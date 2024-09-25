Самолёт Су-35. Гордость российской боевой авиации доминирует в атмосфере Земли

Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего

4:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Всех мировых экспертов поражают характеристики российского самолёта Су-35

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

Истребитель ВКС РФ Су-35 — серьёзнейший противник для западных самолётов, пишут СМИ наших конкурентов в небе.

Особенно аналитиков из стран НАТО впечатляет радиолокационная система самолёта: ей под силу обнаружить воздушные суда на дальности в 350 км. И если бы его самого обнаружил американский истребитель F-35, то, скорее всего, ушёл бы от прямого поединка из-за сверхманевренности российской машины. У российской "сушки" нет ограничений по углу атаки. Су-35 также может разгоняться до сверхзвуковой скорости без форсажной камеры. Самолёт ВКС РФ способен нести до 12-ти ракет малой дальности — на 4 больше, чем американский F-22.

Все данные характеристики — пожалуй, главная причина, почему Киев просит уже более совершенные аппараты, чем F-16. В ВВСУ понимают, что устаревший F-16 ничего не сможет сделать с мощью Су-35.

О чём речь

Су-35 — это многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, разработанный в России. Он представляет собой глубокую модернизацию легендарного Су-27, сочетая в себе передовые технологии и выдающиеся лётные характеристики.

Основные характеристики

Длина: 21,9 метра,

Размах крыла: 14,75 метра,

Высота: 5,9 метра,

Площадь крыла: 62,04 м²,

Масса пустого: 19 000 кг,

Нормальная взлётная: 25 300 кг (с двумя Р-77 и двумя Р-73Э),

Максимальная взлетная: 34 500 кг,

Двигатель: 2 x ТРДДФ 117С (с управляемым вектором тяги),

Тяга: бесфорсажная: 2×8800 кгс,

Форсажная: 2×14500 кгс,

Скорость: максимальная на высоте: 2500 км/ч (M=2.3),

Максимальная у земли: 1400 км/ч (M=1.15),

Потолок: 18 000 метров,

Дальность полёта: 3600 км,

Боевая нагрузка: до 8000 кг,

Количество точек подвески: 12.

Ключевые особенности и технологии

Управляемый вектор тяги: позволяет выполнять невероятные манёвры и повышает маневренность.

Современная авионика: обеспечивает высокую точность поражения целей и отличную ситуационную осведомленность пилота.

Мощное вооружение: широкий спектр ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Высокая живучесть: улучшенная защита от радаров и средств поражения.

Большая дальность полёта: обеспечивает широкие возможности применения.

Что делает Су-35 уникальным?

Сверхманёвренность: благодаря управляемому вектору тяги и другим технологиям Су-35 способен выполнять сложнейшие манёвры.

Мощное вооружение: широкий спектр вооружения позволяет эффективно поражать различные цели.

Высокая живучесть: сочетание современных технологий и прочной конструкции делает Су-35 сложной целью для противника.

Многофункциональность: Су-35 может выполнять широкий спектр задач, от перехвата воздушных целей до нанесения ударов по наземным объектам.

Для чего предназначен Су-35

Перехват воздушных целей: Су-35 способен эффективно перехватывать как истребители, так и другие воздушные объекты на большой дальности. Боевое воздушное патрулирование: истребитель может длительное время находиться в воздухе, обеспечивая превосходство в воздухе. Удар по наземным и морским целям: Су-35 способен поражать наземные и морские цели высокоточным оружием.

Вывод

Су-35 является одним из самых современных истребителей в мире. Он играет важную роль в укреплении обороноспособности России и демонстрирует высокий уровень развития российской авиационной промышленности.

«Су 35 Гость из будущего» Военная приемка