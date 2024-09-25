Самолёт Су-35. Гордость российской боевой авиации доминирует в атмосфере Земли

Всех мировых экспертов поражают характеристики российского самолёта Су-35
Истребитель ВКС РФ Су-35 — серьёзнейший противник для западных самолётов, пишут СМИ наших конкурентов в небе.
Особенно аналитиков из стран НАТО впечатляет радиолокационная система самолёта: ей под силу обнаружить воздушные суда на дальности в 350 км. И если бы его самого обнаружил американский истребитель F-35, то, скорее всего, ушёл бы от прямого поединка из-за сверхманевренности российской машины. У российской "сушки" нет ограничений по углу атаки. Су-35 также может разгоняться до сверхзвуковой скорости без форсажной камеры. Самолёт ВКС РФ способен нести до 12-ти ракет малой дальности — на 4 больше, чем американский F-22.
Все данные характеристики — пожалуй, главная причина, почему Киев просит уже более совершенные аппараты, чем F-16. В ВВСУ понимают, что устаревший F-16 ничего не сможет сделать с мощью Су-35.
Су-35 — это многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, разработанный в России. Он представляет собой глубокую модернизацию легендарного Су-27, сочетая в себе передовые технологии и выдающиеся лётные характеристики.
Управляемый вектор тяги: позволяет выполнять невероятные манёвры и повышает маневренность.
Современная авионика: обеспечивает высокую точность поражения целей и отличную ситуационную осведомленность пилота.
Мощное вооружение: широкий спектр ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".
Высокая живучесть: улучшенная защита от радаров и средств поражения.
Большая дальность полёта: обеспечивает широкие возможности применения.
Сверхманёвренность: благодаря управляемому вектору тяги и другим технологиям Су-35 способен выполнять сложнейшие манёвры.
Мощное вооружение: широкий спектр вооружения позволяет эффективно поражать различные цели.
Высокая живучесть: сочетание современных технологий и прочной конструкции делает Су-35 сложной целью для противника.
Многофункциональность: Су-35 может выполнять широкий спектр задач, от перехвата воздушных целей до нанесения ударов по наземным объектам.
Су-35 является одним из самых современных истребителей в мире. Он играет важную роль в укреплении обороноспособности России и демонстрирует высокий уровень развития российской авиационной промышленности.
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