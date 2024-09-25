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Дмитрий Плотников

Самолёт Су-35. Гордость российской боевой авиации доминирует в атмосфере Земли

Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего
4:36
Силовые структуры » Военные новости

Всех мировых экспертов поражают характеристики российского самолёта Су-35

Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

Истребитель ВКС РФ Су-35 — серьёзнейший противник для западных самолётов, пишут СМИ наших конкурентов в небе.

Особенно аналитиков из стран НАТО впечатляет радиолокационная система самолёта: ей под силу обнаружить воздушные суда на дальности в 350 км. И если бы его самого обнаружил американский истребитель F-35, то, скорее всего, ушёл бы от прямого поединка из-за сверхманевренности российской машины. У российской "сушки" нет ограничений по углу атаки. Су-35 также может разгоняться до сверхзвуковой скорости без форсажной камеры. Самолёт ВКС РФ способен нести до 12-ти ракет малой дальности — на 4 больше, чем американский F-22.

Все данные характеристики — пожалуй, главная причина, почему Киев просит уже более совершенные аппараты, чем F-16. В ВВСУ понимают, что устаревший F-16 ничего не сможет сделать с мощью Су-35.

О чём речь

Су-35 — это многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, разработанный в России. Он представляет собой глубокую модернизацию легендарного Су-27, сочетая в себе передовые технологии и выдающиеся лётные характеристики.

Основные характеристики

  • Длина: 21,9 метра,
  • Размах крыла: 14,75 метра,
  • Высота: 5,9 метра,
  • Площадь крыла: 62,04 м²,
  • Масса пустого: 19 000 кг,
  • Нормальная взлётная: 25 300 кг (с двумя Р-77 и двумя Р-73Э),
  • Максимальная взлетная: 34 500 кг,
  • Двигатель: 2 x ТРДДФ 117С (с управляемым вектором тяги),
  • Тяга: бесфорсажная: 2×8800 кгс,
  • Форсажная: 2×14500 кгс,
  • Скорость: максимальная на высоте: 2500 км/ч (M=2.3),
  • Максимальная у земли: 1400 км/ч (M=1.15),
  • Потолок: 18 000 метров,
  • Дальность полёта: 3600 км,
  • Боевая нагрузка: до 8000 кг,
  • Количество точек подвески: 12.

Ключевые особенности и технологии

Управляемый вектор тяги: позволяет выполнять невероятные манёвры и повышает маневренность.

Современная авионика: обеспечивает высокую точность поражения целей и отличную ситуационную осведомленность пилота.

Мощное вооружение: широкий спектр ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Высокая живучесть: улучшенная защита от радаров и средств поражения.

Большая дальность полёта: обеспечивает широкие возможности применения.

Что делает Су-35 уникальным?

Сверхманёвренность: благодаря управляемому вектору тяги и другим технологиям Су-35 способен выполнять сложнейшие манёвры.

Мощное вооружение: широкий спектр вооружения позволяет эффективно поражать различные цели.

Высокая живучесть: сочетание современных технологий и прочной конструкции делает Су-35 сложной целью для противника.

Многофункциональность: Су-35 может выполнять широкий спектр задач, от перехвата воздушных целей до нанесения ударов по наземным объектам.

Для чего предназначен Су-35

  1. Перехват воздушных целей: Су-35 способен эффективно перехватывать как истребители, так и другие воздушные объекты на большой дальности.
  2. Боевое воздушное патрулирование: истребитель может длительное время находиться в воздухе, обеспечивая превосходство в воздухе.
  3. Удар по наземным и морским целям: Су-35 способен поражать наземные и морские цели высокоточным оружием.

Вывод

Су-35 является одним из самых современных истребителей в мире. Он играет важную роль в укреплении обороноспособности России и демонстрирует высокий уровень развития российской авиационной промышленности.

«Су 35 Гость из будущего» Военная приемка
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы вкс рф
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