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Дмитрий Плотников

Царь-бомба. Ядерный боеприпас из СССР, который до сих пор оберегает хрупкий мир на планете

Царь-бомба: ядерная советская мощь, сокрушившая весь мир
3:59
Силовые структуры » Военные новости

Российская Федерация обладает самым передовым ядерным арсеналом в мире.

Царь-бомба: ядерная советская мощь, сокрушившая весь мир
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols, PDM

А ещё у России лучшие системы доставки всех типов бомб из существующих, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети.

"Меня ужасает мысль о том, что западные политики допустят против Москвы эскалацию, которая закончится применением этого оружия", — отметил он, приложив к тексту ролик испытания "Царь-бомбы" в 1961 году.

О чём речь

Царь-бомба (АН602) — это термоядерное устройство, созданное в СССР и являющееся самым мощным взрывным устройством, когда-либо испытанным человечеством. Её взрыв, произошедший 30 октября 1961 года на архипелаге Новая Земля, потряс мир и стал символом гонки вооружений холодной войны.

История создания

Разработка Царь-бомбы была инициирована советским руководством в ответ на создание американской водородной бомбы. Целью проекта было продемонстрировать военную мощь СССР и оказать психологическое давление на противника.

Характеристики

  • Мощность: около 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, имели мощность около 15 и 21 килотонны соответственно.
  • Размеры: бомба была огромной — длина около 8 м., диаметр — 2 м., а масса превышала 26 т.
  • Носитель: для доставки бомбы использовался модифицированный бомбардировщик Ту-95.

Испытания

Испытания Царь-бомбы проводились на специальном полигоне на Новой Земле. Самолет с бомбой поднялся на высоту около 10 500 метров и сбросил заряд. Взрыв произошел на высоте около 4 километров, образовав огненный шар диаметром около 8 километров.

Последствия взрыва

Взрыв Царь-бомбы вызвал мощнейшую ударную волну, которая несколько раз обогнула Землю. Огненный шар достиг высоты более 64 км. Гриб ядерного взрыва поднялся на высоту более 60 километров и имел диаметр более 40 километров. Взрыв был виден за сотни километров.

Цели создания и последствия

Демонстрация силы: СССР хотел продемонстрировать свою военную мощь и оказать психологическое давление на США.

Научные исследования: испытания помогли ученым глубже понять процессы, происходящие при ядерном взрыве.

Опасность для окружающей среды: взрыв имел серьёзные последствия для окружающей среды, вызвав радиоактивное загрязнение значительной территории.

Почему Царь-бомбу больше не создают?

  • Бессмысленность: создание подобных бомб не имеет военного смысла, так как их применение приведёт к глобальной катастрофе.
  • Международные договоры: существуют международные договоры, запрещающие испытания ядерного оружия.
  • Экономическая нецелесообразность: разработка и производство таких бомб требует огромных ресурсов.

Вывод

Царь-бомба останется в истории как символ безумства гонки вооружений и напоминание о том, к каким катастрофическим последствиям могут привести подобные разработки.

Однако главная цель была достигнута. СССР продемонстрировал миру свою военную мощь и технологическое превосходство, заставив западные страны задуматься о балансе сил. Испытания подняли престиж СССР на мировой арене, подчеркнув его статус сверхдержавы, способной противостоять США. Также они послужили катализатором для начала диалога о разоружении и снижении ядерной угрозы.

Уточнения

Но́вая Земля́ (помор. Ма́тка и карел. Matka — дословно «путь», «дорога», ненецкое название "Едэй-Я" ) — архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, входит в Архангельскую область России в качестве административного района Новая Земля и, в рамках местного самоуправления, в статусе городского округа Новая Земля.

Испытания "Царь-бомбы", которые прошли в России в 1961 году
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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