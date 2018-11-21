Когда и как Сирия стала предметом интереса США

В сентябре 1947 года, когда ЦРУ (Центральное разведывательное управление) только начинало свою деятельность, два офицера — Арчи и Ким Рузвельты, бывшие родственниками президента Соединенных Штатов, отправились на восток Бейрута. Там была назначена встреча с их коллегой, служившем в Дамаске. Его звали Майлз Коупленд.

После встречи трио двинулось в путешествие по Сирии. Перед ними стояла задача подружиться с высокопоставленными сирийцами, получившими образование в Штатах и, соответственно, положительно к ним настроенными.

В 1947-м ближневосточная страна стала приобретать значение в глазах США. Все дело в расположении государства, а вовсе не в ресурсах! Сирия располагается между Иерусалимом и Европой. Для Майлза, Арчи и Кима — это был важнейший фактор.

Дело в том, что Сирия находилась на потенциальном маршруте трубопровода, который должен был перегонять нефть из Саудовской Аравии в европейские страны. Американцы пошли ва-банк: церэушники сорвали британскую деятельность в стране, вмешавшись во внутреннюю политику.

Несмотря на то, что этот эпизод забылся, именно он ознаменовал вторжение Соединенных Штатов Америки на Ближний Восток. Сирия же до сих пор входит в сферу геополитических интересов множества стран.

До прибытия трех американцев нельзя было и представить, что небольшая страна превратится в арену противостояния Англии и США из-за ресурсов Саудовской Аравии.

Между двумя мировыми войнами Сирия вообще находилась под контролем Франции. Американское присутствие было минимальным. Однако уже в 1938 году заокеанская компания обнаружила нефть в Саудовской Аравии. По примерным подсчетам земля содержала в себе до ста миллиардов баррелей. Подразумевалось, что сдвинется центр нефтедобычи.

Подобное открытие послужило катализатором интересных действий. Дело в том, что та самая американская компания Aramco находилась в натянутых отношениях с саудовским королем Ибн Саудом. А наступившая война перерезала путь компании к восточному рынку, к тому же нехватка стали существенно сужала планы расширения.

При этом лидер Саудовской Аравии рассчитывал, что получит солидный доход от нефтяных разработок. В конце концов он даже намекал, что может передать лицензию Aramco Англии!

США засуетились. Появился план по строительству Трансаравийского трубопровода от мест с залежами нефти до Средиземноморья. Таким образом, Штаты увеличивали и свои сферы влияния, подключая к ним Ливан, Иорданию и Сирию.

Подобный план высоко оценили в Вашингтоне. Превратив саудовскую нефть в самую дешевую, подобная инфраструктура гарантировала Европе быстрое восстановление после Второй мировой войны, а США сохраняли собственные запасы.

При помощи ЦРУ и сирийского полковника аль-Заима план таки осуществился в марте 1949 года. А трубопровод построили уже через год, и он сразу же начал перекачку нефти.

Источник фото: Википедия

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