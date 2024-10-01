Не так давно Тейковское ракетное соединение (гвардейская ракетная ордена Кутузова дивизия) вышло на учения на подвижных грунтовых ракетных комплексах "Ярс".
На манёврах отрабатывались марши на дистанции до 100 километров, рассредоточение и смена позиций, организация боевого охранения и маскировки.
Задача учений — совершенствовать выучку и слаженности личного состава соединений РВСН — Ракетных войск стратегического назначения.
Ракетный комплекс "Ярс" (РС-24) — это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), принятый на вооружение Вооружённых Сил Российской Федерации. Этот комплекс был разработан на основе комплекса "Тополь-М" и стал частью системы ядерного сдерживания России.
Основная задача "Ярса" — служить элементом ядерного сдерживания и обеспечивать стратегическую безопасность России.
Для мобильной версии используются самоходные пусковые установки (ПГРК), которые могут передвигаться по стране, что затрудняет их обнаружение и уничтожение. Шахтный вариант развертывается в подземных укрытиях, что обеспечивает их защиту от внешних атак.
"Ярс" — трёхступенчатая ракета на твёрдом топливе, способная доставлять несколько независимых боевых блоков к целям на расстояние более 11,000 км. Ракета оснащена средствами преодоления ПРО (противоракетной обороны), включая ложные цели и маневрирующие боевые блоки.
Комплекс использует инерциальную систему наведения, которая позволяет ракете достичь целей с высокой точностью.
Каждый "Ярс" несёт несколько боевых блоков с индивидуальными траекториями, что делает его особенно эффективным против систем ПРО. Боевые блоки могут быть оснащены ядерными зарядами различной мощности.
Комплекс может быть приведён в боевую готовность в кратчайшие сроки, а ракета запускается как с мобильной платформы, так и из шахты. После выхода ракеты из шахты или пусковой установки начинается активная фаза полета, где включаются маршевые двигатели.
Российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью был введён в эксплуатацию в 2009 году и стал важным элементом модернизации стратегических ядерных сил России. Благодаря высокой мобильности, защите и способности преодолевать ПРО, комплекс "Ярс" является ключевым элементом стратегических ядерных сил России.
Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.