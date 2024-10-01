Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы

3:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Не так давно Тейковское ракетное соединение (гвардейская ракетная ордена Кутузова дивизия) вышло на учения на подвижных грунтовых ракетных комплексах "Ярс".

Фото: wikimedia.org by Соколрус, CC BY-SA 4.0

На манёврах отрабатывались марши на дистанции до 100 километров, рассредоточение и смена позиций, организация боевого охранения и маскировки.

Задача учений — совершенствовать выучку и слаженности личного состава соединений РВСН — Ракетных войск стратегического назначения.

О чём речь

Ракетный комплекс "Ярс" (РС-24) — это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), принятый на вооружение Вооружённых Сил Российской Федерации. Этот комплекс был разработан на основе комплекса "Тополь-М" и стал частью системы ядерного сдерживания России.

Основные характеристики комплекса "Ярс"

Тип ракеты: МБР РС-24 с разделяющейся головной частью.

Дальность полёта: до 11 000-12 000 км.

Боеголовка: оснащён несколькими разделяющимися боевыми блоками, каждый из которых имеет свою цель, что увеличивает эффективность преодоления ПРО.

Мобильность: существует как шахтная версия комплекса, так и мобильная на базе колёсных шасси, что повышает его выживаемость.

Наведение: "Ярс" оснащён высокоточными системами управления и наведения, что позволяет наносить удары по широкому спектру целей.

Значение: комплекс является ключевым компонентом российских ядерных сил сдерживания и может оперативно развертываться на различных территориях благодаря мобильным установкам.

Основная задача "Ярса" — служить элементом ядерного сдерживания и обеспечивать стратегическую безопасность России.

Основные компоненты работы комплекса

Стартовая установка

Для мобильной версии используются самоходные пусковые установки (ПГРК), которые могут передвигаться по стране, что затрудняет их обнаружение и уничтожение. Шахтный вариант развертывается в подземных укрытиях, что обеспечивает их защиту от внешних атак.

Ракета

"Ярс" — трёхступенчатая ракета на твёрдом топливе, способная доставлять несколько независимых боевых блоков к целям на расстояние более 11,000 км. Ракета оснащена средствами преодоления ПРО (противоракетной обороны), включая ложные цели и маневрирующие боевые блоки.

Наведение

Комплекс использует инерциальную систему наведения, которая позволяет ракете достичь целей с высокой точностью.

Боевые блоки

Каждый "Ярс" несёт несколько боевых блоков с индивидуальными траекториями, что делает его особенно эффективным против систем ПРО. Боевые блоки могут быть оснащены ядерными зарядами различной мощности.

Запуск

Комплекс может быть приведён в боевую готовность в кратчайшие сроки, а ракета запускается как с мобильной платформы, так и из шахты. После выхода ракеты из шахты или пусковой установки начинается активная фаза полета, где включаются маршевые двигатели.

Вывод

Российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью был введён в эксплуатацию в 2009 году и стал важным элементом модернизации стратегических ядерных сил России. Благодаря высокой мобильности, защите и способности преодолевать ПРО, комплекс "Ярс" является ключевым элементом стратегических ядерных сил России.

«ЯРС» (ЯДЕРНАЯ РАКЕТА СДЕРЖИВАНИЯ) - Комментарии иностранцев