Беспилотник-камикадзе "Русак". Новейшее оружие с небес само находит технику НАТО

Дрон "Русак". Новейший и могучий российский беспилотник с самонаведением

3:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Не так давно компания "Стратим" представила перспективный дрон-камикадзе "Русак-С".

Фото: Own work low-res version of https://www.ngphoto.biz/product/hermes-450-900/ by Nehemia Gershuni-Aylho, CC BY-SA 3.0

Данный беспилотник отличается от других особым наведением на цель и системой автономного управления. Сейчас он прошёл все испытания и вышел в серию. Дроны нового типа, несомненно, улучшат огневые возможности Вооружённых сил России.

Кстати, недавно российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Русак" уничтожил в зоне спецоперации американский бронетранспортёр Stryker, который имеет ценник в 1000 раз больше самого дрона — 1 млн долларов. Об этом изданию РИА Новости сообщил представитель предприятия-разработчика данного беспилотника — компании "Стратим".

"Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают. Так, БПЛА "Русак", который стоит примерно тысячу долларов, уничтожил в зоне специальной военной операции БТР Stryker — дорогую американскую машину стоимостью миллион долларов", — отметил разработчик.

О чём речь

Дрон "Русак" — это новейшая разработка российских инженеров, представленная на международной выставке HeliRussia-2024. Этот беспилотник обладает рядом уникальных характеристик, которые делают его одним из самых перспективных в своём классе беспилотных аппаратов.

Ключевые особенности дрона "Русак"

Самонаведение: беспилотный летательный аппарат оснащён современными системами навигации и целеуказания, что позволяет ему самостоятельно обнаруживать и поражать цели без участия оператора.

Стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ): российские разработчики уделили особое внимание защите дрона от средств РЭБ противника. Это делает его более устойчивым к помехам и позволяет эффективно выполнять задачи в сложных условиях.

Высокая точность: беспилотник обладает высокой точностью поражения целей, что позволяет использовать его для решения широкого спектра задач, включая разведывательные и ударные операции.

Компактность и маневренность: несмотря на свои высокие характеристики, дрон отличается компактными размерами и высокой маневренностью, что позволяет ему эффективно действовать в ограниченном пространстве.

Возможные области применения дрона "Русак"

Военная разведка: дрон может использоваться для ведения воздушной разведки, обнаружения и передачи данных о расположении противника.

Ударные операции: благодаря своей высокой точности и способности к самостоятельному обнаружению целей, дрон может эффективно применяться для поражения наземных целей.

Гражданские задачи: беспилотник может использоваться для мониторинга территорий, поиска и спасения людей, а также для доставки грузов в труднодоступные районы.

Будущее дронов

Разработка беспилотника "Русак" свидетельствует о том, что российские беспилотные технологии продолжают активно развиваться. В ближайшем будущем мы можем ожидать появления новых моделей таких БПЛА с ещё более высокими характеристиками и расширением сфер их применения.

Уточнения

Stryker (рус. Страйкер) — семейство колёсных 8×8/4 боевых бронированных машин производства американской компании «Дженерал дайнемикс лэнд системз» (General Dynamics Land Systems).

Stryker создан на базе канадского бронетранспортёра LAV III, который, в свою очередь, является глубокой модернизацией швейцарского бронетранспортёра Piranha III 8x8.



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