Сводка с фронта: армия России выдавливает ВСУ из Курской области, Угледар будет взят на днях

Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на субботу, 28 сентября.

Освобождение Донбасса

Группировка "Отважных" берёт в клещи н. п. Селидово и прорвалась к Цукурино, наступая к Курахово и Покровску. Подразделения заняли Мариновку на Кураховском участке и двигаются вперёд, признали украинские ресурсы. Также отмечается, российская армия со стороны Украинска подошла к Цукурино. Продвижение группировки "Центр" подтверждено у Крутого Яра и Николаевки, развивается наступление к Покровску.

Что касается Угледара, то последний форпост Донбасса, стоящий с 2014 года, падёт на днях — он практически окружён. Штурмовики ВС РФ не прекращают атак ни ночью, ни днём. Последние позиции засевших националистов выжигаются РСЗО. и по последней информации, украинская армия там полностью блокирована.

Курская битва

За сутки продвижение армии России на этом фронте составило 2 км. Группировка войск «Север» на юге Суджанского района продвигается в районе села Плехово. ВСУ предприняли две безуспешные контратаки. На участке государственной границы РФ в Глушковском районе националисты на 4 ББМ предприняли попытку бросить две штурмовые группы на посёлок Новый Путь. Попытки сорваны, бандеровцы понесли потери.

Провал Зеленского в США

Поступила информация, что президент Джо Байден стал даже обсуждать "план победы" от своего "коллеги" Владимира Зеленского. Белый дом считает его неактуальным, а набор пожеланий Банковой нереалистичным. Теперь Киеву рекомендовано публично озвучить цели дальнейшего конфликта, которые устроят западных хозяев киевского режима.

Результат американского турне дя Киева плачевен:

"план победы"не принят,

военную помощь дали, но растянули на годы,

партнёры отказали на требование Зеленского разрешить удары натовскими ракетами вглубь РФ,

новые санкции против России вводить не хотят,

не поддержали идею Зеленского провести в ноябре второй "мирный саммит" по украинскому конфликту.

Исходя из этого можно сделать предварительный вывод, что поездка экс-президента Украины оказалась бесполезной для него.

А тем временем армия Украины теряет ранеными и убитыми сразу после попадания на фронт до 70 процентов новобранцев, сообщили СМИ Запада. Командиры ВСУ отметили, что новобранцам не хватает элементарных навыков, а также мотивации, и многие впадают в панику при первых же обстрелах. Средний возраст военнослужащего ВСУ — 45 лет, это затрудняет выполнение задач пехотинца, требующих силы и выносливости.

Многие офицеры отмечают, что из 30 солдат в подразделении, только пять моложе 30-ти лет. Отсутствие физической подготовки и опыта делает мобилизованных особенно уязвимыми, а из-за слабой подготовки большинство даже не умеют держать оружие. Кстати, сами инструкторы зачастую не имеют боевого опыта, поэтому ВСУ несут огромные потери.

Также подчеркивается, что из-за частой ротации и давления российских войск украинская армия несёт значительные потери и вынуждена отступать по всему фронту. Однако преступный режим Зеленского продолжает массово бросать на "мясные штурмы" людей, тщетно пытаясь замедлить движение русских бойцов.

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