для использования в качестве оружия, за что он получил название "камикадзе" или "дроны-самоубийцы", поскольку по своей концепции эти дроны представляют собой гибрид беспилотного летательного аппарата и крылатой ракеты. Такие самолеты значительно дешевле крылатых ракет.

Если базовый беспилотник Shahed 136 имел дальность полета 2500 километров, то вариант Shahed 136B может похвастаться значительно увеличенной дальностью полета в 4000 километров и значительно большей боеголовкой. Беспилотник также использует турбореактивный двигатель, что делает его более похожим на крылатую ракету, и может похвастаться улучшенными возможностями скрытности.

Способность поражать цели на расстоянии до 4000 километров позволяет Ирану поражать цели в глубине европейской территории, включая военные базы США и союзников и другую ключевую инфраструктуру. Примерами целей, находящихся в пределах досягаемости, являются авиабаза Рамштайн в Германии, Кэмп Бондстил в бывшей Югославии и авиабаза Михаила Когэлничану в Румынии, которые являются ключевыми для способности западного блока демонстрировать мощь.

Важность такого охвата становится еще более очевидной, если учесть, что это может быть сделано с помощью очень недорогих средств, которые могут быть развернуты в огромном количестве, и что это стратегически меняет ситуацию в способности Ирана сдерживать потенциальные атаки Запада и при необходимости принимать ответные меры.

Ранее считалось, что Иран приобрел ударный потенциал средней дальности благодаря приобретению ранних вариантов северокорейской баллистической ракеты "Хвасон-10" в середине 2000-х годов, и с тех пор при поддержке КНДР разрабатывает ракеты большей дальности. Однако подавляющее большинство ее ракетного арсенала может поражать только региональные цели, такие как базы США в Персидском заливе или склады оружия в Израиле.

Одноразовый беспилотник дальностью действия 4000 километров потенциально может быть весьма привлекательным для широкого круга клиентов. В случае развертывания Северной Кореей он дополнит ее существующие возможности по нанесению ударов баллистическими ракетами по Гуаму. Учитывая, что новый беспилотник имеет мало общего с оригинальным Shahed 136, остается большая вероятность того, что использование обозначения Shahed 136B предназначено для того, чтобы извлечь выгоду из значительной известности, которую более старый и гораздо меньший по размерам беспилотный летательный аппарат получил в результате своей эксплуатации с целью более эффективного продвижения нового класса для экспорта.

Поскольку Иран не имеет возможности нанести удар по материковой части Соединенных Штатов, как это могут сделать Россия и Северная Корея, способность наносить удары по целям в Европе особенно важна для сдерживания возможных нападений Запада. После военных нападений Запада на Ирак, Ливию, Сирию и другие государства по всему миру, не входящие в сферу его влияния, которые неизменно приводили к опустошению стран-мишеней, сдерживание Запада стало центральным направлением иранского военного планирования. Хотя оборонному сектору Ирана неизменно не удавалось наладить крупномасштабное производство обещанных новых обычных систем, таких как танки и истребители, беспилотные летательные аппараты зарекомендовали себя как особая сила промышленности страны.

Наряду с беспилотными летательными аппаратами-камикадзе, передовые малозаметные возможности боевых, разведывательных и транспортных беспилотников "летающее крыло" произвели особенно сильное впечатление на противников страны.