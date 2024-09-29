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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: массированный удар дронов по России, в Донбассе Селидово уже находится в полукольце

Пока главком ВСУ Сырский прячется на даче, в Курской области уничтожается армия Украины
4:05
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Пока главком ВСУ Сырский прячется на даче, в Курской области уничтожается армия Украины
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, PDM

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 29 сентября.

Курская битва

Накануне бойцы группировки войск "Север" выполняли задачи по уничтожению ВСУ в Курском приграничье. На Кореневском участке продолжается движение ВС РФ и зачистка лесных массивов от врага. Отражена контратака националистов в районе Любимовки численностью до десяти боевиков, группа уничтожена.

На юге Суджанского района "северяне" с боями продолжают движение у Плехово — уничтожено до 9 человек личного состава ВСУ и БМП. В Глушковском районе на госгранице "Север" сорвал несколько попыток переброски штурмовиков ВСУ из Павловки в Новый Путь. Уничтожено до 30 человек личного состава неонацистов и 4 ББМ. Общее продвижение армии РФ в области составило до 3-х километров.

В Глушковском районе военнослужащие ВСУ массово отказываются идти на бессмысленные штурмы. По данным сдавшихся в плен, для исправления ситуации командиры ВСУ перебрасывают в район экс-заключенных. Прячущийся на даче главком Александр Сырский так надеется сохранить наступательный потенциал. Но все эти попытки обречены на провал.

Освобождение Донбасса

На утро воскресенья приходит информация, что армия России перерезала одну из трасс, ведущую в Горняк из Цукурино, а также зашла на территорию шахты им. "Святителя Василия Великого". Продвижение от Украинска — 1 км.

После прорыва ВС РФ сразу с нескольких сторон в Селидово, а также после освобождения Новогородовки в командование ВСУ в темпе перекинуло 72-ю бригаду ВСУ из Угледара. Киев справедливо посчитал, что из-за потери Селидово крику в Сети будет куда выше, чем от потери Угледара. И хотя 72-я бригада ВСУ переброшена не вся, этого хватило для критического ослабления обороны с плачевными для Украины результатами.

Селидово уже в полукольце. Пройти по ж/д на Вишнёвое к западным окраинам — дело скорого времени. Выход к западным окраинам города — минус две главные дороги снабжения. С севера в населённый пункт Лысовка русская группировка уже заходила, её продолжают щупать диверсионные группы. После закрытия вопросов с Лысовкой и Даченским — закроется весь участок, включая Горняк, а также сразу все "невельские полукотлы"

Террористические удары по РФ

Сегодня ночью ВСУ массово атаковали 7 российских регионов — всего было сбито 125 дронов-камикадзе.

17 БПЛА сбиты в небе над Воронежем - в жилой застройке на левом берегу части города зафиксирован пожар. В другой части города обломками выбило стёкла в жилой многоэтажке. Пострадавших нет.

18 дронов уничтожены над Ростовской областью: 13 — в Миллеровском районе региона, 5 — в юго-западной части.

В Краснодарском крае сбит один дрон. В посёлке Шабельское беспилотник врезался в дерево. Взрывной волной выбиты окна и двери в доме. Пострадавших нет.

Над Волгоградской областью ПВО нейтрализовала 67 дронов. Разрушений и пострадавших нет.

Над Белгородской областью сбиты 17 дронов. В н. п. Красный Октябрь БПЛА атаковал движущуюся легковушку. Есть один человек погиб, есть раненые.

По одному дрону сбиты над Курской и Брянской областями и ещё три над акваторией Азовского моря.

Агрегатный завод в Волчанске с высоты птичьего полета
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу селидово
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