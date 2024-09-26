Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского

Расплата за Курскую операцию. Русские бойцы объявили охоту на командиров ВСУ

4:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, CC0

Представляем сводку с фронта на четверг, 26 сентября.

Освобождение Донбасса

Оборона неонацистов киевского режима в Угледаре окончательно посыпалась — вся восточная часть города под контролем ВС РФ. Выбиваются остатки боевиков из высоток. Бандеровцы бегут из города, там их добивают "Солнцепёками" и ФАБами.

В домах и на улицах много раненых и трупов всушников — их не эвакуируют, поступает информация по радиоперехватам. Однако главком Александр Сырский по указанию экс-президента Владимира Зеленского отправляет сюда резервы. Задача — удержать город пока тот в США. Кидают в пекло даже "мобиков", чтобы замедлить движение русских.

Уже 40 процентов города под контролем ВС РФ. Запад уже прямо пишет, что "армии Украины повезёт, если Угледар продержится хотя бы 48 часов". Бежать военным ВСУ некуда, идут бои в черте города как раз из-за невозможности бежать. Кольцо почти сомкнулось, село Острое освобождено, теперь ждём освобождения Александрополя и Островского.

Вместе с Покровском, где наступает группировка "О", Украина из-за дефицита угля потеряет половину производства стали — там остаётся единственная подконтрольная Киеву шахта, производящая коксующийся уголь.

Курская битва

Курской авантюра Банковой провалена — это уже отчётливо видно в Донбассе, а в Курской области Киев начал терять территории, при этом несёт гигантские потери на неподготовленных рубежах. Все заявления Генштаба ВСУ, что операция на приграничье стабилизировала Восточный фронт — ложь, российские войска ведут там успешное наступление. Планы Банковой, что Кремль передислоцирует ресурсы из Донецкой области, рухнули.

А тем временем русские объявили охоту на украинских командиров. По словам инсайдеров с офиса президента Украины, бойцы ВС РФ знают всех украинских командиров, ответственных за вторжение в Курскую область. По неофициальной информации, Сырский тоже в этом списке.

Ясно, что возмездие последует жесточайшее. Ведь уже сейчас в Курской области пленных почти не берут, а значит, всё абсолютно закономерно. Личности причастных к курской авантюре установлены — они будут объявлены военной целью и начнётся охота. Каждый из командиров на курской земле станет жертвой артиллеристов, БПЛА-камикадзе, снайпера. В списке наверняка и имя главкома ВСУ. Хотя существует мнение, что это проект Зеленского, но одобрил его Сырский, а поэтому несёт ответственность за убийства мирного населения и обстрелы АЭС.

Сырский туда, конечно, не приедет, но, если поступит приказ, его вполне могут достать и на Украине. Ракеты армии РФ сегодня долетают до любой точки мира.

Ядерная доктрина РФ и разочарование США в "мирном плане"

В ядерную доктрину России внесены изменения и уточнения.

Это накануне сделал президент Владимир Путин отметив, что мы оставляем за собой право применить ЯО в случае агрессии в отношении Белоруссии. Отдельно он подчеркнул, что в новой редакции документа "агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ".

А из США приходит информация, что там не впечатлены "планом победы" Киева в преддверии встречи Байдена и Зеленского. Белый дом обеспокоен тем, в плане нет всеобъемлющей стратегии и это банальная "переупакованная просьба" о предоставлении оружия и снятии ограничений на "дальние" ракеты.

Василий Небензя на заседании ООН