Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США высказались о покушении Израиля на главу "Хезболлы"

В США прокомментировали покушение Израиля на главу "Хезболлы"
3:31
Силовые структуры » Военные новости

Главный командир "Хезболлы" Али Караки пережил израильское покушение, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают обстоятельства нападения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США прокомментировали покушение Израиля на главу "Хезболлы"
Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, CC BY-SA 4.0

Старший командир ливанской военизированной группировки "Хезболла" Али Караки пережил попытку израильского убийства после того, как с целью его ликвидации был нанесен точечный удар по военному штабу в столице страны Бейруте. Нападение произошло вечером 23 сентября, когда Караки считался одной из трех наиболее приоритетных целей Израиля в рамках организации и после этого был переведен в безопасное место.

Подтверждение того, что он выжил, последовало за многочисленными сообщениями западных СМИ со ссылкой на ливанские военные источники о том, что командир был ликвидирован во время израильской атаки на район Мади в Бейруте. Караки является третьим по старшинству командующим в организации, и ему было поручено командование южным фронтом на границе с Израилем с октября 2023 года, когда на израильско-ливанской границе начались военные действия.

Израильские авиаудары неизменно нацелены на уничтожение лидеров "Хезболлы", ярким примером чего является успешный авиаудар по позиции высокопоставленного командира "Хезболлы" Талеба Сами Абдаллы 12 июня близ ливанского города Тир, а также убийство главы элитного подразделения "Хезболлы" "Радван" Ибрагима Акиля в результате точного удара в Бейруте 20 сентября.

Покушение на Караки было совершено менее чем через неделю после израильской операции по организации массовых взрывов на территории Ливана с использованием пейджеров и других средств связи, в результате которых погибло более 3000 человек. Это произошло на фоне кампании массовых бомбардировок населенных пунктов на юге Ливана.

Израильские СМИ все чаще упоминают о начале Третьей ливанской войны, заявляя, что военные операции против "Хезболлы", вероятно, активизируются в ближайшие недели, прежде чем зимняя погода начнет серьезно осложнять операции из-за сурового зимнего климата в горных районах Ливана. “Хезболла” считается самой успешной военной организацией, которая противостояла Израилю за 75-летнюю историю страны, а израильские эксперты описывают ее как "оборонительную партизанскую силу, организованную по образцу северокорейской".

Строительство северокорейскими специалистами в 2000-х годах обширной сети укрепленных бункеров и туннелей протяженностью в тысячи километров под Южным Ливаном считается одним из основных факторов, определяющих способность "Хезболлы" противостоять израильским атакам. "Хезболле" приписывают единственное военное поражение Израиля, которое было нанесено в 2006 году в ходе месячной войны.  

Ливанские военизированные формирования неоднократно демонстрировали передовые военные возможности, включая способность использовать беспилотные летательные аппараты и артиллерию для подавления противовоздушной обороны, например, для нейтрализации израильских систем ПВО "Железный купол".

Уточнения

Ниже приводится список покушений, которые были организованы (или с большой долей вероятности считаются организованными) израильскими службами безопасности.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы иран израиль
Обсудить
Новости Все >
Хотите испортить вкус пасты? Тогда ломайте спагетти перед варкой!
Россиянам назвали лучшие направления для отдыха на школьных каникулах
Почему собака грызёт несъедобные предметы: основные причины
Лайфхаки для безопасности на дороге: что нужно знать водителям
Нападающий Винисиус Жуниор получит "Золотой мяч"
MedicalXpress: киноа насыщает организм не только белком, но и клетчаткой
Простые решения для борьбы с насекомыми в вашем доме
Зафиксирована вспышка бешенства среди капских морских котиков в ЮАР
В Тюмени девушке за 12 часов провели уникальную операцию на сердце
Как правильно варить рис для голубцов, чтобы было вкусно
Сейчас читают
Правильная зимовка роз: как сделать кусты устойчивыми к холодам
Садоводство, цветоводство
Правильная зимовка роз: как сделать кусты устойчивыми к холодам Аудио 
В США оценили мощь новой баллистической ракеты КНДР
Военные новости
В США оценили мощь новой баллистической ракеты КНДР Аудио 
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Почему ваши дворники скрипят и как это исправить
Сводка с фронта: русские вошли в Угледар, в Запорожье ФАБы начинают "активные действия"
Сводка с фронта: русские вошли в Угледар, в Запорожье ФАБы начинают "активные действия"
Последние материалы
Хотите испортить вкус пасты? Тогда ломайте спагетти перед варкой!
Россиянам назвали лучшие направления для отдыха на школьных каникулах
Почему собака грызёт несъедобные предметы: основные причины
Лайфхаки для безопасности на дороге: что нужно знать водителям
Нападающий Винисиус Жуниор получит "Золотой мяч"
MedicalXpress: киноа насыщает организм не только белком, но и клетчаткой
Простые решения для борьбы с насекомыми в вашем доме
Зафиксирована вспышка бешенства среди капских морских котиков в ЮАР
В Тюмени девушке за 12 часов провели уникальную операцию на сердце
Как правильно варить рис для голубцов, чтобы было вкусно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.