Беспилотник-камикадзе "Русак". Новейшее оружие с небес само находит технику НАТО

Не так давно компания "Стратим" представила перспективный дрон-камикадзе "Русак-С".
Данный беспилотник отличается от других особым наведением на цель и системой автономного управления. Сейчас он прошёл все испытания и вышел в серию. Дроны нового типа, несомненно, улучшат огневые возможности Вооружённых сил России.
Кстати, недавно российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Русак" уничтожил в зоне спецоперации американский бронетранспортёр Stryker, который имеет ценник в 1000 раз больше самого дрона — 1 млн долларов. Об этом изданию РИА Новости сообщил представитель предприятия-разработчика данного беспилотника — компании "Стратим".
"Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают. Так, БПЛА "Русак", который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне специальной военной операции БТР Stryker — дорогую американскую машину стоимостью миллион долларов", — отметил разработчик.
Дрон "Русак" — это новейшая разработка российских инженеров, представленная на международной выставке HeliRussia-2024. Этот беспилотник обладает рядом уникальных характеристик, которые делают его одним из самых перспективных в своём классе беспилотных аппаратов.
Военная разведка: дрон может использоваться для ведения воздушной разведки, обнаружения и передачи данных о расположении противника.
Ударные операции: благодаря своей высокой точности и способности к самостоятельному обнаружению целей, дрон может эффективно применяться для поражения наземных целей.
Гражданские задачи: беспилотник может использоваться для мониторинга территорий, поиска и спасения людей, а также для доставки грузов в труднодоступные районы.
Разработка беспилотника "Русак" свидетельствует о том, что российские беспилотные технологии продолжают активно развиваться. В ближайшем будущем мы можем ожидать появления новых моделей таких БПЛА с ещё более высокими характеристиками и расширением сфер их применения.
Stryker (рус. Страйкер) — семейство колёсных 8×8/4 боевых бронированных машин производства американской компании «Дженерал дайнемикс лэнд системз» (General Dynamics Land Systems).
Stryker создан на базе канадского бронетранспортёра LAV III, который, в свою очередь, является глубокой модернизацией швейцарского бронетранспортёра Piranha III 8x8.
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