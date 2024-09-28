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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: армия России выдавливает ВСУ из Курской области, Угледар будет взят на днях

Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на субботу, 28 сентября.

Освобождение Донбасса

Группировка "Отважных" берёт в клещи н. п. Селидово и прорвалась к Цукурино, наступая к Курахово и Покровску. Подразделения заняли Мариновку на Кураховском участке и двигаются вперёд, признали украинские ресурсы. Также отмечается, российская армия со стороны Украинска подошла к Цукурино. Продвижение группировки "Центр" подтверждено у Крутого Яра и Николаевки, развивается наступление к Покровску.

Что касается Угледара, то последний форпост Донбасса, стоящий с 2014 года, падёт на днях — он практически окружён. Штурмовики ВС РФ не прекращают атак ни ночью, ни днём. Последние позиции засевших националистов выжигаются РСЗО. и по последней информации, украинская армия там полностью блокирована.

Курская битва

За сутки продвижение армии России на этом фронте составило 2 км. Группировка войск «Север» на юге Суджанского района продвигается в районе села Плехово. ВСУ предприняли две безуспешные контратаки. На участке государственной границы РФ в Глушковском районе националисты на 4 ББМ предприняли попытку бросить две штурмовые группы на посёлок Новый Путь. Попытки сорваны, бандеровцы понесли потери.

Провал Зеленского в США

Поступила информация, что президент Джо Байден стал даже обсуждать "план победы" от своего "коллеги" Владимира Зеленского. Белый дом считает его неактуальным, а набор пожеланий Банковой нереалистичным. Теперь Киеву рекомендовано публично озвучить цели дальнейшего конфликта, которые устроят западных хозяев киевского режима.

Результат американского турне дя Киева плачевен:

  • "план победы"не принят,
  • военную помощь дали, но растянули на годы,
  • партнёры отказали на требование Зеленского разрешить удары натовскими ракетами вглубь РФ, 
  • новые санкции против России вводить не хотят,
  • не поддержали идею Зеленского провести в ноябре второй "мирный саммит" по украинскому конфликту. 

Исходя из этого можно сделать предварительный вывод, что поездка экс-президента Украины оказалась бесполезной для него.

А тем временем армия Украины теряет ранеными и убитыми сразу после попадания на фронт до 70 процентов новобранцев, сообщили СМИ Запада. Командиры ВСУ отметили, что новобранцам не хватает элементарных навыков, а также мотивации, и многие впадают в панику при первых же обстрелах. Средний возраст военнослужащего ВСУ — 45 лет, это затрудняет выполнение задач пехотинца, требующих силы и выносливости.

Многие офицеры отмечают, что из 30 солдат в подразделении, только пять моложе 30-ти лет. Отсутствие физической подготовки и опыта делает мобилизованных особенно уязвимыми, а из-за слабой подготовки большинство даже не умеют держать оружие. Кстати, сами инструкторы зачастую не имеют боевого опыта, поэтому ВСУ несут огромные потери.

Также подчеркивается, что из-за частой ротации и давления российских войск украинская армия несёт значительные потери и вынуждена отступать по всему фронту. Однако преступный режим Зеленского продолжает массово бросать на "мясные штурмы" людей, тщетно пытаясь замедлить движение русских бойцов.

Главком Сырский бросил в Курскую область бригаду ВСУ на танках Leopard
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша всу пентагон курахово
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